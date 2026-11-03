El Buen Fin 2026 tendrá un premio de 250,000 pesos: así puedes participar y qué compras cuentan para el sorteo

¿Cómo serán los pagos del sorteo del Buen Fin 2026?
De acuerdo a las bases compartidas por el SAT, los premios mayores a 1,500 UMAs, es decir, el de $250,000.00 pesos para un tarjetahabiente ganador y de $260,000.00 para un comercio ganador, serán entregados a través de la entidad financiera participante emisora de la tarjeta y terminal punto de venta en un producto financiero que dicha institución determine en una fecha pactada con el ganador dentro de los 20 días hábiles posteriores a la celebración del sorteo.
Por su parte, los 326,247 premios restantes, dado que son menores a las 1,500 UMAs se entregarán mediante transferencia electrónica a través de las entidades financieras participantes en las tarjetas o cuentas mediante las cuales se realizaron las operaciones de compra y ventas que resultaron ganadoras dentro de los 20 días hábiles posteriores a la celebración del sorteo, bajo la estricta responsabilidad del permisionario.
Es importante destacar que las ventas realizadas durante el Buen Fin 2026 que sean pagadas con dinero en efectivo no podrán formar parte del sorteo, sin importar que el monto pagado sea mayor a 250 pesos.