Buen Fin: qué hacer si te clonan la tarjeta después de realizar una compra

¿Cómo me doy cuenta si clonaron mi tarjeta?

Si de repente te quedaste sin fondos notaste una baja en tu saldo, por lo que la Condusef recomienda que revises constantemente tu estado de tu cuenta.

¿Qué hacer si clonaron mi tarjeta?

La Condusef recomienda seguir los siguientes pasos:

- Conserva la calma. Llama a tu institución financiera; reporta los cargos que no reconozcas y cancela tu tarjeta, así evitarás que los delincuentes realicen otras operaciones. En la llamada solicita un folio de aclaración.

- Guardar pruebas: comprobantes de compra del Buen Fin, estados de cuenta, mensajes de alerta y folios.

- Presenta tu queja en la Unidad Especializada (UNE) de tu Banco, donde te darán una solicitud de aclaración, puede ser incluso a través de su portal de internet.

- El Banco está obligado a entregar un acuse de recibo de la solicitud, con un folio, fecha y hora de recepción. (debes de conservarlo).

- Generalmente, después de 48 horas posteriores a tu reclamación, la institución financiera deberá abonarte los recursos correspondientes al cargo no reconocido. Sin embargo, el Banco seguirá con su investigación, la cual puede tardar hasta 45 días.

- Es importante saber que no en todos los casos se devuelve el dinero, dependerá del seguimiento que realice la institución financiera. Además de que existe la posibilidad de revertir el abono si se demuestra que tú o alguno de tus tarjetahabientes adicionales autorizó la compra u operación.

- Si pasados los 45 días la institución no te entrega un dictamen, quiere decir que tu reclamación procedió.

- Recuerda: el banco no podrá cobrarte intereses moratorios generados por la falta del pago del cargo reclamado ni reportarte al Buró de Crédito.