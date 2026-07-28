Crumbl arranca operaciones en México: la historia detrás de las galletas virales de TikTok

La espera terminó para muchos y desde este martes 28 de julio de 2026, Crumbl Cookies arrancó operaciones en México.
Desde las primeras horas de la madrugada de hoy, cientos de personas se dieron cita para ser los primeros en probar estas galletas, que se volvieron virales gracias a redes sociales como TikTok.
La primera sucursal de esta cadena abrió sus puertas en el número 255 de la calle Durango, en la colonia Roma Norte.
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De pasatiempo a una cadena global
Antes convertirse en uno de los postres más populares de internet, Crumbl Cookies comenzó como un pasatiempo de dos primos: Jason McGowan y Sawyer Hemsley.
Ninguno de los dos tenía experiencia previa en repostería, pero coincidían en algo: soñaban con crear la galleta de chispas de chocolate perfecta en su natal Utah, en 2017.
Ambos fundadores de Crumbl estudiaban cuando empezaron con su emprendimiento, por lo que horneaban durante las noches. Poco a poco, en el transcurso del día, encontraron momentos para presentarle sus creaciones a sus familiares, amigos y conocidos.
Jason reveló que la creación de la primera galleta tardó aproximadamente cinco meses, y a partir de ahí, comenzó la historia.
Después de conseguir la receta de la hoy famosa Crumbl Milk Chocolate Chip, se abrió la primera sucursal de Crumbl en Logan, Utah, con los primos y sus familias atendiendo el negocio.
A lo largo de este proceso, hubo un factor externo que se convirtió en clave: el acompañamiento de sus seguidores, pues los primos compartieron su crecimiento en redes sociales desde el primer momento.
Esto generó un vínculo especial con su comunidad, que de inmediato mostró una respuesta positiva.
Los primos Jason y Sawyer reconocieron que no tenían idea de qué iba a pasar cuando comenzaran a vender al público sus primeras galletas, sobre todo tomando en cuenta que no eran galletas convencionales, pues estas destacaban gracias a su gran tamaño.
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La idea detrás del éxito de Crumbl Cookies
Jason McGowan reveló en una ocasión que uno de los detalles que hacen especiales las galletas de Crumbl es su gran tamaño, una situación que, de alguna forma, se ha convertido en parte del modelo de negocio de la marca.
“Las galletas son muy grandes, así que tienes que compartirla”, asegurando que esta decisión tuvo el efecto deseado, ya que las personas que probaron un trozo por invitación de otros, después fueron a comprar su propia galleta completa, permitiendo que el ciclo se repitiera.
Adicionalmente, Crumbl encontró otra oportunidad de negocio pocas veces explorada: cambiar el menú cada semana.
Una de las grandes virtudes sobre otras cadenas de postres, es que el menú puede cambiar cada semana, ofreciendo al consumidor una nueva variedad de sabores. De acuerdo con Jason, esta idea surgió después de escuchar los comentarios de algunos clientes que lamentaban la presencia de los mismos sabores siempre, por lo que comenzaron a rotar los sabores por semana.
Cada semana, Crumbl anuncia los nuevos sabores que estarán disponibles en su menú de la siguiente semana, y así, fieles a su estilo de interactuar en redes sociales, se enciende una nueva conversación.
Crumbl señala que cada semana, se actualizan los sabores de seis postres diferentes, y también anticipa, que en el ánimo de mantener el espíritu de sus fundadores, se busca la implementación de nuevos sabores constantemente.
Además, otro punto reconocible de Crumbl es su famosa caja rosa, que puede almacenar hasta cuatro galletas y que se convirtió en la rúbrica de la marca desde 2018.
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Los números y sabores de Crumbl Cookies en la actualidad
De acuerdo con la información oficial disponible en la página oficial de Crumbl, estas son sus cifras al día de hoy:
- Más de 1 millón de postres vendidos al día.
- 1,071 sucursales en todo el mundo. Crumbl abrió su primera tienda en México este 28 de julio.
- 348 empleados en la sede central de Crumbl.
- Más de 29,000 empleados en todo el mundo.
- Colaboraciones con figuras como Olivia Rodrigo o Lili Reinhart.
- Sabores de la semana de lanzamiento: Tres Leches Cake, Confetti Cake Cookie, Chocolate Cookies & Cream Cookie, S’mores Cookie, Chocolate Chip Cookie y Pink Sugar Cookie.