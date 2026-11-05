¿Tu empresa te impone un banco para cobrar la quincena? Puedes llevarte tu sueldo a otro gratis y sin pedir permiso

En México, existe un derecho laboral gratuito y garantizado que permite a las y los trabajadores elegir libremente cuál es la institución bancaria en la que prefieren recibir su sueldo y prestaciones laborales sin importar los convenios que tenga su empresa: la portabilidad de nómina.
A través de este derecho, las personas pueden solicitar el cambio de nómina sin tener que recibir autorización de su empresa. Sin embargo, existen muchas dudas y preocupaciones alrededor de este movimiento, desde conocer los pasos y requisitos para hacerlo, hasta la incertidumbre de saber cuánto tiempo tarda y qué pasa con el dinero durante el proceso.
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Portabilidad de nómina: un derecho libre y gratuito
De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), todos los trabajadores son libres de elegir el banco en el que prefieren recibir el dinero de su sueldo, sin importar que su empresa tenga algún tipo de convenio con un banco en particular.
Este derecho se ejerce a través de la portabilidad de nómina, trámite mediante el cual el trabajador solicita al banco emisor en el que recibe su dinero que se haga la transferencia automática de los recursos a la cuenta del banco que la persona elija.
Para realizar el trámite no es necesario que la empresa, a través de los jefes directos o el área de Recursos Humanos, autorice el movimiento o tenga siquiera conocimiento del mismo, pues la transferencia corre a cargo directamente del banco donde se recibe el dinero. Además, el trámite es 100% gratuito, por lo que es un delito que la empresa, el banco o un tercero solicite dinero por realizar el trámite de portabilidad.
¿En qué casos conviene realizar la portabilidad?
Si bien existen muchas razones por las que una persona puede solicitar una portabilidad de nómina, Condusef ha compartido una lista de escenarios en los que puede convenir tomar esta decisión:
Cuando el banco asignado por la empresa cobra comisiones por manejo de cuenta: se puede elegir una institución financiera que no tenga cobro de comisiones o restricciones tan severas.
Por la cercanía de bancos y cajeros: Cuando las sucursales bancarias de la institución emisora están muy lejos del trabajo o el hogar,
podría ser conveniente cambiarse a un banco con instalaciones más cercanas.
Facilidad financiera con un solo banco: Si tienes cuentas de nómina, inversiones o crédito en diferentes bancos, puede ser una mejor alternativa concentrar todos los movimientos financieros en una sola institución.
Beneficios adicionales: Algunos bancos ofrecen beneficios adicionales a quienes decidan llevar su cuenta de nómina con ellos, como acceso a tarjetas de crédito sin comisiones, puntos cashback o descuentos en comercios.
Existen dos maneras en las que se puede realizar el trámite de portabilidad: a través de los bancos y a través de la empresa.
En el primer caso, basta con seguir los siguientes pasos:
Abrir una cuenta de nómina en el banco que hayas elegido.
Acudir a una sucursal bancaria de la institución donde se recibe la nómina y solicitar un formato de portabilidad.
Presentar una identificación oficial y la cuenta CLABE o tarjeta de nómina que te dio el banco donde deseas recibir tu sueldo.
El banco emisor se encargará de aprobar el movimiento y realizar las transferencias automáticamente.
La segunda opción es a través de la propia empresa donde se prestan los servicios, y para ello también es necesario presentar la cuenta CLABE o número de tarjeta del banco que se ha elegido. Sin embargo, no todas las empresas permiten realizar el movimiento directamente con ellos, por lo que la opción más eficiente es hacerlo directamente en el banco.
¿Cuánto tiempo tarda y qué pasa con el dinero?
De acuerdo a la información compartida por la Condusef, el cambio no debe tardar más de 10 días hábiles en verse reflejado, a menos que los datos proporcionados sean erróneos o haya algún inconveniente con la cuenta receptora, en cuyo caso, el banco emisor informará al trabajador que no pudo realizarse el movimiento.
Además, si durante el tiempo de espera se realiza un depósito de sueldo o prestaciones, el dinero se mantendrá seguro en la cuenta original, por lo que las personas no deben preocuparse si no ven reflejado su pago de inmediato en la nueva cuenta bancaria.
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¿Qué pasa con los pagos domiciliados en la portabilidad?
En el caso de las personas que se encuentran pagando créditos o servicios a través de su cuenta de nómina original, es importante saber que el trámite de portabilidad sí puede realizarse. Sin embargo, el banco emisor seguirá reteniendo las cantidades de dinero previamente autorizadas para cubrir los pagos.
Por ello, el dinero que el trabajador reciba en su nueva cuenta será menor al que recibió en su cuenta de origen, que es el que se muestra en su recibo de nómina.
Además, las personas también pueden optar por domiciliar sus pagos a través de la nueva cuenta, haciendo que de esta manera reciban de manera íntegra el salario en la cuenta de su elección para posteriormente realizar los pagos correspondientes.
Cabe destacar que la portabilidad de nómina también puede cancelarse en el momento que se desee, pasando a recibir nuevamente los pagos en la cuenta original. Además, se puede solicitar una nueva portabilidad a otro banco sin ningún inconveniente las veces que se requiera.