Buen Fin 2026: estas son las promociones en las tarjetas de BBVA, Banamex, HSBC, Nu y Mercado Pago

BBVA ofrece 15% de bonificación y pagos hasta marzo de 2027

BBVA contempla dos esquemas de beneficios para sus tarjetas de crédito durante El Buen Fin:

Compras en una sola exhibición y comenzar a pagarlas hasta marzo de 2027, a tres meses sin intereses.

Para esto se necesita compra mínima de 3,500 pesos por operación en comercios nacionales, entre el 13 y el 17 de noviembre.

Activar la promoción desde la aplicación BBVA, antes del evento, del 3 al 12 de noviembre, o posteriormente, del 18 de noviembre al 9 de diciembre.

El beneficio aplica para tarjetas de crédito físicas y digitales participantes, entre ellas Azul, Oro, Platinum, Vive, Rayados, Educación, IPN, Afinidad UNAM, Infinite y Start. Dependiendo de la fecha de corte, el primer pago podría reflejarse en febrero de 2027 y no en marzo.

Ofrece hasta 15% de bonificación en compras a meses sin intereses en establecimientos participantes.

Esto aplicará en compras realizadas a 12, 18 o 24 meses sin intereses en comercios participantes, solo el 13 de noviembre, no requiere registro previo y tiene un límite de 2,500 pesos de bonificación por día y por cliente.

Entre los establecimientos participantes se encuentran Bodega Aurrera, Walmart Supercenter, Sam's Club y Chedraui, aunque cada comercio puede establecer un monto mínimo de compra para acceder al beneficio.





Banamex ofrece hasta 30% de bonificación

Banamex ofrece una bonificación base de 10% para los clientes que realicen compras acumuladas por al menos 10,000 pesos a partir de 12 meses sin intereses en establecimientos participantes.

El porcentaje puede aumentar si el usuario tiene otros productos financieros contratados con el banco, como una cuenta de nómina, un crédito hipotecario o una Afore.

Así quedan los niveles de bonificación:

10% si tienes únicamente una tarjeta de crédito Banamex.