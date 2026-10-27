¿Te subieron el sueldo este año? Este es el salario que deben usar para calcular tu aguinaldo en 2026

¿Cómo se calcula el aguinaldo si recibiste un aumento?

Para quienes tienen un salario fijo, el procedimiento consiste en identificar el sueldo vigente al momento del pago, calcular el salario diario y multiplicarlo por los días de aguinaldo que otorga la empresa.

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo ( Profedet ) explica que el salario que debe tomarse como referencia es el que el trabajador recibe cuando se paga el aguinaldo. Por ello, si tu sueldo aumentó durante el año y mantienes ese salario al llegar diciembre, el cálculo debe considerar la nueva cantidad.



Por ejemplo, si una persona ganaba 15,000 pesos mensuales y recibió un aumento a 18,000 pesos, el cálculo del aguinaldo mínimo sería el siguiente, suponiendo que trabajó todo el año y tiene derecho a 15 días de prestación:

Sueldo mensual actual: 18,000 pesos.

Salario diario: 600 pesos, al dividir 18,000 entre 30.

Días de aguinaldo: 15.

Aguinaldo bruto estimado: 9,000 pesos.

En este escenario, el cálculo se realiza con el salario actual de 18,000 pesos mensuales, no con los 15,000 pesos que la persona percibía antes del aumento.

Si la empresa otorga más de 15 días de aguinaldo como parte de sus prestaciones, el monto será mayor. Por eso, también es importante revisar el contrato laboral, el contrato colectivo o las políticas aplicables en el centro de trabajo.

La empresa debe promediar el sueldo anterior y el nuevo

Cuando se trata de una persona con salario fijo, la referencia para calcular el aguinaldo es la cuota diaria vigente al momento del pago, de acuerdo con la la Profedet.

El aguinaldo se calcula multiplicando el salario diario por al menos 15 días de pago. (Expansión/Google AI Studio)



Esto significa que no corresponde promediar automáticamente los meses en los que el trabajador ganó menos con aquellos en los que ya recibió el aumento. El sueldo anterior no se utiliza para reducir el cálculo de la prestación mínima cuando el salario es fijo.

Sin embargo, hay que distinguir este caso del de las personas que reciben una remuneración variable, pues para ellas pueden aplicarse otros criterios.