El mercado de consolidación de deudas gana terreno en México

Como afirmó Maximiliano Martínez Toledo, vocero de Brío, dicho contexto ha derivado en un incremento en el costo de los créditos de consumo, pues los consumidores buscan alternativas para reducir el costo total de su deuda y simplificar la administración de sus pagos.

Es por ello que la consolidación de deudas ha ido posicionándose como una alternativa para quienes pretenden reorganizar sus obligaciones financieras, pero están al corriente con sus pagos.

Esquemas de negocio que responden a nuevas necesidades.

Mientras una parte importante de las fintech y las Sofipos mantiene un portafolio de créditos personales orientados a resolver necesidades de liquidez, otras empresas han desarrollado soluciones especializadas para atender problemáticas financieras específicas.

En el caso de Brío by Bravo , cuyo modelo se centra en la consolidación de deudas, la propuesta se basa en soluciones más estructuradas a la medida. Martínez explicó que se lleva a cabo un análisis financiero integral de cada solicitante para evaluar su capacidad de pago, el costo de sus obligaciones actuales y su comportamiento crediticio, para brindar condiciones personalizadas.

Además, la firma ofreciendo excelentes condiciones con realación a las opciones que hay en el mercado, partiendo con la tasa de 16.9% representando una alternativa competitiva frente al costo de mantener saldos en tarjetas de crédito y a las opciones de credito disponibles actualmente.

Análisis de datos que previene el sobreendeudamiento

El uso de analítica de datos es otro de los elementos que está redefiniendo al sector de la consolidación de deudas. Más allá de servir para acelerar la aprobación de créditos, comienza a emplearse para detectar a usuarios que, aunque mantienen un historial de pago positivo, requieren reorganizar sus finanzas antes de una crisis.

