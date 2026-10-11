Si empeñaste una joya, un reloj u otro artículo en Nacional Monte de Piedad y todavía no lo has recuperado, es importante revisar en qué situación se encuentra tu contrato y qué plazo tienes para recogerlo. Tras la reapertura de sus sucursales el 7 de octubre, la institución estableció fechas límite y beneficios para los clientes afectados por la huelga.
¿Dejaste una prenda en Monte de Piedad? Esta es la fecha límite para recuperarla
Las fechas son distintas dependiendo de si ya se pagó para recuperar su artículo, pero no ha acudido, o si todavía necesita liquidar el préstamo para evitar que la prenda sea comercializada.
Por eso, antes de acudir a una sucursal, conviene revisar el estado del contrato y confirmar cuál de los beneficios corresponde a cada caso.
¿Hasta cuándo puedes recoger una prenda que ya pagaste?
Si ya liquidaste el préstamo para recuperar tu artículo, pero no pudiste recogerlo debido a la suspensión de actividades, Nacional Monte de Piedad estableció que del 7 de octubre al 7 de diciembre de 2026 condonará la comisión por custodia para las prendas que cumplan con las condiciones del programa.
El beneficio está dirigido a artículos que fueron desempeñados y permanecieron bajo resguardo debido al conflicto laboral. La condonación se aplica automáticamente en el sistema, sin necesidad de realizar un trámite adicional, de acuerdo con los términos informados por la institución.
Esto significa que los clientes que ya pagaron para recuperar sus pertenencias no deben confundir la fecha de liquidación del préstamo con la fecha para recoger físicamente el artículo. Aunque el desempeño se haya realizado, es necesario acudir por la prenda y verificar que se encuentre disponible para entrega.
¿Qué pasa si todavía no has pagado para recuperar tu prenda?
La situación es diferente para quienes tienen artículos en etapa de comercialización, es decir, prendas cuyo plazo ordinario para recuperarlas venció y que están próximas a ponerse a la venta.
Para estos clientes, Monte de Piedad estableció un periodo de desempeño extemporáneo del 7 de octubre al 16 de noviembre.
Esto permite recuperar el artículo mediante el pago correspondiente, de acuerdo con las condiciones aplicables al contrato, siempre que la prenda no se haya vendido. El beneficio no aplica a los autos sin resguardo.
El desempeño consiste en pagar el préstamo y los intereses generados para recuperar el artículo empeñado. Cuando se realiza fuera del plazo ordinario, puede aplicarse una comisión por desempeño extemporáneo, de acuerdo con las condiciones generales de la institución.
Por esto es importante revisar qué cargos y beneficios corresponden al contrato antes de efectuar el pago.
La institución también contempla un descuento en determinados intereses y tiene vigencia hasta el 21 de noviembre y depende de factores como el historial del cliente, la antigüedad del último pago y la operación que realice.
La fecha de comercialización de tu prenda cambió por la huelga
Durante la suspensión de actividades, Nacional Monte de Piedad informó que ampliaría las fechas de comercialización de las prendas para dar más tiempo a sus clientes de regularizar sus pagos.
Por ello, algunos contratos cuentan con un calendario actualizado que modifica la fecha en que el artículo puede ponerse a la venta.
Cada contrato puede tener una fecha diferente, de modo que los clientes deben revisar el calendario correspondiente y no asumir que el plazo general aplica automáticamente a sus artículos.
Nacional Monte de Piedad publica información sobre sus condiciones y el calendario de pagos y comercialización en su sitio oficial.
En caso de necesitar recuperar una prenda, es necesario acudir a la sucursal donde se encuentra resguardada y confirma qué documentos se deben presentar, cuánto se debe pagar y si el artículo cumple las condiciones de alguno de los beneficios.