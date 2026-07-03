Los orígenes del Banco Internacional, mejor conocido como Bital

Esta historia comienza en 1941, cuando fue fundado el Banco Internacional S.A., pero en 1992, fue adquirido por Grupo Financiero Prime durante el proceso de reprivatización de la banca en México.

Desde aquel año, operó como Grupo Financiero Bital con un enfoque de ofrecer servicios financieros integrados bajo el modelo de banca universal.

Otro punto importante en la historia del banco Bital llegó en 1998, cuando la extinta institución asumió la administración de Banco del Atlántico, derivado de un programa para sanear el sistema financiero, bajo liderazgo del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB).

Bajo su administración, Grupo Financiero Prime controlaba la red de instituciones financieras conformada por Banco Internacional, Casa de Bolsa Bital, Afore Bital, Finanzas México Bital, entre otras.