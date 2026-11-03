El Buen Fin 2026 tendrá un premio de 250,000 pesos: así puedes participar y qué compras cuentan para el sorteo

El Buen Fin 2026 se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre , siendo una de las ventanas más importantes para miles de comercios, los cuales buscarán atraer a los consumidores a través de descuentos especiales y grandes promociones.

Sin embargo, este no será el único incentivo, pues el Servicio de Administración Tributaria (SAT) también se sumará con su tradicional sorteo del Buen Fin, en el cual, negocios y consumidores tendrán la posibilidad de ganar uno de los más de 300 mil premios contenidos en una bolsa total de 500 millones de pesos.

