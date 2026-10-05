¿Qué pasó con el doble aguinaldo en 2026? Esto se sabe sobre el pago a los trabajadores

El llamado “doble aguinaldo” volvió a estar sobre la mesa durante 2026, pero los trabajadores del sector privado no recibirán de manera obligatoria 30 días de salario este año.
Las propuestas para aumentar esta prestación todavía no se convierten en una reforma vigente a la Ley Federal del Trabajo (LFT). Por ahora, el artículo 87 mantiene como mínimo un aguinaldo equivalente a 15 días de salario y establece que debe pagarse antes del 20 de diciembre.
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Esto significa que, para el aguinaldo correspondiente a 2026, los trabajadores que se encuentran bajo el régimen de la LFT deben recibir al menos el equivalente a 15 días de salario, siempre que hayan laborado el año completo.
Las propuesta del doble aguinaldo en México
Durante el año se presentaron nuevamente iniciativas para modificar el artículo 87 de la LFT y aumentar el aguinaldo mínimo.
Una de las propuestas presentadas planteó directamente que las personas trabajadoras tuvieran derecho a un aguinaldo anual equivalente a por lo menos 30 días de salario.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, por lo que no se convirtió automáticamente en una nueva obligación para las empresas.
También se presentó una propuesta para aumentar el aguinaldo de manera gradual conforme a la antigüedad del trabajador. El proyecto plantea mantener 15 días durante el primer año, subir a 20 días entre el segundo y tercer año, llegar a 25 días entre el cuarto y quinto año y alcanzar 30 días a partir del sexto año de servicio.
Sin embargo, existen antecedentes de esta iniciativa desde 1989, en la que se planteaba reformar el artículo 87 de la LFT para que todas las personas trabajadoras recibieran 30 días de aguinaldo desde su primer año de trabajo y, a partir del tercer año trabajado, aumentara un día.
¿Cuánto deben pagar de aguinaldo en 2026?
Por ahora, el cálculo parte del mínimo establecido por la LFT son 15 días de salario por un año completo de trabajo.
Por ejemplo, si una persona tiene un salario diario de 500 pesos, su aguinaldo mínimo sería de 7,500 pesos.
En caso de no tener un año completo en la empresa, el pago debe calcularse de manera proporcional al tiempo laborado. La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo ( Profedet) señala que incluso quienes ya no laboren en la empresa al momento del pago tienen derecho a la parte proporcional que hayan generado.
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¿Cómo calcular tu aguinaldo en 2026?
Para saber cuánto te corresponde de aguinaldo, primero identifica tu salario diario y multiplícalo por los días de aguinaldo que te corresponden. El mínimo establecido por la Ley Federal del Trabajo es de 15 días de salario por cada año trabajado.
Por ejemplo, si ganas 10,000 pesos al mes, puedes obtener tu salario diario dividiendo esa cantidad entre 30, por lo que serían 333.33 pesos diarios.
En este caso, el aguinaldo mínimo sería de aproximadamente 5,000 pesos. Si trabajaste menos de un año, tienes derecho a recibir la parte proporcional.
Para calcularla, se dividen los 15 días entre 365 y multiplica el resultado por los días trabajados.
Por ejemplo, con un salario diario de 333.33 pesos y 180 días trabajados, se deben recibir 2,465.75 pesos aproximadamente.
Si tu contrato o las condiciones laborales de tu empresa establecen más de 15 días de aguinaldo, el cálculo deberá hacerse con esa cantidad superior.
¿Cuándo deben pagarlo?
El aguinaldo debe entregarse antes del 20 de diciembre de cada año, además, el aguinaldo es un derecho irrenunciable.
La Profedet señala que un patrón no puede justificar la falta de pago o una reducción de esta prestación argumentando problemas económicos de la empresa o falta de utilidades.
¿Qué tendría que pasar para que el aguinaldo fuera de 30 días?
Para que el llamado doble aguinaldo se convierta en una obligación general para los trabajadores del sector privado, tendría que aprobarse una reforma a la Ley Federal del Trabajo y posteriormente publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para que entre en vigor.
Mientras esto no suceda, las iniciativas son propuestas y no modifican por sí mismas la cantidad mínima que deben pagar las empresas.
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De hecho, en julio, la propuesta volvió a poner sobre la mesa un aumento progresivo hasta llegar a 30 días, pero la discusión legislativa continúa.
¿Y el “segundo aguinaldo” que circuló en redes?
También durante 2026 circularon versiones en redes sociales sobre un supuesto decreto que habría aprobado un “segundo aguinaldo para todos los ciudadanos”.
Sin embargo, no existe un decreto presidencial que haya establecido un segundo aguinaldo general para 2026.