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Invertir en oro y metales preciosos: lo que debes saber antes de comprar

El oro alcanzó máximos históricos, pero antes de invertir, conviene conocer las ventajas, los riesgos y las distintas alternativas disponibles para hacerlo.
mar 21 julio 2026 04:56 PM
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Oro
Además de lingotes y monedas, es posible invertir en oro mediante fondos, ETF y acciones de empresas mineras. (FOTO: Reuters)

El precio del oro se mantiene en niveles históricos este 2026, despertando el interés de quienes buscan proteger su dinero frente a la incertidumbre económica. En este año, el oro superó la barrera de los 5,000 dólares por onza, debido a la demanda industrial y la volatilidad de los mercados.

Sin embargo, antes de invertir en este metal precioso conviene conocer sus ventajas, riesgos y las distintas formas de hacerlo, ya que no todos los instrumentos son adecuados para cualquier perfil de inversionista.

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El oro rompe récords

Cuando aumenta la incertidumbre económica, los inversionistas suelen buscar activos considerados refugio. Entre ellos destacan los metales preciosos, especialmente el oro, cuya demanda suele crecer durante periodos marcados por conflictos geopolíticos, inflación elevada, crisis financieras o episodios de volatilidad en los mercados internacionales.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas después de salir del Air Force One al regresar a la Base Conjunta Andrews en Maryland el 19 de julio de 2026. Trump regresa a la Casa Blanca desde Nueva Jersey, donde asistió a la final de la Copa Mundial de 2026.
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De acuerdo con BBVA , este comportamiento se ha observado durante los últimos años debido a factores como la pandemia, las tensiones geopolíticas y los conflictos bélicos, que impulsaron el precio del oro hasta niveles nunca antes vistos.

En 2025, el metal precioso superó los 3,630 euros por onza, con una ganancia cercana al 35% hasta septiembre. La tendencia continuó a inicios de este 2026, cuando alcanzó un máximo histórico de 5,268.23 dólares por onza.

La apuesta por el oro continúa en los mercados. (Foto: Jupiter Images)
(Jupiter Images)

Este desempeño ha llevado a muchas personas a preguntarse si vale la pena invertir en estos activos o si los precios ya alcanzaron su punto máximo. Para los especialistas consultados por BBVA, la respuesta depende del objetivo de cada inversionista, del horizonte de inversión y del nivel de riesgo que esté dispuesto a asumir, ya que el oro tiene ventajas, pero también presentan diferencias importantes.

Invertir en oro y otros metales preciosos en 2026

BBVA explica que los principales metales preciosos para invertir son oro, plata, platino y paladio, aunque el oro y la plata concentran la mayor parte del interés entre los pequeños inversionistas.

De acuerdo con María Ángeles Ruiz Ezpeleta, profesora de EAE Business School citada por BBVA, el oro suele ser la mejor opción para quienes buscan una inversión segura y con una visión de largo plazo. Al tratarse de un activo escaso y considerado refugio, su precio se mantiene estable en el corto plazo e incrementa con el paso de los años.

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La plata, en cambio, permite comenzar con inversiones menores, pero presenta una mayor volatilidad. Esto implica que puede ofrecer rendimientos superiores en determinados periodos, aunque también registra cambios más pronunciados y, por lo tanto, implica un mayor nivel de riesgo.

El oro de inversión no está sujeto al IVA en algunos mercados, pero la plata sí puede estar gravada, lo que influye en la rentabilidad final dependiendo de la forma en que se realice la compra.

Zacatecas concentra un 53% de la producción de plata de México, mientras que Sonora un 78% de la de cobre. (Foto: Getty Images)

Además, el comportamiento de ambos metales depende de variables como la oferta y la demanda, la inflación, las tasas de interés y, especialmente en la actualidad, de la situación geopolítica internacional.

Los especialistas consideran que este último factor es el que mayor influencia tiene actualmente sobre la cotización del oro, mientras que la plata continúa beneficiándose tanto de su atractivo como activo de inversión como de su creciente uso industrial.

¿Cómo invertir en oro?

BBVA señala que existen diversas formas de invertir en metales preciosos, la más conocida es la compra física de lingotes o monedas, aunque en este caso recomienda verificar que el vendedor pertenezca a la London Bullion Market Association (LBMA) , organismo que certifica la autenticidad, pureza y calidad de los metales comercializados. En ese caso, se debe conservar la factura de compra para cualquier aclaración futura.

Otra alternativa consiste en invertir mediante fondos especializados, ETF (fondos cotizados), acciones de empresas mineras, así como instrumentos financieros más complejos como futuros o contratos por diferencias, estos últimos pueden ser una elección más para inversionistas con mayor experiencia.

Las desventajas de invertir en oro

A diferencia de acciones, bonos o bienes raíces, no generan ganancias, intereses ni rentas periódicas. Además, cuando se adquieren de forma física es necesario resolver el problema del almacenamiento y la custodia, ya sea mediante cajas de seguridad o bóvedas especializadas.

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El oro y la plata pueden formar parte de una estrategia de inversión patrimonial, pero es necesario consultar con un asesor financiero antes de tomar una decisión.

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Oro y metales preciosos Inversión

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