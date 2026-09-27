Aguinaldo 2026: cuándo se paga, cuánto te corresponde y qué pasa si trabajaste menos de un año

¿Cuándo se debe pagar el aguinaldo en 2026?

La fecha límite establecida por la Ley Federal del Trabajo es antes del 20 de diciembre, el artículo 87 establece que el aguinaldo debe pagarse antes de esa fecha y que el mínimo es equivalente a 15 días de salario.

Para quienes ya no trabajan en la empresa cuando llega diciembre, el derecho no desaparece. Si la relación laboral terminó durante 2026, el aguinaldo proporcional debe cubrirse con el finiquito correspondiente.

El pago que recibirás en diciembre puede ser distinto al de otros trabajadores aunque tengan el mismo sueldo. (Jimena Zavala/Jimena Zavala)





¿Cuánto es el aguinaldo mínimo?

La ley establece como mínimo 15 días de salario por un año de trabajo, esto significa que no necesariamente recibirás 15 días de tu sueldo mensual. Primero hay que obtener el salario diario y después multiplicarlo por los días de aguinaldo que otorgue la empresa.

La fórmula para un trabajador con salario fijo es:

Salario mensual ÷ 30 = salario diario

Después:

Salario diario x días de aguinaldo = aguinaldo anual

¿Cuánto voy a recibir de aguinaldo este año?

Si trabajaste todo el año

El salario promedio de los trabajadores registrados ante el IMSS, que en agosto de 2026 llegó a 673.10 pesos diarios, equivale a aproximadamente 20,193 pesos mensuales. Con el mínimo legal de 15 días de aguinaldo y habiendo trabajando todo el año, el cálculo sería el siguiente:

$673.10 × 15 = 10,096.50 pesos.

Así, una persona que gana 20,193 pesos mensuales y trabajó todo el año tendría derecho a al menos 10,096.50 pesos de aguinaldo, antes de las retenciones fiscales que pudieran corresponder.





Si trabajaste seis meses

La ley señala que quienes no hayan cumplido un año de servicio tienen derecho a recibir la parte proporcional conforme al tiempo trabajado, sin importar cuál haya sido ese periodo.

Con el salario de referencia de 20,193 pesos mensuales y tomando como ejemplo 182 días trabajados:

10,096.50 ÷ 365 × 182 = 5,034.25 pesos.

En este escenario, el trabajador tendría derecho a aproximadamente 5,034.25 pesos de aguinaldo. El monto exacto depende de las fechas de ingreso y salida, por lo que para un caso real conviene utilizar los días efectivamente laborados.

Si trabajaste tres meses

Supongamos que una persona comenzó a trabajar durante 2026 y acumuló 90 días de servicio. El cálculo sería:

10,096.50 ÷ 365 × 90 = 2,490.12 pesos.

Por lo tanto, con este salario de referencia, corresponderían aproximadamente 2,490.12 pesos de aguinaldo.

Si trabajaste dos meses

Para 60 días trabajados:

10,096.50 ÷ 365 × 60 = 1,660.08 pesos.

Si trabajaste solamente un mes

Incluso una relación laboral de un mes genera una parte proporcional del aguinaldo. La ley no establece que sea necesario trabajar tres meses, seis meses o un periodo mínimo determinado para tener derecho a esta prestación.

Con 30 días trabajados, se puede obtener lo siguiente: 10,096.50 ÷ 365 × 30 = 830.40 pesos.