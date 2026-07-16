¿Qué pasa con las aportaciones que ya tienes acumuladas?

Para los trabajadores sujetos a la Ley de 1997, las aportaciones acumuladas continúan siendo de su propiedad aun cuando dejen de laborar en un empleo formal. Así lo establece el artículo 169 de la Ley del Seguro Social al señalar que “los recursos depositados en la cuenta individual de cada trabajador son propiedad de éste con las modalidades que se establecen en esta Ley y demás disposiciones aplicables”.

Además, ese dinero sigue generando rendimientos a través de las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro (SIEFORES), aun cuando ya no se estén realizando nuevas aportaciones.

Ahora bien, los pensionados bajo la Ley de 1973 tampoco pierden sus aportaciones al dejar de cotizar. Los recursos correspondientes a los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez son transferidos por la AFORE al Gobierno Federal para financiar la pensión que pagará el Estado. Es decir, el dinero acumulado no desaparece, sino que se utiliza para respaldar el pago de la pensión.

Por su parte, los recursos del SAR 92 y del ramo de Retiro suelen entregarse al trabajador en una sola exhibición durante el proceso pensionario.

¿Se pierden las semanas cotizadas al dejar de trabajar?

Otra preocupación frecuente entre los trabajadores tiene que ver con las semanas acumuladas ante el IMSS. Después de años de cotización, muchas personas creen que una baja prolongada puede borrar por completo ese historial.

La realidad es que las semanas no desaparecen automáticamente cuando una persona deja de pertenecer al régimen obligatorio. Los periodos cotizados permanecen registrados en el historial laboral del asegurado y continúan formando parte de sus antecedentes ante el instituto.

Aun así, conservar el registro no significa que siempre puedan utilizarse de inmediato para solicitar una pensión. La Ley del Seguro Social establece reglas específicas para determinar cuándo esas semanas mantienen vigencia y cuándo requieren ser reconocidas nuevamente mediante un reingreso al sistema.