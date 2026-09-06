La CLABE no desaparece, pero el Banco de México cambiará la forma de realizar transferencias

Enviar dinero entre cuentas bancarias podría ser más sencillo antes de que termine 2026, el Banco de México (Banxico) modificó las reglas para las transferencias electrónicas y abrió la puerta a que los usuarios puedan identificar una cuenta mediante nuevos datos, además de la tradicional CLABE interbancaria de 18 dígitos.
Con este cambio se busca simplificar la experiencia para quienes realizan transferencias desde aplicaciones móviles, pero esto no significa que la CLABE vaya a desaparecer.
Además, este cambio será para transferencias realizadas tanto entre cuentas de instituciones diferentes como en la misma institución.
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¿Qué cambiará al hacer una transferencia?
Actualmente, cuando una persona quiere enviar dinero a otra cuenta bancaria puede utilizar, entre otros datos, la CLABE de 18 dígitos, los 16 números de una tarjeta de débito o, en determinados bancos, un número telefónico asociado.
Con las nuevas disposiciones, publicadas en la Circular 10/2026 , las instituciones que mantengan cuentas de nivel 2, 3 o 4 deberán asociar, cuando el titular lo solicite, los últimos 10 dígitos de una línea de telefonía móvil con la cuenta para recibir transferencias electrónicas.
Esto abre una alternativa para quienes prefieren no compartir o memorizar una CLABE completa. En lugar de proporcionar los 18 números de la cuenta, el usuario podrá utilizar el número celular que haya asociado a ella, bajo las condiciones establecidas por las nuevas reglas.
¿La CLABE desaparece?
El Banco de México mantiene la definición de la Clave Bancaria Estandarizada como un número único e irrepetible de 18 dígitos. Esta clave está integrada por el código del banco, el código de plaza, el número de cuenta y un dígito de control.
La nueva regulación establece que las transferencias podrán identificar la cuenta del beneficiario mediante la CLABE, los 16 dígitos de una tarjeta de débito o los 10 dígitos del número de teléfono móvil que estén asociados a la cuenta, según corresponda.
Por eso, más que eliminar la CLABE, el cambio representa una ampliación de las formas en que los usuarios podrán identificar una cuenta para recibir dinero.
¿Cuándo se podrá transferir con este nuevo método?
Las nuevas reglas fueron publicadas en el Diario Oficial del la institución el 17 de junio de 2026.
Las instituciones financieras tendrán hasta el 14 de diciembre de 2026 para cumplir con las modificaciones establecidas por Banco de México.
Esto significa que durante los próximos meses los bancos deberán adaptar sus aplicaciones y sistemas para incorporar los nuevos mecanismos y las especificaciones de experiencia de usuario establecidas por el banco central.
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¿Cómo funcionará?
La institución también estableció especificaciones para homologar la experiencia de usuario en las transferencias electrónicas realizadas desde dispositivos móviles.
Las instituciones deberán seguir las guías que publique el banco central para este proceso y se deben aplicar en las aplicaciones móviles para transferencias realizadas tanto entre cuentas de instituciones diferentes como en la misma institución.
Por lo que, el proceso será igual sin importar si se envía dinero a un contacto de otro banco o a uno que utiliza la misma entidad financiera .
El objetivo es que enviar dinero sea una experiencia más uniforme entre las distintas aplicaciones bancarias, independientemente de la institución con la que tenga cuenta el usuario.
DiMo ya permite recibir dinero con tu número celular
La posibilidad de recibir una transferencia sin compartir una CLABE de 18 dígitos no es completamente nueva. En febrero de 2023, Banxico habilitó DiMo, un servicio que permite enviar y recibir transferencias utilizando el número celular de la persona beneficiaria, siempre que este se encuentre previamente vinculado con una cuenta bancaria.
Para quien envía el dinero, el proceso es similar al de una transferencia tradicional. En la aplicación de su institución financiera debe ingresar el número celular del beneficiario y el monto. Si ese número está registrado en DiMo, la aplicación muestra el nombre de la persona que recibirá el dinero para que el usuario pueda revisar los datos antes de autorizar la operación.
¿Cómo vincular tu celular con DiMo?
El proceso depende de cada institución financiera, pero Banco de México establece que la vinculación debe hacerse desde la aplicación, sitio web o sucursal del banco.
Cuando se realiza desde un celular, la solicitud debe hacerse desde el mismo número que se quiere asociar a la cuenta.
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El trámite es gratuito y, una vez solicitada la vinculación, el banco debe notificar al cliente que el número quedó asociado en un plazo máximo de un día hábil. A partir de ese momento, el celular puede utilizarse como identificador de la cuenta para recibir transferencias.
Además, un mismo número celular solamente puede estar vinculado a una cuenta por cada banco, aunque ese mismo número puede asociarse a cuentas de diferentes instituciones financieras.