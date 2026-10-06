Monte de Piedad reabre sus sucursales, pero hay un requisito indispensable para que te atiendan

¿Cómo sacar una cita en Monte de Piedad?

El trámite se realiza por internet a través del sistema de citas de Nacional Monte de Piedad.

El proceso consiste en tres pasos:

Ingresar tus datos: nombre y número de celular.

Elegir sucursal y horario : el sistema muestra las opciones disponibles.

y : el sistema muestra las opciones disponibles. Recibir el folio de confirmación: guárdalo porque será necesario para recibir atención en la sucursal.

¿Qué debo llevar a la cita?

Para acudir a la sucursal deberás presentar:

INE o identificación oficial.

Folio de confirmación de la cita.

Monte de Piedad señala que la cita es personal e intransferible, por lo que no puede acudir otra persona en tu lugar.





¿Cuándo vuelven a abrir las sucursales?

Las sucursales de Nacional Monte de Piedad reanudarán operaciones el miércoles 7 de octubre, después de que la huelga que mantenía cerradas sus instalaciones terminó el 30 de septiembre. El conflicto laboral se prolongó durante casi un año.

El horario anunciado para la atención presencial será:

Lunes a viernes: 8:30 a 17:00 horas

Sábados: 9:00 a 14:00 horas

¿Qué trámites podré hacer?

Con la reapertura, los clientes podrán volver a realizar trámites relacionados con sus empeños, entre ellos pagar, refrendar, desempeñar o solicitar información sobre sus contratos.

Los clientes deberán consultar las nuevas fechas de pago y comercialización de los contratos afectados por la huelga. (Foto: Jimena Zavala)



La reapertura es especialmente relevante para las personas cuyos contratos quedaron pendientes durante el periodo de cierre.

Monte de Piedad también habilitó en su página una herramienta para consultar las nuevas fechas límite de pago y de comercialización de los contratos afectados por la suspensión de actividades.