Monte de Piedad reabre sus sucursales: qué pasará con los intereses acumulados de tus empeños y créditos

Después de casi un año de huelga, Nacional Monte de Piedad reabrió sus sucursales este miércoles 7 de octubre, por lo que sus clientes pueden volver a realizar operaciones como refrendos, pagos, recuperación de prendas y nuevos empeños.
El regreso a las operaciones también trae una serie de medidas para ayudar a los usuarios que tuvieron contratos afectados durante la suspensión del servicio. Entre ellas están descuentos en los intereses, nuevos plazos para regularizar los empeños y un refrendo adicional en determinados contratos.
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Sin embargo, hay un punto que los clientes deben tener claro: la reapertura no significa que todos los intereses acumulados durante la huelga hayan sido eliminados.
Esto sucederá con los intereses de empeños
Nacional Monte de Piedad estableció beneficios específicos para los clientes cuyos contratos fueron afectados por la suspensión de actividades.
Uno de ellos son los descuentos sobre los intereses generados durante el periodo de cierre. El descuento depende del historial y de la operación que realice cada cliente.
Para quienes tengan contratos cuyo último pago registrado sea de hace más de cinco meses, el Monte de Piedad señala que deberán pagar cinco meses de intereses ordinarios para acceder a los beneficios correspondientes.
El descuento será diferente dependiendo de si el cliente realiza un refrendo, un reempeño o recupera su prenda.
En el caso del refrendo, se contempla un mayor descuento sobre los intereses generados. Para el reempeño, el descuento es menor, aunque puede existir la posibilidad de acceder a una tasa preferencial de 3.9% mensual, además de un incremento en el préstamo, sujeto a las condiciones aplicables.
Si el cliente opta por el desempeño, es decir, paga para recuperar su prenda, también puede obtener un descuento sobre los intereses como parte de las medidas implementadas por la institución.
¿Los intereses dejaron de generarse durante la huelga?
El Monte de Piedad señala que se extendieron las fechas de comercialización de los artículos empeñados. Durante esos días adicionales, los intereses se generan diariamente de acuerdo con la tasa correspondiente al producto contratado.
Por ello, el cliente debe revisar la nueva fecha que corresponde a su contrato y las condiciones específicas que puede aplicar a su empeño.
Dos mes sin comisiones en Nacional Monte de Piedad
El Monte de Piedad anunció que durante 60 díasno cobrará determinadas comisiones relacionadas con los contratos afectados.
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El beneficio contempla la eliminación temporal de comisiones por desempeño extemporáneo, reposición de contrato, custodia y pagos realizados en OXXO y Banamex.
Refrendo adicional para los clientes
Otra de las medidas para los clientes afectados es la posibilidad de obtener un refrendo adicional, de acuerdo con las condiciones originales del contrato.
Este beneficio puede aplicar a contratos que ya alcanzaron el número máximo de refrendos, que se encuentran en su último mes de vencimiento o que originalmente no contemplaban refrendos.
Para los empeños de autos sin resguardo también se contempla un refrendo adicional.
¿Qué pasa si tu prenda ya estaba cerca de pasar a comercialización?
Nacional Monte de Piedad señala que los clientes deben consultar la nueva fecha de pago y de comercialización que corresponde a su contrato, ya que las fechas dependen del día original en que el empeño debía pasar a comercialización.
La institución tiene un calendario en su página para que los usuarios introduzcan o consulten la fecha correspondiente a su contrato.
Beneficios para créditos de Monte de Piedad
Durante la huelga, el Monte de Piedad informó que los clientes con préstamos activos debían continuar realizando los pagos de intereses o refrendos conforme a lo pactado en su contrato. La institución también estableció extensiones y medidas especiales para los contratos afectados por la suspensión.
Con la reapertura, los clientes pueden acudir nuevamente a las sucursales para conocer el estado de su contrato y las opciones disponibles.
Hay seis meses adicionales para usar Dinero Monte
Entre los beneficios anunciados también está la extensión de seis meses adicionales de vigencia de Dinero Monte a partir de la reapertura.
Este saldo puede utilizarse para pagar intereses de refrendos, reempeños y desempeños, de acuerdo con las condiciones establecidas por la institución.
¿Qué pasa si quieres recuperar tu prenda?
Los clientes que quieran recuperar sus artículos pueden acudir a las sucursales, pero deberán revisar previamente las condiciones de su contrato.
La reapertura contempla nuevamente operaciones como desempeños, refrendos, reempeños y nuevos empeños.
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Para los contratos afectados, el Monte de Piedad señala que en sucursal se explicará qué descuento o beneficio corresponde a cada caso, ya que las condiciones dependen del historial del cliente y de la operación que quiera realizar.
¿Necesitas cita para ir a una sucursal?
Para la reapertura, los clientes que necesiten atención presencial deben agendar una cita previamente.
El proceso consiste en registrar nombre y número celular, elegir la sucursal y seleccionar uno de los horarios disponibles. Al finalizar se obtiene un folio de confirmación que deberá presentar el titular del contrato junto con una identificación oficial.
Las sucursales operan de lunes a viernes de 8:30 a 17:00 horas y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.
Nacional Monte de Piedad abre correo para usuarios
A través de un video publicado en la página oficial de Facebook de la institución, José Antonio Murillo Garza, director general de Nacional Monte de Piedad, invitó a los clientes a enviar un correo a direcciongeneral@montepiedad.com.mx en la que se indique qué se puede mejorar en la casa de empeños.