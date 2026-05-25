El estadio más grande del Mundial 2026

typhoonski (Getty Images)

Con capacidad para 80,000 espectadores en configuración estándar —expandible a 100,000— el AT&T Stadium es el estadio techado más grande del mundo y el mayor de toda la NFL. Su interior suma más de un millón de pies cuadrados de espacio terminado, con más de 300 suites privadas y 220,000 pies cuadrados dedicados a clubes y lounges. Se trata, por cualquier métrica, de un recinto diseñado tanto para el espectáculo como para el negocio.

Cuando se inauguró en 2009, su impacto fue inmediato. Discovery Channel le dedicó un episodio de Build it Bigger y Science Channel lo incluyó en su programa Megastructures. No era para menos: sus dos videomarcadores gigantes, suspendidos en el centro del estadio a 72 pies de altura y 168 pies de longitud, son los únicos de ese tipo en toda la NFL.

La FIFA le asignó ocho partidos, los suficientes para convertirlo en uno de los escenarios centrales del torneo. Durante la fase de grupos albergará cinco encuentros de alta demanda:

14 de junio: Países Bajos vs. Japón

17 de junio: Inglaterra vs. Croacia

22 de junio: Argentina vs. Austria

25 de junio: Japón vs. Suecia

27 de junio: Jordania vs. Argentina

A esos cinco partidos se suman dos encuentros de dieciseisavos de final, uno de octavos y, el 14 de julio, una semifinal. Así, el estadio más grande del Mundial también será el penúltimo escenario antes de la gran final.

El dueño que no es dueño

De acuerdo con HKS Architects , el AT&T Stadium pertenece legalmente a la ciudad de Arlington, Texas.

La relación con los Dallas Cowboys funciona como un contrato de arrendamiento: Jerry Jones paga al municipio 2 millones de dólares anuales de renta, más 500,000 dólares adicionales provenientes de su acuerdo de naming rights con AT&T, dinero que va directamente al fondo general de la ciudad.