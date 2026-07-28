Crumbl arranca operaciones en México: la historia detrás de las galletas virales de TikTok

De pasatiempo a una cadena global

Antes convertirse en uno de los postres más populares de internet, Crumbl Cookies comenzó como un pasatiempo de dos primos: Jason McGowan y Sawyer Hemsley.

Ninguno de los dos tenía experiencia previa en repostería, pero coincidían en algo: soñaban con crear la galleta de chispas de chocolate perfecta en su natal Utah, en 2017.

Ambos fundadores de Crumbl estudiaban cuando empezaron con su emprendimiento, por lo que horneaban durante las noches. Poco a poco, en el transcurso del día, encontraron momentos para presentarle sus creaciones a sus familiares, amigos y conocidos.

Jason reveló que la creación de la primera galleta tardó aproximadamente cinco meses, y a partir de ahí, comenzó la historia.

Después de conseguir la receta de la hoy famosa Crumbl Milk Chocolate Chip, se abrió la primera sucursal de Crumbl en Logan, Utah, con los primos y sus familias atendiendo el negocio.

A lo largo de este proceso, hubo un factor externo que se convirtió en clave: el acompañamiento de sus seguidores, pues los primos compartieron su crecimiento en redes sociales desde el primer momento.

Esto generó un vínculo especial con su comunidad, que de inmediato mostró una respuesta positiva.

Los primos Jason y Sawyer reconocieron que no tenían idea de qué iba a pasar cuando comenzaran a vender al público sus primeras galletas, sobre todo tomando en cuenta que no eran galletas convencionales, pues estas destacaban gracias a su gran tamaño.