¿Perdiste tu boleta de empeño durante la huelga del Monte de Piedad? Así puedes consultarlo desde casa

Así puedes consultar tu boleta desde casa

La institución señala que el estado actual de las boletas de empeño puede consultarse a través de Mi Monte Web y Mi Monte App.

También existe la opción de comunicarse con el Centro de Atención a Clientes en los teléfonos 55 2629 2790 y 55 8890 9717, o utilizar el chat en línea de la institución.

En Mi Monte, los clientes pueden consultar la información de sus empeños y sus movimientos. La plataforma también permite revisar los recibos y descargar comprobantes de operaciones realizadas.



Si tienes una boleta activa, dentro del apartado de boletas puedes revisar las prendas que tienes en empeño y sus fechas límite de pago.

¿Y si lo que necesitas es reponer la boleta?

La consulta digital no equivale a una reposición física del contrato, de acuerdo con las condiciones del Nacional Monte de Piedad, cuando el contrato se extravía, el cliente debe acudir a una sucursal con una identificación oficial vigente, llenar una solicitud de reposición y pagar la comisión correspondiente.

Mi Monte permite revisar las prendas que permanecen en empeño y sus fechas límite de pago. (Andrea Murcia Monsivais)



Después de completar ese procedimiento se expide una copia del contrato. Por lo que la reposición de la boleta no se puede completar desde casa, de acuerdo con el procedimiento publicado por la institución.

Mientras las sucursales permanezcan cerradas por la suspensión del servicio, lo que sí puede hacer el cliente es consultar la información de su empeño mediante los canales digitales y de atención disponibles.