Monte de Piedad reabre sus sucursales: qué pasará con los intereses acumulados de tus empeños y créditos

Sin embargo, hay un punto que los clientes deben tener claro: la reapertura no significa que todos los intereses acumulados durante la huelga hayan sido eliminados.

Esto sucederá con los intereses de empeños

Nacional Monte de Piedad estableció beneficios específicos para los clientes cuyos contratos fueron afectados por la suspensión de actividades.

Uno de ellos son los descuentos sobre los intereses generados durante el periodo de cierre. El descuento depende del historial y de la operación que realice cada cliente.

Su ingreso principal proviene del préstamo prendario, donde los clientes entregan objetos de valor como garantía. (Jimena Zavala)



Para quienes tengan contratos cuyo último pago registrado sea de hace más de cinco meses, el Monte de Piedad señala que deberán pagar cinco meses de intereses ordinarios para acceder a los beneficios correspondientes.

El descuento será diferente dependiendo de si el cliente realiza un refrendo, un reempeño o recupera su prenda.

En el caso del refrendo, se contempla un mayor descuento sobre los intereses generados. Para el reempeño, el descuento es menor, aunque puede existir la posibilidad de acceder a una tasa preferencial de 3.9% mensual, además de un incremento en el préstamo, sujeto a las condiciones aplicables.

Si el cliente opta por el desempeño, es decir, paga para recuperar su prenda, también puede obtener un descuento sobre los intereses como parte de las medidas implementadas por la institución.

¿Los intereses dejaron de generarse durante la huelga?

El Monte de Piedad señala que se extendieron las fechas de comercialización de los artículos empeñados. Durante esos días adicionales, los intereses se generan diariamente de acuerdo con la tasa correspondiente al producto contratado.



Por ello, el cliente debe revisar la nueva fecha que corresponde a su contrato y las condiciones específicas que puede aplicar a su empeño.

Dos mes sin comisiones en Nacional Monte de Piedad

El Monte de Piedad anunció que durante 60 días no cobrará determinadas comisiones relacionadas con los contratos afectados.