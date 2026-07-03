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La historia de Bital: el banco mexicano que terminó en manos de un gigante inglés en el nuevo milenio

Hace más de 20 años, un banco mexicano evolucionó y se convirtió en HSBC
vie 03 julio 2026 01:40 PM
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Antigua sucursal del extinto banco mexicano Bital. (Gilberto Molina)

México enfrentará a Inglaterra en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un duelo que ha encendido las expectativas de la afición mexicana.

Antes de este duelo, recordamos un capítulo que une la historia financiera de ambas partes, cuando el banco mexicano Bital se convirtió en parte del gigante británico HSBC.

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Los orígenes del Banco Internacional, mejor conocido como Bital

Esta historia comienza en 1941, cuando fue fundado el Banco Internacional S.A., pero en 1992, fue adquirido por Grupo Financiero Prime durante el proceso de reprivatización de la banca en México.

Desde aquel año, operó como Grupo Financiero Bital con un enfoque de ofrecer servicios financieros integrados bajo el modelo de banca universal.

Otro punto importante en la historia del banco Bital llegó en 1998, cuando la extinta institución asumió la administración de Banco del Atlántico, derivado de un programa para sanear el sistema financiero, bajo liderazgo del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB).

Bajo su administración, Grupo Financiero Prime controlaba la red de instituciones financieras conformada por Banco Internacional, Casa de Bolsa Bital, Afore Bital, Finanzas México Bital, entre otras.

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La transformación de Bital a HSBC

La transformación de Bital a HSBC comenzó en 2002, cuando en noviembre de aquel año, el banco británico cerró la adquisición de Grupo Financiero Bital con una inversión de 800 millones de dólares.

Con esta inyección de capital, HSBC buscó en primera instancia sanear las finanzas de Bital y fortalecer la estructura del banco.

La segunda etapa, y definitiva, llegó en 2003, cuando las operaciones de Bital se integraron por completo a HSBC Bank México. En esta segunda etapa llegó el cambio de marca, dejando en el pasado el nombre Bital para convertirse oficialmente en el banco HSBC.

Es así que desde junio de 2003, el banco mexicano Bital dejó de existir oficialmente para dar paso al gigante británico HSBC.

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HSBC opera en México desde 2002, tras la adquisición de Bital. (Anylu Hinojosa-Peña)

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HSBC México en la actualidad

Con el arranque de operaciones en México, el banco HSBC (The Hongkong and Shanghai Banking Corporation) , en 2002, el banco con más de 160 años de existencia brinda servicios de banca múltiple en el país.

De acuerdo con el ranking Las 500 empresas más importantes de México 2026, elaborado por Expansión , HSBC es la empresa de capital británico mejor posicionada, en el lugar número 43 del conteo.

Actualmente, sus ingresos rondan los 127,569 millones de pesos, y además cuenta con 12,932 empleados activos, consolidándose como protagonista del sistema financiero mexicano.

Tags

HSBC, banca-digital, finanzas-personales Mundial de Futbol 2026

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