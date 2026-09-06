La CLABE no desaparece, pero el Banco de México cambiará la forma de realizar transferencias

¿Qué cambiará al hacer una transferencia?

Actualmente, cuando una persona quiere enviar dinero a otra cuenta bancaria puede utilizar, entre otros datos, la CLABE de 18 dígitos, los 16 números de una tarjeta de débito o, en determinados bancos, un número telefónico asociado.

Con las nuevas disposiciones, publicadas en la Circular 10/2026 , las instituciones que mantengan cuentas de nivel 2, 3 o 4 deberán asociar, cuando el titular lo solicite, los últimos 10 dígitos de una línea de telefonía móvil con la cuenta para recibir transferencias electrónicas.



Esto abre una alternativa para quienes prefieren no compartir o memorizar una CLABE completa. En lugar de proporcionar los 18 números de la cuenta, el usuario podrá utilizar el número celular que haya asociado a ella, bajo las condiciones establecidas por las nuevas reglas.

¿La CLABE desaparece?

El Banco de México mantiene la definición de la Clave Bancaria Estandarizada como un número único e irrepetible de 18 dígitos. Esta clave está integrada por el código del banco, el código de plaza, el número de cuenta y un dígito de control.

La nueva regulación establece que las transferencias podrán identificar la cuenta del beneficiario mediante la CLABE, los 16 dígitos de una tarjeta de débito o los 10 dígitos del número de teléfono móvil que estén asociados a la cuenta, según corresponda.

El número celular se suma a la CLABE y a la tarjeta de débito entre los datos que podrán utilizarse para identificar la cuenta que recibirá una transferencia. (Hispanolistic/Getty Images)



Por eso, más que eliminar la CLABE, el cambio representa una ampliación de las formas en que los usuarios podrán identificar una cuenta para recibir dinero.

¿Cuándo se podrá transferir con este nuevo método?

Las nuevas reglas fueron publicadas en el Diario Oficial del la institución el 17 de junio de 2026.

Las instituciones financieras tendrán hasta el 14 de diciembre de 2026 para cumplir con las modificaciones establecidas por Banco de México.

Esto significa que durante los próximos meses los bancos deberán adaptar sus aplicaciones y sistemas para incorporar los nuevos mecanismos y las especificaciones de experiencia de usuario establecidas por el banco central.