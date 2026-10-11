¿Dejaste una prenda en Monte de Piedad? Esta es la fecha límite para recuperarla

Las fechas son distintas dependiendo de si ya se pagó para recuperar su artículo, pero no ha acudido, o si todavía necesita liquidar el préstamo para evitar que la prenda sea comercializada.

Por eso, antes de acudir a una sucursal, conviene revisar el estado del contrato y confirmar cuál de los beneficios corresponde a cada caso.

Monte de Piedad contempla descuentos en determinados intereses, sujetos a las condiciones aplicables. (Foto: Jimena Zavala)





¿Hasta cuándo puedes recoger una prenda que ya pagaste?

Si ya liquidaste el préstamo para recuperar tu artículo, pero no pudiste recogerlo debido a la suspensión de actividades, Nacional Monte de Piedad estableció que del 7 de octubre al 7 de diciembre de 2026 condonará la comisión por custodia para las prendas que cumplan con las condiciones del programa.

El beneficio está dirigido a artículos que fueron desempeñados y permanecieron bajo resguardo debido al conflicto laboral. La condonación se aplica automáticamente en el sistema, sin necesidad de realizar un trámite adicional, de acuerdo con los términos informados por la institución.



Esto significa que los clientes que ya pagaron para recuperar sus pertenencias no deben confundir la fecha de liquidación del préstamo con la fecha para recoger físicamente el artículo. Aunque el desempeño se haya realizado, es necesario acudir por la prenda y verificar que se encuentre disponible para entrega.

¿Qué pasa si todavía no has pagado para recuperar tu prenda?

La situación es diferente para quienes tienen artículos en etapa de comercialización, es decir, prendas cuyo plazo ordinario para recuperarlas venció y que están próximas a ponerse a la venta.

Para estos clientes, Monte de Piedad estableció un periodo de desempeño extemporáneo del 7 de octubre al 16 de noviembre.