¿Te subieron el sueldo este año? Este es el salario que deben usar para calcular tu aguinaldo en 2026

Si durante 2026 recibiste un aumento de sueldo, esto puede afectar directamente en la cantidad que te depositarán por tu aguinaldo. Por lo cual, es necesario que conozcas cómo calcularlo.
El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo establece que las personas trabajadoras tienen derecho a un aguinaldo anual equivalente a por lo menos 15 días de salario. Esta prestación debe pagarse antes del 20 de diciembre y, si no se trabajó el año completo, corresponde recibir la parte proporcional al tiempo laborado.
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¿Cómo se calcula el aguinaldo si recibiste un aumento?
Para quienes tienen un salario fijo, el procedimiento consiste en identificar el sueldo vigente al momento del pago, calcular el salario diario y multiplicarlo por los días de aguinaldo que otorga la empresa.
La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet ) explica que el salario que debe tomarse como referencia es el que el trabajador recibe cuando se paga el aguinaldo. Por ello, si tu sueldo aumentó durante el año y mantienes ese salario al llegar diciembre, el cálculo debe considerar la nueva cantidad.
Por ejemplo, si una persona ganaba 15,000 pesos mensuales y recibió un aumento a 18,000 pesos, el cálculo del aguinaldo mínimo sería el siguiente, suponiendo que trabajó todo el año y tiene derecho a 15 días de prestación:
Sueldo mensual actual: 18,000 pesos.
Salario diario: 600 pesos, al dividir 18,000 entre 30.
Días de aguinaldo: 15.
Aguinaldo bruto estimado: 9,000 pesos.
En este escenario, el cálculo se realiza con el salario actual de 18,000 pesos mensuales, no con los 15,000 pesos que la persona percibía antes del aumento.
Si la empresa otorga más de 15 días de aguinaldo como parte de sus prestaciones, el monto será mayor. Por eso, también es importante revisar el contrato laboral, el contrato colectivo o las políticas aplicables en el centro de trabajo.
La empresa debe promediar el sueldo anterior y el nuevo
Cuando se trata de una persona con salario fijo, la referencia para calcular el aguinaldo es la cuota diaria vigente al momento del pago, de acuerdo con la la Profedet.
Esto significa que no corresponde promediar automáticamente los meses en los que el trabajador ganó menos con aquellos en los que ya recibió el aumento. El sueldo anterior no se utiliza para reducir el cálculo de la prestación mínima cuando el salario es fijo.
Sin embargo, hay que distinguir este caso del de las personas que reciben una remuneración variable, pues para ellas pueden aplicarse otros criterios.
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¿Qué pasa si recibes comisiones o tienes un sueldo variable?
Cuando el ingreso depende de factores variables, el cálculo puede basarse en el promedio diario de los ingresos obtenidos durante los últimos 30 días efectivamente trabajados.
En algunos casos, como agentes de comercio, seguros y otros trabajadores sujetos a ese régimen, la Profedet señala que se considera el promedio de los ingresos percibidos durante el último año o durante el tiempo trabajado, si fue menor.
Por ello, si además de un aumento cambió la cantidad que recibes por comisiones u otros conceptos, es importante revisar cómo está integrado tu salario y qué regla corresponde a tu situación.
¿Qué pasa si no trabajaste todo el año?
Aunque una persona no haya cumplido 12 meses en la empresa, tiene derecho a recibir aguinaldo proporcional al tiempo trabajado. Esto aplica incluso si la relación laboral termina antes de la fecha límite de pago.
Para calcularlo de manera aproximada, se puede dividir el aguinaldo anual que correspondería entre 365 días y multiplicar el resultado por los días trabajados durante el año.
El monto final dependerá del salario aplicable, el tiempo laborado y los días de aguinaldo que otorgue la empresa.
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¿Qué hacer si calculan tu aguinaldo con el sueldo anterior?
Si tienes un salario fijo y consideras que la empresa utilizó el sueldo que recibías antes del aumento, revisa tus recibos de nómina, la fecha en que entró en vigor el nuevo salario y el cálculo de la prestación.
Si detectas una diferencia o no recibes el pago correspondiente, puedes solicitar orientación gratuita a la Profedet para conocer las opciones disponibles para reclamarlo.