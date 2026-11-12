Meses sin intereses en el Buen Fin 2026: cuándo convienen y cómo evitar sobreendeudarte

El Buen Fin 2026 se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, y durante estos días, cientos de tiendas y comercios en línea ofrecerán descuentos en sus productos y compras a meses sin intereses, siendo esta la modalidad que más suelen buscar los consumidores.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) destaca que, según datos compartidos por el Banco de México, alrededor del 19.3% del saldo del crédito general corresponde a compras realizadas con promociones a meses sin intereses, mientras que otro 20.8% corresponde a promociones con intereses.
Sin embargo, diversas instituciones especializadas advierten que de no tener una buena planeación, los meses sin intereses pueden convertirse en deudas asfixiantes que pueden durar mucho más tiempo en comparación al producto o servicio adquiridos.
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Cómo funcionan los meses sin intereses en el Buen Fin 2026
Las compras a meses sin intereses permiten diferir el monto total a pagar en parcialidades mensuales sin que esto genere cargos adicionales. Estas parcialidades pueden ser de tres, seis, doce, dieciocho y hasta veinticuatro meses, y durante el Buen Fin suelen combinarse con otras promociones, tales como descuentos, bonificaciones y saldos demorados.
Los pagos a meses sin intereses son aplicables en tarjetas de crédito bancarias y departamentales, y dependen directamente de la promoción ofrecida en el comercio o por la institución, teniendo por lo general condiciones como montos mínimos de compra y productos participantes.
¿En qué compras conviene usarlos?
Al diferir una compra a meses sin intereses el monto a pagar cada 30 días es menor, pero el lapso de tiempo que durará la deuda aumenta.
Por ello, la Condusef recomienda solo utilizar la promoción cuando se compran bienes duraderos que te garanticen que después de liquidar la deuda seguirán funcionando y dándote servicio. Estos bienes pueden ser electrodomésticos, computadoras, celulares o muebles.
También puede ser conveniente usar esta modalidad en pagos de servicios que se usarán a futuro, como reservaciones de vuelos, sobre todo si cuentan con promociones adicionales como descuentos o bonificaciones.
Por su parte, tanto la Condusef como diversas instituciones bancarias advierten que no deben realizarse compras a meses sin intereses en productos de consumo inmediato, compras impulsivas o que tengan una vida útil corta, tales como despensa, productos de moda o pagos de comidas; pues el tiempo que durará la deuda es mucho mayor al que pudiste aprovechar el producto.
Realizar muchas compras a meses sin intereses en el mismo periodo de tiempo puede convertirse en la peor decisión financiera, pues aunque de entrada podrías pensar que estás pagando menos, al hacer la suma de todos los pagos, el resultado casi siempre es un sobreendeudamiento que no puede sostenerse con los ingresos mensuales.
Además, es importante recordar que la promoción de meses sin intereses solo es aplicable cuando se cumple con los pagos en el tiempo establecido, por lo que en caso de no cumplir con una mensualidad, el banco sí generará intereses moratorios, por lo que la deuda final puede incrementar considerablemente y acumularse mes con mes si no se pone al corriente de inmediato.
Recomendaciones al comprar a meses sin intereses
Para evitar caer en el sobreendeudamiento por compras a meses sin intereses en el Buen Fin 2026, la Condusef ha compartido algunas recomendaciones que se deben tomar en cuenta antes de realizar una compra.
-Verifica que en verdad necesites el producto y que no se trate de una compra impulsiva. Es conveniente hacer una lista previa con tus necesidades específicas que te sirva como guía.
-Analiza si puedes pagar las mensualidades sin riesgo de incumplir. Para ello ten presente cuál es tu capacidad de pago.
-Compara precios en diferentes establecimientos y verifica que en verdad exista un ahorro o beneficio.
-Compra bienes duraderos y evita las compras compulsiva y de productos de uso inmediato.
-Paga a tiempo cada mes, pues si no cumples con una de las mensualidades el banco te cobrará intereses moratorios.
-Verifica que te hagan válida la promoción al momento de firmar el voucher.
-Siempre que tengas la oportunidad, liquida tu adeudo antes del plazo establecido. Toma en cuenta que en algunos bancos tienes que avisar que deseas liquidar la deuda de forma anticipada, pues de lo contrario cualquier pago que realices se tomará como saldo a favor y te seguirán cobrando la mensualidad sobre promociones.