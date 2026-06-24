Última llamada para conservar tu línea... ¡y tu banco!

Por eso me parece que, el enfoque de la polémica acerca del registro obligatorio de líneas móviles, está mal calibrado.

Muchos están concentrados en la obligación de registrar su número. Otros discuten los alcances regulatorios de la medida y la posible filtración de datos. Algunos más se enfocan en las implicaciones para las compañías de telecomunicaciones.

Sin embargo, creo que el verdadero hallazgo de esta historia es otro. Millones de personas están descubriendo que una parte relevante de su acceso al sistema financiero depende de un número telefónico.

La reciente advertencia de la Asociación de Bancos de México (de registrar sí o sí el teléfono antes del 30 de junio) puso sobre la mesa una dura y contundente realidad. Una línea suspendida te deja fuera de la jugada para acceder a aplicaciones bancarias que utilizan el teléfono como mecanismo de autenticación y validación de identidad. Punto.

Ese detalle aparentemente técnico cambia por completo la perspectiva.

Porque cuando una persona pierde acceso a una línea telefónica ya no enfrenta únicamente un problema de comunicación. Puede encontrar obstáculos para validar operaciones, recuperar accesos, autorizar movimientos o interactuar con servicios financieros que forman parte de su vida cotidiana.

Lo interesante es que esta dependencia no fue producto de una decisión deliberada de los usuarios; fue la consecuencia natural de un proceso de digitalización que avanzó más rápido que la reflexión pública sobre sus implicaciones.

Durante años celebramos la expansión de la banca digital. Millones comenzamos a realizar operaciones sin necesidad de acudir a la sucursal. Las transferencias se volvieron más rápidas, los pagos más sencillos y el acceso a servicios financieros más amplio. La tecnología eliminó barreras que durante décadas limitaron la inclusión financiera.

Pero toda transformación genera nuevas dependencias.

La transición digital modificó la forma en que usamos los bancos y también transformó la infraestructura sobre la que descansa nuestra relación con el dinero.