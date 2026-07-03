México enfrentará a Inglaterra en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un duelo que ha encendido las expectativas de la afición mexicana.
Antes de este duelo, recordamos un capítulo que une la historia financiera de ambas partes, cuando el banco mexicano Bital se convirtió en parte del gigante británico HSBC.
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Los orígenes del Banco Internacional, mejor conocido como Bital
Esta historia comienza en 1941, cuando fue fundado el Banco Internacional S.A., pero en 1992, fue adquirido por Grupo Financiero Prime durante el proceso de reprivatización de la banca en México.
Desde aquel año, operó como Grupo Financiero Bital con un enfoque de ofrecer servicios financieros integrados bajo el modelo de banca universal.
Otro punto importante en la historia del banco Bital llegó en 1998, cuando la extinta institución asumió la administración de Banco del Atlántico, derivado de un programa para sanear el sistema financiero, bajo liderazgo del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB).
Bajo su administración, Grupo Financiero Prime controlaba la red de instituciones financieras conformada por Banco Internacional, Casa de Bolsa Bital, Afore Bital, Finanzas México Bital, entre otras.
La transformación de Bital a HSBC comenzó en 2002, cuando en noviembre de aquel año, el banco británico cerró la adquisición de Grupo Financiero Bital con una inversión de 800 millones de dólares.
Con esta inyección de capital, HSBC buscó en primera instancia sanear las finanzas de Bital y fortalecer la estructura del banco.
La segunda etapa, y definitiva, llegó en 2003, cuando las operaciones de Bital se integraron por completo a HSBC Bank México. En esta segunda etapa llegó el cambio de marca, dejando en el pasado el nombre Bital para convertirse oficialmente en el banco HSBC.
Es así que desde junio de 2003, el banco mexicano Bital dejó de existir oficialmente para dar paso al gigante británico HSBC.