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¿Trabajarás el 11 de junio, día de la inauguración del Mundial 2026? Esto es lo que deben pagarte

Aunque el 11 de junio genera dudas por el Mundial 2026, la legislación laboral establece reglas claras sobre quién descansa y cómo debe pagarse si se labora ese día.
mié 03 junio 2026 09:47 AM
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Si un trabajador considera que no recibió el pago que le corresponde conforme a la legislación laboral, puede solicitar orientación y asistencia gratuita ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET). (Expansión|ChatGPT)

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y el 11 de junio será una fecha histórica para México. Ese día no solo arrancará la copa del mundo, sino que también se disputará el partido inaugural de la selección mexicana ante millones de espectadores dentro y fuera del país.

Sin embargo, mientras muchos aficionados ya planean dónde ver el encuentro, otros se preguntan si tendrán que trabajar y cuánto deberán pagarles por presentarse a laborar ese día.

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¿Quiénes sí descansan el 11 de junio de 2026?

A nivel nacional, el 11 de junio de 2026 sí será un día laborable, ya que no forma parte de los días de descanso obligatorio establecidos por la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Sin embargo, en la Ciudad de México existe una excepción. La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció que el día de la inauguración del Mundial será declarado feriado para que la población pueda disfrutar del evento deportivo. No obstante, la medida deberá formalizarse mediante su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

De concretarse, el beneficio aplicará únicamente para los trabajadores del gobierno capitalino. Los empleados del sector privado deberán presentarse a trabajar de manera normal.

Además, debido a que la FIFA prevé la llegada de alrededor de 5.5 millones de visitantes a la Ciudad de México durante la Copa del Mundo, sectores como turismo, hotelería, restaurantes, comercio y servicios mantendrán operaciones para atender la demanda generada por el torneo.

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¿Cómo deben pagarte si trabajas el 11 de junio de 2026?

Para la mayoría de los trabajadores del país, el 11 de junio será una jornada laboral ordinaria, por lo que recibirán su salario habitual.

Sin embargo, si el gobierno de la Ciudad de México oficializa la fecha como día feriado para los trabajadores del sector público y aun así son requeridos para laborar, deberá aplicarse lo establecido en el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo.

La norma señala que los trabajadores que presten servicios en un día de descanso obligatorio tienen derecho a recibir, además de su salario correspondiente, un salario doble por el trabajo realizado.

Por ejemplo, si una persona gana 100 pesos al día, recibirá esos 100 pesos por el descanso obligatorio más 200 pesos adicionales por laborar durante esa fecha, para un total de 300 pesos.

¿Qué hacer si tu jefe o empleador se niega a pagarte lo que establece la ley?

Si un trabajador considera que no recibió el pago que le corresponde conforme a la legislación laboral, puede solicitar orientación y asistencia gratuita ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET).

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La dependencia ofrece asesoría jurídica sin costo a trabajadores de todo el país y puede intervenir en conflictos relacionados con salarios, prestaciones y pagos por días de descanso obligatorio.

Los canales de contacto son:

- Teléfono: 800 911 7877

- Teléfono: 800 717 2942

- Correo electrónico: orientacionprofedet@stps.gob.mx

¿Cuáles son los días feriados oficiales de junio de 2026?

Ninguno.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, durante junio de 2026 no existe ningún día de descanso obligatorio para los trabajadores del sector privado.

La misma situación se presenta durante julio y agosto, meses que tampoco contemplan feriados oficiales establecidos por la legislación laboral federal.

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¿Qué días feriados oficiales restan en 2026 después de junio?

Tras concluir junio, los trabajadores aún tendrán varios días de descanso obligatorio durante el resto del año:

- 16 de septiembre, por la conmemoración de la Independencia de México.

- Tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana.

- 25 de diciembre, por Navidad.

Además, la ley contempla como día de descanso obligatorio el 1 de diciembre de cada seis años, cuando corresponde la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, aunque esta fecha no aplicará en 2026.

También podrá considerarse feriado el día que determinen las leyes federales y locales electorales para la realización de una jornada electoral ordinaria.

Por ello, aunque el arranque del Mundial 2026 promete convertirse en una de las fechas más esperadas del año para millones de mexicanos, la mayoría de los trabajadores del país deberá cumplir con su jornada laboral habitual, salvo las excepciones que determinen las autoridades locales.

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Trabajadores Ley Federal del Trabajo

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