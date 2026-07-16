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¿Dejas de cotizar en el IMSS? Esto pasa con tus aportaciones y semanas acumuladas

Miles de trabajadores pasan meses o años fuera del empleo formal. Durante ese tiempo existen reglas que pueden influir en el dinero ahorrado para el retiro y en los derechos ante el instituto.
jue 16 julio 2026 12:21 PM
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Algunos trabajadores creen que todo lo acumulado desaparece, mientras otros asumen que podrán retomarlo en cualquier momento sin consecuencias. (Expansión|ChatGPT)

Hablar del retiro suele parecer un asunto lejano hasta que llega una renuncia, un despido o un periodo prolongado sin empleo formal. A partir de ese momento comienzan a correr plazos y condiciones que muchas personas desconocen. Algunos trabajadores creen que todo lo acumulado desaparece, mientras otros asumen que podrán retomarlo en cualquier momento sin consecuencias.

Dudas sobre las aportaciones acumuladas y las semanas cotizadas suelen aparecer en ese momento. La realidad es más compleja y depende de diversos factores previstos en la Ley del Seguro Social que pueden influir en el acceso a una futura pensión.

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¿Qué pasa con las aportaciones que ya tienes acumuladas?

Para los trabajadores sujetos a la Ley de 1997, las aportaciones acumuladas continúan siendo de su propiedad aun cuando dejen de laborar en un empleo formal. Así lo establece el artículo 169 de la Ley del Seguro Social al señalar que “los recursos depositados en la cuenta individual de cada trabajador son propiedad de éste con las modalidades que se establecen en esta Ley y demás disposiciones aplicables”.

Además, ese dinero sigue generando rendimientos a través de las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro (SIEFORES), aun cuando ya no se estén realizando nuevas aportaciones.

Ahora bien, los pensionados bajo la Ley de 1973 tampoco pierden sus aportaciones al dejar de cotizar. Los recursos correspondientes a los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez son transferidos por la AFORE al Gobierno Federal para financiar la pensión que pagará el Estado. Es decir, el dinero acumulado no desaparece, sino que se utiliza para respaldar el pago de la pensión.

Por su parte, los recursos del SAR 92 y del ramo de Retiro suelen entregarse al trabajador en una sola exhibición durante el proceso pensionario.

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¿Se pierden las semanas cotizadas al dejar de trabajar?

Otra preocupación frecuente entre los trabajadores tiene que ver con las semanas acumuladas ante el IMSS. Después de años de cotización, muchas personas creen que una baja prolongada puede borrar por completo ese historial.

La realidad es que las semanas no desaparecen automáticamente cuando una persona deja de pertenecer al régimen obligatorio. Los periodos cotizados permanecen registrados en el historial laboral del asegurado y continúan formando parte de sus antecedentes ante el instituto.

Aun así, conservar el registro no significa que siempre puedan utilizarse de inmediato para solicitar una pensión. La Ley del Seguro Social establece reglas específicas para determinar cuándo esas semanas mantienen vigencia y cuándo requieren ser reconocidas nuevamente mediante un reingreso al sistema.

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El fundamento se encuentra en el artículo 301 de la Ley del Seguro Social, el cual establece que “es inextinguible el derecho al otorgamiento de una pensión... siempre y cuando el asegurado satisfaga todos y cada uno de los requisitos establecidos en la presente Ley... para la conservación y reconocimiento de sus derechos se aplicará lo dispuesto en los artículos 150 o 151”.

Por esa razón, una persona puede seguir teniendo registradas todas sus semanas cotizadas y, al mismo tiempo, no encontrarse en condiciones de utilizarlas inmediatamente para pensionarse. Todo dependerá de si aún conserva sus derechos o de si necesita recuperarlos mediante nuevas cotizaciones.

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El periodo que determina si tus semanas siguen vigentes

La pieza clave para entender este tema es la llamada conservación de derechos. Se trata del periodo durante el cual el trabajador mantiene protegidos determinados derechos pensionarios después de haber causado baja ante el IMSS.

De acuerdo con el artículo 150 de la Ley del Seguro Social, “los asegurados que dejen de pertenecer al régimen obligatorio, conservarán los derechos que tuvieran adquiridos a pensiones en el seguro de invalidez y vida por un período igual a la cuarta parte del tiempo cubierto por sus cotizaciones semanales, contado a partir de la fecha de su baja. Este tiempo de conservación de derechos no será menor de doce meses”.

En términos prácticos, esto significa que una persona conserva sus derechos pensionarios durante un plazo equivalente al 25% del tiempo que cotizó. Además, la legislación garantiza que dicho periodo nunca será inferior a un año.

Para dimensionar la importancia de esta regla, basta pensar en un trabajador que acumuló 1,000 semanas cotizadas antes de causar baja. En ese caso, la conservación de derechos abarcaría 250 semanas contadas desde la fecha de salida del régimen obligatorio.

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Mientras ese plazo permanezca vigente, los derechos adquiridos continúan protegidos. Una vez agotado, las semanas no desaparecen del historial, pero dejan de estar activas para efectos pensionarios hasta que sean reconocidas nuevamente mediante los mecanismos previstos por la ley.

Conviene no confundir esta protección con la relacionada con la atención médica. Para asistencia médica y maternidad, la conservación es mucho más reducida y únicamente se mantiene durante ocho semanas posteriores a la desocupación, siempre que el trabajador hubiera acumulado al menos ocho semanas de cotización previas.

Cómo recuperar las semanas acumuladas si vuelves a cotizar

La Ley del Seguro Social también contempla mecanismos para quienes regresan al empleo formal después de haber permanecido algún tiempo fuera del régimen obligatorio.

Las reglas se encuentran en el artículo 151, el cual establece distintos escenarios dependiendo del tiempo que duró la interrupción laboral.

Menos de tres años sin cotizar

Cuando la interrupción no supera tres años, el trabajador recupera el reconocimiento de todas sus cotizaciones anteriores desde el momento en que vuelve a quedar inscrito en el régimen obligatorio.

En este supuesto no existe la obligación de completar 26 o 52 semanas adicionales para recuperar el historial previo. La reincorporación es suficiente para que se reconozcan las semanas acumuladas anteriormente.

Entre tres y seis años sin cotizar

Cuando la interrupción excede tres años, pero no supera seis, la ley exige reunir nuevas semanas de cotización antes de recuperar el historial anterior.

El artículo 151 establece que las cotizaciones previas serán reconocidas nuevamente cuando el trabajador haya cubierto un mínimo de 26 semanas de nuevas cotizaciones dentro del régimen obligatorio.

Una vez cumplido ese requisito, las semanas acumuladas antes de la interrupción vuelven a ser consideradas para efectos pensionarios.

Más de seis años sin cotizar

Los casos de interrupción prolongada enfrentan una condición más estricta. Cuando el trabajador regresa después de más de seis años fuera del régimen obligatorio, debe reunir 52 semanas de nuevas cotizaciones para recuperar el reconocimiento de las anteriores.

Dicho plazo equivale aproximadamente a un año completo de trabajo formal. Hasta cumplir esa condición, las semanas acumuladas antes de la interrupción permanecen registradas, pero no son reconocidas para efectos pensionarios.

Reingreso antes de perder la conservación de derechos

La propia ley contempla un escenario favorable para quienes vuelven a cotizar antes de que concluya el periodo de conservación de derechos.

En esos casos, las semanas previas se reconocen de manera inmediata. Esto significa que el trabajador no necesita esperar a reunir 26 o 52 semanas para recuperar la vigencia de su historial.

Gracias a esta regla, una interrupción temporal puede tener consecuencias mucho menores cuando la reincorporación ocurre antes de que expire el plazo de conservación calculado conforme al artículo 150.

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