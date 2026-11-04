Buen fin 2026: el 48% de los mexicanos dejaría que una IA compre por ellos

Esto posibilita un nuevo canal de ventas para los negocios. Aunque su adopción todavía es limitada, esa cuestión no imposibilita la adquisición de agentes sino todo lo contrario. El 32% de los negocios mexicanos afirma admitir agentes de compra mientras que el 27% planea invertir en esta tecnología durante el próximo año.



Usuarios dispuestos a delegar sus compras a la IA en el Buen Fin



48%

Dispuestos







Dispuestos: 48%





No dispuestos / Otro: 52%

Fuente: Retail Report 2026 de Adyen



De esta forma Anna Aguilar, vicepresidenta comercial de Adyen México, dice en entrevista con Expansión que ese 32% corresponde a establecimientos que comenzaron a preparar o adaptar su infraestructura, no a negocios que ya procesan pagos de forma 100% autónoma, porque para hacerlo necesitan conectar sus catálogos, inventarios y sistemas de cobro con las herramientas de IA.

“Para este Buen Fin 2026 no veremos compras masivas 100% autónomas operando en México sin intervención del usuario”, explica.

La diferencia, entonces, está en el grado de autonomía, pues aunque 42% de los consumidores encuestados utilizó asistentes de IA para apoyar sus compras durante el último año, eso no significa que les haya permitido pagar y decidir sin supervisión, pues por ahora las herramientas se utilizan principalmente para buscar alternativas, comparar precios y resolver dudas. Por otro lado, el 37% de los comercios planea invertir en comercio agéntico durante el próximo año, de acuerdo con Adyen.

Por ahora, la tecnología tiene mayor presencia en la búsqueda y comparación de productos: 67% de los consumidores encuestados considera que la IA le permite descubrir alternativas más rápido y 69% afirma que le ahorra tiempo al compararlas.