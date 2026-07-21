El oro rompe récords

Cuando aumenta la incertidumbre económica, los inversionistas suelen buscar activos considerados refugio. Entre ellos destacan los metales preciosos, especialmente el oro, cuya demanda suele crecer durante periodos marcados por conflictos geopolíticos, inflación elevada, crisis financieras o episodios de volatilidad en los mercados internacionales.

De acuerdo con BBVA , este comportamiento se ha observado durante los últimos años debido a factores como la pandemia, las tensiones geopolíticas y los conflictos bélicos, que impulsaron el precio del oro hasta niveles nunca antes vistos.

En 2025, el metal precioso superó los 3,630 euros por onza, con una ganancia cercana al 35% hasta septiembre. La tendencia continuó a inicios de este 2026, cuando alcanzó un máximo histórico de 5,268.23 dólares por onza.

(Jupiter Images)

Este desempeño ha llevado a muchas personas a preguntarse si vale la pena invertir en estos activos o si los precios ya alcanzaron su punto máximo. Para los especialistas consultados por BBVA, la respuesta depende del objetivo de cada inversionista, del horizonte de inversión y del nivel de riesgo que esté dispuesto a asumir, ya que el oro tiene ventajas, pero también presentan diferencias importantes.

Invertir en oro y otros metales preciosos en 2026

BBVA explica que los principales metales preciosos para invertir son oro, plata, platino y paladio, aunque el oro y la plata concentran la mayor parte del interés entre los pequeños inversionistas.

De acuerdo con María Ángeles Ruiz Ezpeleta, profesora de EAE Business School citada por BBVA, el oro suele ser la mejor opción para quienes buscan una inversión segura y con una visión de largo plazo. Al tratarse de un activo escaso y considerado refugio, su precio se mantiene estable en el corto plazo e incrementa con el paso de los años.