¿Por qué tu aguinaldo del IMSS llegó más bajo de lo esperado? La regla que cambia cuánto recibes

¿Por qué el aguinaldo puede ser menor que tu pensión mensual?

El artículo 139 de la Ley del Seguro Social establece que, para calcular el aguinaldo anual de una pensión por invalidez, no deben incluirse las asignaciones familiares ni las ayudas asistenciales que recibe el pensionado.

La base del cálculo es la llamada cuantía básica, es decir, el monto de la pensión antes de añadir los apoyos adicionales. Así lo establece el artículo 142, que también garantiza que el aguinaldo no sea inferior a 30 días calculados sobre esa base.

Los apoyos familiares que aumentan tu pensión mensual

Para entender de dónde surge esa diferencia, primero hay que conocer cómo se calcula el depósito habitual.

El artículo 141 fija la cuantía básica de la pensión por invalidez en el 35% del promedio de los salarios de cotización de las últimas 500 semanas, actualizados conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

A esa cantidad pueden sumarse las asignaciones familiares previstas en el artículo 138, según los dependientes económicos del pensionado:

- Cónyuge, concubina o persona con quien exista una unión civil: 15% adicional sobre la cuantía básica

- Hijos: 10% por cada uno, mientras sean menores de 16 años o hasta los 25 años si continúan estudiando en el sistema educativo nacional

- Padres: 10% por cada uno cuando dependan económicamente del pensionado y no existan cónyuge ni hijos con derecho a estas asignaciones.



La legislación también contempla ayudas asistenciales. Si el pensionado no tiene cónyuge, hijos ni padres dependientes, puede recibir un 15% adicional. Asimismo, cuando su estado físico exige la asistencia permanente de otra persona, los artículos 138 y 140 prevén una ayuda que puede incrementarse hasta un 20% adicional, conforme a las condiciones legales.

Estos porcentajes explican por qué dos personas con la misma cuantía básica pueden recibir mensualidades diferentes, dependiendo de su situación familiar y sus necesidades de asistencia.