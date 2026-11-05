¿Tu empresa te impone un banco para cobrar la quincena? Puedes llevarte tu sueldo a otro gratis y sin pedir permiso

Portabilidad de nómina: un derecho libre y gratuito

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), todos los trabajadores son libres de elegir el banco en el que prefieren recibir el dinero de su sueldo, sin importar que su empresa tenga algún tipo de convenio con un banco en particular.

Este derecho se ejerce a través de la portabilidad de nómina, trámite mediante el cual el trabajador solicita al banco emisor en el que recibe su dinero que se haga la transferencia automática de los recursos a la cuenta del banco que la persona elija.

Para realizar el trámite no es necesario que la empresa, a través de los jefes directos o el área de Recursos Humanos, autorice el movimiento o tenga siquiera conocimiento del mismo, pues la transferencia corre a cargo directamente del banco donde se recibe el dinero. Además, el trámite es 100% gratuito, por lo que es un delito que la empresa, el banco o un tercero solicite dinero por realizar el trámite de portabilidad.

¿En qué casos conviene realizar la portabilidad?

Si bien existen muchas razones por las que una persona puede solicitar una portabilidad de nómina, Condusef ha compartido una lista de escenarios en los que puede convenir tomar esta decisión: