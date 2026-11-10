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¿Por qué tu aguinaldo del IMSS llegó más bajo de lo esperado? La regla que cambia cuánto recibes

Una pensión puede incluir apoyos que elevan el depósito mensual. El desglose de los pagos ayuda a revisar cifras y conocer el plazo para reclamar.
mar 10 noviembre 2026 06:17 PM
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Hombre con lentes revisa en una computadora el apartado de aguinaldo de una pantalla con el logotipo del IMSS. Se muestra sorprendido mientras observa el monto del pago.
La Ley del Seguro Social establece que el aguinaldo de la pensión por invalidez se calcula sin incluir las asignaciones familiares ni las ayudas asistenciales, lo que puede generar diferencias respecto al depósito mensual. (Expansión|ChatGPT)

Si recibes una pensión por invalidez del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) , tu aguinaldo puede ser menor a la mensualidad que acostumbras cobrar. Esta prestación corresponde a quienes, por una enfermedad o accidente ajeno al trabajo, no pueden obtener una remuneración superior al 50% de la habitual.

Aunque la diferencia entre ambos depósitos puede causar sorpresa, no necesariamente significa que exista un error: hay una regla específica que determina el pago de fin de año.

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¿Por qué el aguinaldo puede ser menor que tu pensión mensual?

El artículo 139 de la Ley del Seguro Social establece que, para calcular el aguinaldo anual de una pensión por invalidez, no deben incluirse las asignaciones familiares ni las ayudas asistenciales que recibe el pensionado.

La base del cálculo es la llamada cuantía básica, es decir, el monto de la pensión antes de añadir los apoyos adicionales. Así lo establece el artículo 142, que también garantiza que el aguinaldo no sea inferior a 30 días calculados sobre esa base.

Los apoyos familiares que aumentan tu pensión mensual

Para entender de dónde surge esa diferencia, primero hay que conocer cómo se calcula el depósito habitual.

El artículo 141 fija la cuantía básica de la pensión por invalidez en el 35% del promedio de los salarios de cotización de las últimas 500 semanas, actualizados conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

A esa cantidad pueden sumarse las asignaciones familiares previstas en el artículo 138, según los dependientes económicos del pensionado:

- Cónyuge, concubina o persona con quien exista una unión civil: 15% adicional sobre la cuantía básica

- Hijos: 10% por cada uno, mientras sean menores de 16 años o hasta los 25 años si continúan estudiando en el sistema educativo nacional

- Padres: 10% por cada uno cuando dependan económicamente del pensionado y no existan cónyuge ni hijos con derecho a estas asignaciones.

Hombre revisa su estatus en la plataforma en línea de la Modalidad 40 del IMSS. Esta sentado en su escritorio con una laptop y un comunicado del instituto.
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La legislación también contempla ayudas asistenciales. Si el pensionado no tiene cónyuge, hijos ni padres dependientes, puede recibir un 15% adicional. Asimismo, cuando su estado físico exige la asistencia permanente de otra persona, los artículos 138 y 140 prevén una ayuda que puede incrementarse hasta un 20% adicional, conforme a las condiciones legales.

Estos porcentajes explican por qué dos personas con la misma cuantía básica pueden recibir mensualidades diferentes, dependiendo de su situación familiar y sus necesidades de asistencia.

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De 13,500 pesos de pensión a 10,000 de aguinaldo: así funciona el cálculo

Supongamos que una persona pensionada por invalidez tiene una cuantía básica mensual de 10,000 pesos, está casada y tiene dos hijos que cumplen los requisitos para recibir asignaciones familiares.

Su depósito mensual se integraría de la siguiente manera:

- Cuantía básica: 10,000 pesos

- Asignación por cónyuge (15%): 1,500 pesos

- Asignación por dos hijos (10% cada uno): 2,000 pesos

- Total de la pensión mensual: 13,500 pesos.

Sin embargo, al calcular el aguinaldo, los 3,500 pesos correspondientes a los apoyos familiares quedan fuera.

Así, el aguinaldo sería de 10,000 pesos, equivalentes a 30 días de la cuantía básica utilizada en este ejemplo.

La diferencia es de 3,500 pesos respecto de la mensualidad habitual, pero no se trata de una multa, un descuento extraordinario ni necesariamente de dinero que el IMSS haya dejado de pagar. Es el resultado de aplicar la base de cálculo que establece la legislación.

Este es un ejemplo ilustrativo. El importe real depende de la cuantía básica reconocida en la resolución de pensión y de los apoyos que correspondan a cada beneficiario.

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¿Qué hacer si el IMSS te paga menos aguinaldo del que corresponde?

Si consideras que el IMSS te depositó menos aguinaldo del que te corresponde, revisa la cuantía básica que aparece en tu resolución de pensión y compárala con el pago recibido. Así podrás identificar si existe una diferencia que debas reclamar.

En caso de que el monto sea incorrecto o no hayas recibido el depósito, es importante actuar a tiempo. El artículo 300, fracción I, de la Ley del Seguro Social establece que tienes un año para reclamar el aguinaldo, contado desde la fecha en que nació tu derecho a recibirlo.

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Para presentar una reclamación, los artículos 294 y 295 contemplan dos opciones:

  • Presentar un recurso de inconformidad ante el IMSS: si no estás de acuerdo con la resolución del instituto, puedes impugnarla mediante este procedimiento.
  • Acudir a los Tribunales Federales en materia laboral: es la vía judicial para reclamar el dinero que consideras que no te pagaron correctamente.

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