¿Por qué tu aguinaldo del IMSS llegó más bajo de lo esperado? La regla que cambia cuánto recibes

De 13,500 pesos de pensión a 10,000 de aguinaldo: así funciona el cálculo
Supongamos que una persona pensionada por invalidez tiene una cuantía básica mensual de 10,000 pesos, está casada y tiene dos hijos que cumplen los requisitos para recibir asignaciones familiares.
Su depósito mensual se integraría de la siguiente manera:
- Cuantía básica: 10,000 pesos
- Asignación por cónyuge (15%): 1,500 pesos
- Asignación por dos hijos (10% cada uno): 2,000 pesos
- Total de la pensión mensual: 13,500 pesos.
Sin embargo, al calcular el aguinaldo, los 3,500 pesos correspondientes a los apoyos familiares quedan fuera.
Así, el aguinaldo sería de 10,000 pesos, equivalentes a 30 días de la cuantía básica utilizada en este ejemplo.
La diferencia es de 3,500 pesos respecto de la mensualidad habitual, pero no se trata de una multa, un descuento extraordinario ni necesariamente de dinero que el IMSS haya dejado de pagar. Es el resultado de aplicar la base de cálculo que establece la legislación.
Este es un ejemplo ilustrativo. El importe real depende de la cuantía básica reconocida en la resolución de pensión y de los apoyos que correspondan a cada beneficiario.
¿Qué hacer si el IMSS te paga menos aguinaldo del que corresponde?
Si consideras que el IMSS te depositó menos aguinaldo del que te corresponde, revisa la cuantía básica que aparece en tu resolución de pensión y compárala con el pago recibido. Así podrás identificar si existe una diferencia que debas reclamar.
En caso de que el monto sea incorrecto o no hayas recibido el depósito, es importante actuar a tiempo. El artículo 300, fracción I, de la Ley del Seguro Social establece que tienes un año para reclamar el aguinaldo, contado desde la fecha en que nació tu derecho a recibirlo.