IMSS e ISSSTE: Así quedan los depósitos de pensión para jubilados en agosto

Las instituciones recalcan que no se debe compartir información personal o bancaria con supuestos gestores que prometan acelerar pagos o resolver problemas, ya que este tipo de fraudes suelen incrementarse durante los días de depósito.
Agosto no incluye pagos dobles
El depósito de agosto corresponde únicamente a la pensión mensual ordinaria, ya que ni el IMSS ni el ISSSTE contemplan pagos extraordinarios o dobles durante este mes.
En el caso del ISSSTE, el aguinaldo para pensionados suele comenzar a entregarse durante noviembre, mientras que el IMSS mantiene su propio calendario de prestaciones conforme al régimen de cada beneficiario.
¿Quiénes reciben la pensión del IMSS y del ISSSTE?
Aunque ambas instituciones entregan una pensión mensual, los beneficiarios pertenecen a sistemas de seguridad social distintos.
El IMSS paga pensiones a trabajadores del sector privado que cotizaron ante el instituto y cumplieron con los requisitos establecidos por la ley, ya sea por jubilación, cesantía en edad avanzada, vejez, invalidez o por ser beneficiarios de una pensión derivada del fallecimiento de un asegurado.
En cambio, el ISSSTE administra las pensiones de trabajadores y exempleados del gobierno federal, así como de algunos organismos públicos afiliados al instituto, quienes acceden a este derecho conforme a los años de servicio y al régimen bajo el cual cotizaron.
¿Puede cambiar la fecha de pago?
Aunque los calendarios oficiales suelen respetarse, las fechas pueden modificarse cuando coinciden con días inhábiles o fines de semana.