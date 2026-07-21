EU impondrá nuevos aranceles a 60 países, dice su representante comercial

Trabajo forzoso, el nuevo pretexto

Sus servicios llevaron adelante investigaciones sobre ciertas prácticas comerciales, dirigidas en particular al trabajo forzoso, y se espera que las conclusiones se conozcan esta semana.

Estos aranceles, que podrían afectar a los principales socios comerciales de Estados Unidos, deben reemplazar a impuestos aduaneros temporales del 10% instaurados por Trump tras la invalidación por la Corte Suprema de los recargos establecidos el año pasado.

"Estados Unidos tiene leyes que prohíben el comercio de bienes producidos con trabajo forzoso. Otros países, la mayoría, no tienen una ley, y los que sí la tienen realmente no la aplican", dijo Greer a CNBC.

"Esperamos ver algunas acciones pronto", añadió.

A fines de febrero la más alta jurisdicción estadounidense anuló buena parte de los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, al considerar que el mandatario había hecho una lectura anticonstitucional de un texto legal para justificarlos.

La decisión no afectó los aranceles sectoriales, que apuntan en particular al sector automotor, el acero, el aluminio o el cobre.

Trump anunció entonces nuevos aranceles, basándose en otra ley que solo le autorizaba a aplicar este recargo durante un máximo de 150 días.

Paralelamente, el USTR lanzó una serie de investigaciones que, en teoría, le permiten establecer estos impuestos de forma duradera. Se basan en la misma ley que permite justificar los aranceles sectoriales.

Así, al término de estas investigaciones a principios de junio, Greer propuso aranceles de 12.5% a unos 45 países que, según sus servicios, no imponen prohibiciones a la importación de bienes procedentes del trabajo forzado.

Para las economías que disponen de prohibiciones de este tipo, pero cuyos esfuerzos para aplicarlas se consideran insuficientes por parte de Washington —Canadá, Ecuador, la UE, Indonesia, México y Pakistán—, la administración Trump propone imponer una tasa reducida del 10%.