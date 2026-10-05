¿Qué pasó con el doble aguinaldo en 2026? Esto se sabe sobre el pago a los trabajadores

Esto significa que, para el aguinaldo correspondiente a 2026, los trabajadores que se encuentran bajo el régimen de la LFT deben recibir al menos el equivalente a 15 días de salario, siempre que hayan laborado el año completo.

Las propuesta del doble aguinaldo en México

Durante el año se presentaron nuevamente iniciativas para modificar el artículo 87 de la LFT y aumentar el aguinaldo mínimo.



Una de las propuestas presentadas planteó directamente que las personas trabajadoras tuvieran derecho a un aguinaldo anual equivalente a por lo menos 30 días de salario.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, por lo que no se convirtió automáticamente en una nueva obligación para las empresas.

También se presentó una propuesta para aumentar el aguinaldo de manera gradual conforme a la antigüedad del trabajador. El proyecto plantea mantener 15 días durante el primer año, subir a 20 días entre el segundo y tercer año, llegar a 25 días entre el cuarto y quinto año y alcanzar 30 días a partir del sexto año de servicio.

Sin embargo, existen antecedentes de esta iniciativa desde 1989, en la que se planteaba reformar el artículo 87 de la LFT para que todas las personas trabajadoras recibieran 30 días de aguinaldo desde su primer año de trabajo y, a partir del tercer año trabajado, aumentara un día.

¿Cuánto deben pagar de aguinaldo en 2026?

Por ahora, el cálculo parte del mínimo establecido por la LFT son 15 días de salario por un año completo de trabajo.

El aguinaldo se calcula multiplicando el salario diario por 15 o en proporción al tiempo trabajado.

(Jimena Zavala/Jimena Zavala)



Por ejemplo, si una persona tiene un salario diario de 500 pesos, su aguinaldo mínimo sería de 7,500 pesos.

En caso de no tener un año completo en la empresa, el pago debe calcularse de manera proporcional al tiempo laborado. La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo ( Profedet) señala que incluso quienes ya no laboren en la empresa al momento del pago tienen derecho a la parte proporcional que hayan generado.