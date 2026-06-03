¿Quiénes sí descansan el 11 de junio de 2026?

A nivel nacional, el 11 de junio de 2026 sí será un día laborable, ya que no forma parte de los días de descanso obligatorio establecidos por la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Sin embargo, en la Ciudad de México existe una excepción. La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció que el día de la inauguración del Mundial será declarado feriado para que la población pueda disfrutar del evento deportivo. No obstante, la medida deberá formalizarse mediante su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

De concretarse, el beneficio aplicará únicamente para los trabajadores del gobierno capitalino. Los empleados del sector privado deberán presentarse a trabajar de manera normal.

Además, debido a que la FIFA prevé la llegada de alrededor de 5.5 millones de visitantes a la Ciudad de México durante la Copa del Mundo, sectores como turismo, hotelería, restaurantes, comercio y servicios mantendrán operaciones para atender la demanda generada por el torneo.

¿Cómo deben pagarte si trabajas el 11 de junio de 2026?

Para la mayoría de los trabajadores del país, el 11 de junio será una jornada laboral ordinaria, por lo que recibirán su salario habitual.

Sin embargo, si el gobierno de la Ciudad de México oficializa la fecha como día feriado para los trabajadores del sector público y aun así son requeridos para laborar, deberá aplicarse lo establecido en el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo.

La norma señala que los trabajadores que presten servicios en un día de descanso obligatorio tienen derecho a recibir, además de su salario correspondiente, un salario doble por el trabajo realizado.

Por ejemplo, si una persona gana 100 pesos al día, recibirá esos 100 pesos por el descanso obligatorio más 200 pesos adicionales por laborar durante esa fecha, para un total de 300 pesos.

¿Qué hacer si tu jefe o empleador se niega a pagarte lo que establece la ley?

Si un trabajador considera que no recibió el pago que le corresponde conforme a la legislación laboral, puede solicitar orientación y asistencia gratuita ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET).