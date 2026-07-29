Nu cerrará cuentas de clientes para operar como banco en México: ¿qué usuarios serán afectados?

¿Qué pasará si no tienes dinero en tu cuenta Nu?

Nu México informó que esta medida aplicará también para aquellos usuarios que tengan su cuenta sin dinero o los que tienen hasta 2,000 pesos. Las personas que tengan hasta 2,000 pesos y no quieran actualizar sus datos pueden reclamar ese dinero poniéndose en contacto con el área de soporte del banco.

Nu destacó que aunque se trata de un número bajo de cuentas que serán canceladas por este motivo, el dinero de los clientes estará asegurado.

Estas medidas se suman a la suspensión de transferencias por SPEI que sufrirá la app el 5 de agosto próximo. Esto ocurrirá entre las 5:30 de la tarde y las 10 de la noche de ese miércoles.

¿Por qué los clientes de Nu deben actualizar sus datos ahora que es banco?

Al convertirse de Sofipo a banco, Nu debe cumplir con la regulación en materia de prevención de lavado de dinero en la que debe reconocer plenamente a cada uno de sus clientes.

El banco explicó que muchos de los expedientes de clientes que no están actualizados ocurrió porque algunos abrieron su cuenta cuando no estaban regulados o porque el INE que presentaron venció.

Ahora que Nu es banco tiene que reforzar sus programas de KYC para corroborar que los clientes que tiene son quien dicen ser y así evitar delitos como el lavado de dinero.

El gremio de la banca en México ha aumentado sus esfuerzos en el último año luego de que en junio del año pasado, Estados Unidos señalara a tres instituciones financieras por lavado de dinero y financiamiento a cárteles de la droga.

¿Cómo actualizar mis datos en Nu?

La plataforma mandará una notificación en tu app, si no ves la notificación para actualizar tus datos, tu perfil no necesita actualización por el momento.

Nu libera estas solicitudes poco a poco y solo cuando es necesario para cada persona.

Los datos que se actualizan son: comprobante de domicilio e INE. La aplicación también te pedirá una prueba de vida que consiste en un video de tu rostro.