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Finanzas Personales

El mercado de consolidación de deudas gana terreno en México

El auge de las fintech y nuevos hábitos de consumo también impulsa la evolución de las soluciones de consolidación de deudas.
jue 03 septiembre 2026 05:37 PM
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Presentado por: Brío by Bravo
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Brío aplica la analitica de datos y su experiencia para desarrollar un modelo preventivo ante sobreendeudamiento. (Cortesía)

El mercado de consolidación de deudas en México atraviesa una etapa de transformación, ante el cambio en las necesidades de los consumidores y la intensificación en el uso de créditos.

Este es el resultado de la aparición de numerosas fintech, así como de la participación de Sociedades Financieras Populares (Sofipos) y empresas especializadas en soluciones financieras.

Mientras el acceso al crédito se digitaliza y diversifica, también se empuja a los nuevos participantes a diferenciar su oferta para la colocación inmediata de préstamos y condiciones más competitivas.

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Como afirmó Maximiliano Martínez Toledo, vocero de Brío, dicho contexto ha derivado en un incremento en el costo de los créditos de consumo, pues los consumidores buscan alternativas para reducir el costo total de su deuda y simplificar la administración de sus pagos.

Es por ello que la consolidación de deudas ha ido posicionándose como una alternativa para quienes pretenden reorganizar sus obligaciones financieras, pero están al corriente con sus pagos.

Esquemas de negocio que responden a nuevas necesidades.

Mientras una parte importante de las fintech y las Sofipos mantiene un portafolio de créditos personales orientados a resolver necesidades de liquidez, otras empresas han desarrollado soluciones especializadas para atender problemáticas financieras específicas.

En el caso de Brío by Bravo , cuyo modelo se centra en la consolidación de deudas, la propuesta se basa en soluciones más estructuradas a la medida. Martínez explicó que se lleva a cabo un análisis financiero integral de cada solicitante para evaluar su capacidad de pago, el costo de sus obligaciones actuales y su comportamiento crediticio, para brindar condiciones personalizadas.

Además, la firma ofreciendo excelentes condiciones con realación a las opciones que hay en el mercado, partiendo con la tasa de 16.9% representando una alternativa competitiva frente al costo de mantener saldos en tarjetas de crédito y a las opciones de credito disponibles actualmente.

Análisis de datos que previene el sobreendeudamiento

El uso de analítica de datos es otro de los elementos que está redefiniendo al sector de la consolidación de deudas. Más allá de servir para acelerar la aprobación de créditos, comienza a emplearse para detectar a usuarios que, aunque mantienen un historial de pago positivo, requieren reorganizar sus finanzas antes de una crisis.

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En este escenario, la experiencia acumulada también se ha convertido en un elemento diferenciador. Brío cuenta con el respaldo de Bravo, empresa mexicana especializada en reparación y liquidación de deudas que opera desde 2009 y tiene presencia en Latinoamérica y Europa.

El conocimiento adquirido sobre el comportamiento financiero de miles de usuarios ha permitido a la empresa desarrollar un modelo preventivo enfocado en personas que aún conservan un buen historial crediticio, para apoyarlas a evitar problemas de incumplimiento.

De cara a la creciente competencia en el mercado –concluyó Martínez–, urgen nuevos retos y propuestas como Brío by Bravo , que reflejan la transición hacia soluciones diseñadas para atender las necesidades específicas de los usuarios y evitar caer en deudas impagables que los lleven al sobreendeudamiento.

Si lo requieres, solicita asesoría gratuita, en el sitio web de Brío o en sus redes sociales:

Instagram: @brio.credito

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TikTok: @brio.credito

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X: @briocredito

YouTube: @briocredito.mexico

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Tags

bancos, tarjetas de crédito, finanzas personales Deudas deudas, crédito, finanzas personales buro-de-credito

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