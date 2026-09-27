Aguinaldo 2026: cuándo se paga, cuánto te corresponde y qué pasa si trabajaste menos de un año

Diciembre trae uno de los pagos más esperados por los trabajadores: el aguinaldo. Pero, antes de pensar en qué podrás ocupar ese dinero, es importante que consideres que la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece un aguinaldo mínimo equivalente a 15 días de salario y debe pagarse antes del 20 de diciembre.
Si la relación laboral terminó antes de esa fecha, el trabajador conserva el derecho a la parte proporcional correspondiente al tiempo que trabajó.
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¿Cuándo se debe pagar el aguinaldo en 2026?
La fecha límite establecida por la Ley Federal del Trabajo es antes del 20 de diciembre, el artículo 87 establece que el aguinaldo debe pagarse antes de esa fecha y que el mínimo es equivalente a 15 días de salario.
Para quienes ya no trabajan en la empresa cuando llega diciembre, el derecho no desaparece. Si la relación laboral terminó durante 2026, el aguinaldo proporcional debe cubrirse con el finiquito correspondiente.
¿Cuánto es el aguinaldo mínimo?
La ley establece como mínimo 15 días de salario por un año de trabajo, esto significa que no necesariamente recibirás 15 días de tu sueldo mensual. Primero hay que obtener el salario diario y después multiplicarlo por los días de aguinaldo que otorgue la empresa.
La fórmula para un trabajador con salario fijo es:
Salario mensual ÷ 30 = salario diario
Después:
Salario diario x días de aguinaldo = aguinaldo anual
¿Cuánto voy a recibir de aguinaldo este año?
Si trabajaste todo el año
El salario promedio de los trabajadores registrados ante el IMSS, que en agosto de 2026 llegó a 673.10 pesos diarios, equivale a aproximadamente 20,193 pesos mensuales. Con el mínimo legal de 15 días de aguinaldo y habiendo trabajando todo el año, el cálculo sería el siguiente:
$673.10 × 15 = 10,096.50 pesos.
Así, una persona que gana 20,193 pesos mensuales y trabajó todo el año tendría derecho a al menos 10,096.50 pesos de aguinaldo, antes de las retenciones fiscales que pudieran corresponder.
La ley señala que quienes no hayan cumplido un año de servicio tienen derecho a recibir la parte proporcional conforme al tiempo trabajado, sin importar cuál haya sido ese periodo.
Con el salario de referencia de 20,193 pesos mensuales y tomando como ejemplo 182 días trabajados:
10,096.50 ÷ 365 × 182 = 5,034.25 pesos.
En este escenario, el trabajador tendría derecho a aproximadamente 5,034.25 pesos de aguinaldo. El monto exacto depende de las fechas de ingreso y salida, por lo que para un caso real conviene utilizar los días efectivamente laborados.
Si trabajaste tres meses
Supongamos que una persona comenzó a trabajar durante 2026 y acumuló 90 días de servicio. El cálculo sería:
10,096.50 ÷ 365 × 90 = 2,490.12 pesos.
Por lo tanto, con este salario de referencia, corresponderían aproximadamente 2,490.12 pesos de aguinaldo.
Si trabajaste dos meses
Para 60 días trabajados:
10,096.50 ÷ 365 × 60 = 1,660.08 pesos.
Si trabajaste solamente un mes
Incluso una relación laboral de un mes genera una parte proporcional del aguinaldo. La ley no establece que sea necesario trabajar tres meses, seis meses o un periodo mínimo determinado para tener derecho a esta prestación.
Con 30 días trabajados, se puede obtener lo siguiente: 10,096.50 ÷ 365 × 30 = 830.40 pesos.
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¿Qué pasa si renunciaste antes de diciembre?
Renunciar no significa perder el aguinaldo generado, si una persona trabajó una parte de 2026 y terminó su relación laboral antes de diciembre, tiene derecho a recibir la parte proporcional correspondiente al periodo trabajado.
La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) señala que este pago debe formar parte del finiquito cuando la relación laboral termina antes de la fecha en que normalmente se entrega el aguinaldo.
¿Quiénes tienen derecho al aguinaldo?
La Profedet señala que tienen derecho las personas trabajadoras de base, de confianza, de planta, sindicalizadas, contratadas por obra o tiempo determinado y eventuales, entre otras modalidades sujetas a la Ley Federal del Trabajo.
También contempla a comisionistas, agentes de comercio, agentes de seguros, vendedores y trabajadores con relaciones laborales similares cuando estén sujetos a la legislación laboral.
¿Qué salario se utiliza para calcularlo?
En el caso de un trabajador con salario fijo, el cálculo se realiza con el salario diario correspondiente. Cuando el salario es variable, la Procuraduría señala que, para estos casos, se puede tomar como referencia el ingreso promedio diario obtenido en los últimos 30 días trabajados.
Por eso, una persona que recibe comisiones, pagos variables u otros componentes de su remuneración no necesariamente puede calcular su aguinaldo simplemente dividiendo su último sueldo mensual entre 30.
¿El aguinaldo paga impuestos?
El aguinaldo puede estar sujeto al Impuesto Sobre la Renta (ISR), aunque existe una parte exenta. Para 2026, la UMA diaria es de 117.31 pesos, la Ley del ISR establece una exención para el aguinaldo equivalente a 30 UMA.
Esto significa que, en términos generales, 3,519.30 pesos puede estar exenta y el excedente queda sujeto al cálculo del ISR correspondiente.
¿Quiénes pueden recibir más de 15 días de aguinaldo?
Los 15 días son el mínimo establecido por la Ley Federal del Trabajo, sin embargo, es importante verificar el contrato, contrato colectivo o las condiciones laborales de la empresa, ya que pueden establecer una prestación mayor y se debe utilizar ese número de días para hacer el cálculo.
Por ejemplo, con el mismo salario diario de 673.10 pesos:
15 días: 10,096.50 pesos.
20 días: 13,462 pesos.
25 días: 16,827.50 pesos.
30 días: 20,193 pesos.
Si el trabajador no laboró todo el año, también se calcula proporcionalmente sobre esos días adicionales.
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¿Qué hago si no me pagan el aguinaldo?
El aguinaldo es un derecho irrenunciable. Un patrón no puede eliminarlo argumentando problemas económicos de la empresa o falta de utilidades.
Si el pago no se realiza, se entrega incompleto o llega después del plazo legal, el trabajador puede acudir a la Procuraduría para recibir orientación y asesoría.