Meses sin intereses en el Buen Fin 2026: cuándo convienen y cómo evitar sobreendeudarte

Cómo funcionan los meses sin intereses en el Buen Fin 2026

Las compras a meses sin intereses permiten diferir el monto total a pagar en parcialidades mensuales sin que esto genere cargos adicionales. Estas parcialidades pueden ser de tres, seis, doce, dieciocho y hasta veinticuatro meses, y durante el Buen Fin suelen combinarse con otras promociones, tales como descuentos, bonificaciones y saldos demorados.

Los pagos a meses sin intereses son aplicables en tarjetas de crédito bancarias y departamentales, y dependen directamente de la promoción ofrecida en el comercio o por la institución, teniendo por lo general condiciones como montos mínimos de compra y productos participantes.

¿En qué compras conviene usarlos?

Al diferir una compra a meses sin intereses el monto a pagar cada 30 días es menor, pero el lapso de tiempo que durará la deuda aumenta.

Por ello, la Condusef recomienda solo utilizar la promoción cuando se compran bienes duraderos que te garanticen que después de liquidar la deuda seguirán funcionando y dándote servicio. Estos bienes pueden ser electrodomésticos, computadoras, celulares o muebles.

También puede ser conveniente usar esta modalidad en pagos de servicios que se usarán a futuro, como reservaciones de vuelos, sobre todo si cuentan con promociones adicionales como descuentos o bonificaciones.

Por su parte, tanto la Condusef como diversas instituciones bancarias advierten que no deben realizarse compras a meses sin intereses en productos de consumo inmediato, compras impulsivas o que tengan una vida útil corta, tales como despensa, productos de moda o pagos de comidas; pues el tiempo que durará la deuda es mucho mayor al que pudiste aprovechar el producto.