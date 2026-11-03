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Economía

El Buen Fin 2026 tendrá un premio de 250,000 pesos: así puedes participar y qué compras cuentan para el sorteo

El sorteo tiene el objetivo de fomentar el comercio formal y los pagos electrónicos, ofreciendo premios de miles de pesos a los comercios y consumidores que resulten ganadores.
mar 03 noviembre 2026 09:25 AM
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Pareja pagando su compra con tarjeta de crédito en el Buen Fin 2026
Las compras mayores de 250 pesos pagadas con tarjeta de crédito o débito entrarán automáticamente al sorteo. (@ElBuenFin en X)

El Buen Fin 2026 se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre , siendo una de las ventanas más importantes para miles de comercios, los cuales buscarán atraer a los consumidores a través de descuentos especiales y grandes promociones.

Sin embargo, este no será el único incentivo, pues el Servicio de Administración Tributaria (SAT) también se sumará con su tradicional sorteo del Buen Fin, en el cual, negocios y consumidores tendrán la posibilidad de ganar uno de los más de 300 mil premios contenidos en una bolsa total de 500 millones de pesos.

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¿Cómo es el sorteo del Buen Fin 2026?

El sorteo organizado por el SAT ya se ha convertido en toda una tradición del mes de noviembre, siendo uno de los principales incentivos para comerciantes y consumidores. Su objetivo es reactivar la economía mexicana formal y fomentar los pagos electrónicos, estando alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y teniendo su fundamento legal en el artículo 33-B del Código Fiscal de la Federación.

Para este año, la bolsa total es de 500 millones de pesos, los cuales se repartiran en más de 300 mil premios divididos de la siguiente manera:

Para comercios:

  • 1 premio de $260,000.00 MXN
  • 4,987 premios de $20,000.00 MXN

Para compradores:

  • 1 premio de $250,000.00 MXN
  • 60 premios de $20,000.00 MXN
  • 200 premios de $15,000.00 MXN
  • 900 premios de $10,000.00 MXN
  • 1,000 premios de $9,000.00 MXN
  • 3,000 premios de $7,500.00 MXN
  • 6,000 premios de $5,000.00 MXN
  • 60,000 premios de $2,500.00 MXN
  • 100,000 premios de $1,000.00 MXN
  • 150,100 premios de $500.00 MXN

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¿Qué buscan los consumidores para el Buen Fin 2026?

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Cómo participar en el sorteo del Buen Fin

Como ya lo mencionamos, uno de los objetivos del sorteo es impulsar las ventas con pagos electrónicos, por lo que el requisito indispensable para participar es realizar una compra o venta de por lo menos $250 pesos pagando con tarjeta de crédito o débito.

Además, existen diversas condiciones que se deben cumplir para poder formar parte del sorteo.

Como comercio:

  • Registrarte en https://www.elbuenfin.org antes del 12 de noviembre de 2026.
  • Estar al corriente en tus obligaciones fiscales.
  • Contar con Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales positiva (32-D).
  • Buzón Tributario activo y medios de contacto actualizados.
  • Ingresos en el ejercicio 2025 de hasta 5 millones de pesos.
  • Tener una terminal punto de venta activa (TPVA), proporcionada por una institución bancaria participante.
  • Hacer una venta de 250 pesos o más, que se pague con tarjeta de débito o crédito participante.
  • Invitar a las y los clientes a realizar sus pagos con tarjetas de débito y crédito participantes.

Como consumidor:

  • Compra del 13 al 17 de noviembre de 2026 en comercios registrados.
  • Paga con tarjetas de crédito o débito participantes.
  • Solo participan compras arriba de 250 pesos.
tarjeta de crédito pago
Solo participarán las compras realizadas con tarjetas de crédito y débito de bancos participantes.

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Fechas del sorteo

Las fechas de participación son del 13 al 17 de noviembre, mientras que a partir del 27 de noviembre se podrán verificar las operaciones de compra y los comercios que participan en el sorteo a través de su consulta en el minisitio electrónico del Sorteo El Buen Fin 2026 . Para realizar la consulta es necesario ingresar el número de la tarjeta correspondiente, mientras que en el caso de los comercios se realizará ingresando la clave del RFC respectiva.

El sorteo se llevará a cabo el 4 de diciembre en las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria, ubicadas en Avenida Hidalgo núm. 77, Col. Guerrero, 06300, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, a las 12:00 horas, y podrá verse en vivo a través de una transmisión en las redes sociales del SAT .

A partir del 7 de diciembre se podrán consultar los listados de los comercios y consumidores ganadores a través del portal oficial del SAT y el minisitio del sorteo del Buen Fin.

¿Cómo serán los pagos del sorteo del Buen Fin 2026?

De acuerdo a las bases compartidas por el SAT, los premios mayores a 1,500 UMAs, es decir, el de $250,000.00 pesos para un tarjetahabiente ganador y de $260,000.00 para un comercio ganador, serán entregados a través de la entidad financiera participante emisora de la tarjeta y terminal punto de venta en un producto financiero que dicha institución determine en una fecha pactada con el ganador dentro de los 20 días hábiles posteriores a la celebración del sorteo.

Por su parte, los 326,247 premios restantes, dado que son menores a las 1,500 UMAs se entregarán mediante transferencia electrónica a través de las entidades financieras participantes en las tarjetas o cuentas mediante las cuales se realizaron las operaciones de compra y ventas que resultaron ganadoras dentro de los 20 días hábiles posteriores a la celebración del sorteo, bajo la estricta responsabilidad del permisionario.

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Es importante destacar que las ventas realizadas durante el Buen Fin 2026 que sean pagadas con dinero en efectivo no podrán formar parte del sorteo, sin importar que el monto pagado sea mayor a 250 pesos.

Tags

El Buen Fin Servicio de Administración Tributaria (SAT) Paquete Económico 2026

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