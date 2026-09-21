¿Perdiste tu boleta de empeño durante la huelga del Monte de Piedad? Así puedes consultarlo desde casa

Si empeñaste una joya, un electrodoméstico, un reloj u otro artículo en Nacional Monte de Piedad y perdiste la boleta, todavía puedes consultar la información de tu contrato sin acudir a una sucursal, mientras las operaciones presenciales permanecen suspendidas por la huelga.
Monte de Piedad mantiene disponibles sus canales digitales para que los clientes puedan consultar el estado de sus boletas y conocer información relacionada con sus empeños.
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Así puedes consultar tu boleta desde casa
La institución señala que el estado actual de las boletas de empeño puede consultarse a través de Mi Monte Web y Mi Monte App.
También existe la opción de comunicarse con el Centro de Atención a Clientes en los teléfonos 55 2629 2790 y 55 8890 9717, o utilizar el chat en línea de la institución.
En Mi Monte, los clientes pueden consultar la información de sus empeños y sus movimientos. La plataforma también permite revisar los recibos y descargar comprobantes de operaciones realizadas.
Si tienes una boleta activa, dentro del apartado de boletas puedes revisar las prendas que tienes en empeño y sus fechas límite de pago.
¿Y si lo que necesitas es reponer la boleta?
La consulta digital no equivale a una reposición física del contrato, de acuerdo con las condiciones del Nacional Monte de Piedad, cuando el contrato se extravía, el cliente debe acudir a una sucursal con una identificación oficial vigente, llenar una solicitud de reposición y pagar la comisión correspondiente.
Después de completar ese procedimiento se expide una copia del contrato. Por lo que la reposición de la boleta no se puede completar desde casa, de acuerdo con el procedimiento publicado por la institución.
Mientras las sucursales permanezcan cerradas por la suspensión del servicio, lo que sí puede hacer el cliente es consultar la información de su empeño mediante los canales digitales y de atención disponibles.
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¿Puedo pagar aunque haya perdido la boleta?
El Monte de Piedad mantiene medios alternos de pago durante la suspensión de actividades.
Los clientes tienen como opciones realizar sus pagos mediante Mi Monte Web, Mi Monte App, Banamex, tiendas OXXO o transferencia vía SPEI.
Para pagar en OXXO, la institución señala que es necesario proporcionar el número de contrato o generar una referencia de pago desde Mi Monte App o Mi Monte Web. Los pagos en OXXO se realizan en efectivo y el monto permitido va de 50 a 10,000 pesos.
Además, por el tiempo que se ha mantenido la huelga, Monte de Piedad señala que se está condonando la comisión por pagar en OXXO y Banamex.
En caso de utilizar Mi Monte Web o la aplicación, el cliente puede localizar sus empeños y seleccionar la operación que desea realizar, como un refrendo o el pago correspondiente.
La huelga no significa que pierdas automáticamente la prenda, la institución prendaria informa que los artículos permanecen resguardados en las bóvedas de sus sucursales y que los clientes que hayan liquidado sus empeños podrán recuperar sus prendas cuando se reanuden las operaciones.
También señala que, durante este paro de labores, no cobrará comisión por la custodia de los artículos en determinados casos relacionados con los pagos de desempeño realizados durante el periodo establecido.
Por ello, si perdiste tu boleta, es necesario consultar primero el estado de tu contrato en Mi Monte Web o Mi Monte App y conservar todos los comprobantes de pago.
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La reposición física del documento tendrá que realizarse mediante el procedimiento establecido por el Monte cuando sea posible acudir a una sucursal.