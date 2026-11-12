Renunciaste en noviembre o acabas de entrar a trabajar, así se calcula tu aguinaldo para este 2026

Esto dice la LFT sobre el aguinaldo cuando renuncias o llegaste a un nuevo trabajo

El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo ( LFT ) establece que todas las personas trabajadoras deben recibir un aguinaldo anual equivalente a por lo menos 15 días de salario.

La misma disposición señala que quienes no hayan cumplido un año de servicios tienen derecho al pago de la parte proporcional, sin importar si continúan laborando o no cuando llega la fecha de liquidación de esta prestación.



Esto significa que si renunciaste en noviembre, tu antiguo empleador debe pagarte el aguinaldo correspondiente al tiempo que trabajaste durante el año. Este monto debe formar parte de tu finiquito y no tienes que esperar hasta diciembre para recibirlo.

En cambio, si ingresaste a una empresa hace dos meses y continúas trabajando, también tienes derecho a una parte proporcional. En ese caso, el cálculo considera los días que llevas trabajando durante el año y no los 12 meses completos.

¿Cómo se calcula el aguinaldo proporcional?

Para calcular cuánto te corresponde, primero debes conocer tu salario diario y los días que trabajaste durante el año. La ley establece un mínimo de 15 días de salario por un año completo de servicios.

Una forma de calcularlo es dividir los 15 días de aguinaldo entre los 365 días del año y multiplicar el resultado por los días que trabajaste. Después, multiplicas esa cantidad por tu salario diario.