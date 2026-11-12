Si renunciaste a tu trabajo en noviembre o llevas pocos meses en tu nuevo empleo, tienes derecho a recibir aguinaldo. No necesitas haber cumplido un año en la empresa ni continuar trabajando hasta diciembre para que te corresponda esta prestación.
Renunciaste en noviembre o acabas de entrar a trabajar, así se calcula tu aguinaldo para este 2026
Esto dice la LFT sobre el aguinaldo cuando renuncias o llegaste a un nuevo trabajo
El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo ( LFT ) establece que todas las personas trabajadoras deben recibir un aguinaldo anual equivalente a por lo menos 15 días de salario.
La misma disposición señala que quienes no hayan cumplido un año de servicios tienen derecho al pago de la parte proporcional, sin importar si continúan laborando o no cuando llega la fecha de liquidación de esta prestación.
Esto significa que si renunciaste en noviembre, tu antiguo empleador debe pagarte el aguinaldo correspondiente al tiempo que trabajaste durante el año. Este monto debe formar parte de tu finiquito y no tienes que esperar hasta diciembre para recibirlo.
En cambio, si ingresaste a una empresa hace dos meses y continúas trabajando, también tienes derecho a una parte proporcional. En ese caso, el cálculo considera los días que llevas trabajando durante el año y no los 12 meses completos.
¿Cómo se calcula el aguinaldo proporcional?
Para calcular cuánto te corresponde, primero debes conocer tu salario diario y los días que trabajaste durante el año. La ley establece un mínimo de 15 días de salario por un año completo de servicios.
Una forma de calcularlo es dividir los 15 días de aguinaldo entre los 365 días del año y multiplicar el resultado por los días que trabajaste. Después, multiplicas esa cantidad por tu salario diario.
Por ejemplo, si ganas 12,000 pesos mensuales, tu salario diario es de 400 pesos. Si llevas dos meses trabajando, considerando un periodo de 60 días, el cálculo sería:
Salario diario: 400 pesos.
Aguinaldo anual mínimo: 15 días.
Días trabajados: 60.
Aguinaldo proporcional: aproximadamente 986.30 pesos.
Este monto es un ejemplo con el mínimo legal de 15 días, si tu empresa ofrece más días de aguinaldo, el cálculo debe considerar esa prestación superior.
¿Qué pasa si renunciaste antes de diciembre?
Si presentaste tu renuncia en noviembre, no pierdes el derecho al aguinaldo. La empresa debe calcular la parte proporcional por el tiempo que trabajaste y entregarla como parte de tu finiquito.
Lo mismo aplica si fuiste despedido antes de que llegue la fecha de pago, la terminación de la relación laboral no elimina el derecho a recibir esta prestación.
La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo ( Profedet ) explica que el aguinaldo proporcional debe cubrirse al momento de terminar la relación laboral, como parte del finiquito o liquidación, según corresponda.
¿Cuándo deben pagar el aguinaldo?
Para quienes continúan trabajando, el patrón tiene como fecha límite el 20 de diciembre. El pago debe ser de al menos 15 días de salario, aunque las condiciones laborales o políticas de la empresa pueden establecer una cantidad mayor.
Si la empresa no entrega el aguinaldo completo o no lo paga dentro del plazo establecido, las personas trabajadoras pueden solicitar orientación y asesoría gratuita ante la Profedet.
La prestación es un derecho irrenunciable, por ello, el patrón no puede argumentar dificultades económicas para dejar de pagarla o reducir el monto que corresponde.