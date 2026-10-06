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Monte de Piedad reabre sus sucursales, pero hay un requisito indispensable para que te atiendan

Los clientes podrán pagar, refrendar y desempeñar sus empeños, pero deberán cumplir con el requisito de una cita para poder ingresar a la sucursal de su preferencia.
mar 06 octubre 2026 12:45 PM
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Sucursal de Nacional Monte de Piedad en la CDMX
Los clientes deberán contar con una cita para recibir atención presencial en las sucursales de Monte de Piedad. (Nacional Monte de Piedad)

Después de casi un año de huelga, Nacional Monte de Piedad volverá a abrir sus sucursales este miércoles 7 de octubre, pero los clientes que necesiten realizar algún trámite presencial deberán tomar en cuenta que la institución habilitó un sistema de citas para organizar la atención.

De acuerdo con la institución, la cita permite elegir la sucursal y el horario disponible. La institución señala que las sucursales atenderán de lunes a viernes de 8:30 a 17:00 horas y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

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¿Cómo sacar una cita en Monte de Piedad?

El trámite se realiza por internet a través del sistema de citas de Nacional Monte de Piedad.

El proceso consiste en tres pasos:

  • Ingresar tus datos: nombre y número de celular.
  • Elegir sucursal y horario: el sistema muestra las opciones disponibles.
  • Recibir el folio de confirmación: guárdalo porque será necesario para recibir atención en la sucursal.

¿Qué debo llevar a la cita?

Para acudir a la sucursal deberás presentar:

  • INE o identificación oficial.
  • Folio de confirmación de la cita.

Monte de Piedad señala que la cita es personal e intransferible, por lo que no puede acudir otra persona en tu lugar.

Sucursal cerrada de Nacional Monte de Piedad, con banderas y símbolos rojos y negros, gente camino a las afueras.
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¿Cuándo vuelven a abrir las sucursales?

Las sucursales de Nacional Monte de Piedad reanudarán operaciones el miércoles 7 de octubre, después de que la huelga que mantenía cerradas sus instalaciones terminó el 30 de septiembre. El conflicto laboral se prolongó durante casi un año.

El horario anunciado para la atención presencial será:

  • Lunes a viernes: 8:30 a 17:00 horas
  • Sábados: 9:00 a 14:00 horas

¿Qué trámites podré hacer?

Con la reapertura, los clientes podrán volver a realizar trámites relacionados con sus empeños, entre ellos pagar, refrendar, desempeñar o solicitar información sobre sus contratos.

Galería Monte de Piedad
Los clientes deberán consultar las nuevas fechas de pago y comercialización de los contratos afectados por la huelga. (Foto: Jimena Zavala)


La reapertura es especialmente relevante para las personas cuyos contratos quedaron pendientes durante el periodo de cierre.

Monte de Piedad también habilitó en su página una herramienta para consultar las nuevas fechas límite de pago y de comercialización de los contratos afectados por la suspensión de actividades.

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Los beneficios para los clientes de Nacional Monte de Piedad

La institución anunció medidas especiales para los clientes afectados por el cierre, entre ellas se encuentra:

  • Un periodo de 45 días naturales sin cobro de intereses, contado a partir del 7 de octubre.
  • Descuentos en los intereses generados durante el periodo de cierre, de acuerdo con el historial de cada cliente.

Monte de Piedad también informó que las fechas de comercialización de determinados contratos fueron modificadas debido a la suspensión del servicio. Por ello, antes de acudir a una sucursal es recomendable revisar la nueva fecha que corresponde al contrato.

Galería Monte de Piedad
Las sucursales atenderán de lunes a viernes de 8:30 a 17:00 horas y los sábados de 9:00 a 14:00 horas. (Foto: Jimena Zavala)

¿Tengo que hacer una cita aunque solo quiera preguntar?

El sistema oficial de Monte de Piedad indica que la cita es necesaria para ser atendido en sucursal y pide acudir con el folio de confirmación y la INE.

Por ello, si necesitas realizar un trámite presencial, lo más recomendable es agendar antes de acudir, especialmente durante los primeros días de reapertura, cuando se espera una alta demanda.

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¿Cuándo terminó la huelga de Nacional Monte de Piedad?

La solución fue anunciada el pasado 30 de septiembre, tan solo a un día de cumplir un año en paro laboral. De acuerdo con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), desde el inicio de la huelga se realizaron más de 70 reuniones entre el sindicato y la administración de Nacional Monte de Piedad.

Las conversaciones permitieron avances en distintos puntos, aunque todavía persistían diferencias entre las partes.

Ante la falta de un acuerdo definitivo, tanto el sindicato como la institución aceptaron cumplir con un dictamen integral de la Secretaría del Trabajo, elaborado a partir de las posiciones, acuerdos y discusiones planteadas durante las negociaciones.

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La intervención de la dependencia federal se intensificó después del llamado que realizó el 2 de mayo de 2026, cuando exhortó a las partes a retomar las negociaciones y presentar propuestas concretas para resolver el conflicto.

La STPS señaló que este proceso permitió finalmente alcanzar un acuerdo que pone fin a la huelga y abre una nueva etapa para la institución y sus trabajadores.

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