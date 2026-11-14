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Finanzas Personales

Buen Fin: qué hacer si te clonan la tarjeta después de realizar una compra

Los usuarios de tarjetas bancarias deben estar alerta sobre el uso de sus plásticos y no confiarse al momento de comprar en diversos establecimientos.
sáb 14 noviembre 2026 04:29 PM
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Un cártel del Buen Fin. El fin de semana más barato del año. Una mujer sostiene una tarjeta.png
En esta temporada de descuentos es común el uso de tarjetas de crédito y débito. Los clientes deben tomar en cuenta las recomendaciones para evitar que sus plásticos sean clonados. (Foto: Graciela López / Cuartoscuro)

En esta temporada del Buen Fin es común que los clientes utilicen sus tarjetas de crédito y débito al realizar sus compras; sin embargo, existe la posibilidad de que en algunas tiendas o comercios clonen el plástico y las personas se den cuenta después de que les llegan las notificaciones de compras no reconocidas.

Ante ello, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y el Banco de México (Banxico) emiten una serie de recomendaciones para que los usuarios de distintas instituciones bancarias estén alertas y sepan qué hacer.

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¿Cómo me doy cuenta si clonaron mi tarjeta?

Si de repente te quedaste sin fondos notaste una baja en tu saldo, por lo que la Condusef recomienda que revises constantemente tu estado de tu cuenta.

¿Qué hacer si clonaron mi tarjeta?

La Condusef recomienda seguir los siguientes pasos:

- Conserva la calma. Llama a tu institución financiera; reporta los cargos que no reconozcas y cancela tu tarjeta, así evitarás que los delincuentes realicen otras operaciones. En la llamada solicita un folio de aclaración.

- Guardar pruebas: comprobantes de compra del Buen Fin, estados de cuenta, mensajes de alerta y folios.

- Presenta tu queja en la Unidad Especializada (UNE) de tu Banco, donde te darán una solicitud de aclaración, puede ser incluso a través de su portal de internet.

- El Banco está obligado a entregar un acuse de recibo de la solicitud, con un folio, fecha y hora de recepción. (debes de conservarlo).

- Generalmente, después de 48 horas posteriores a tu reclamación, la institución financiera deberá abonarte los recursos correspondientes al cargo no reconocido. Sin embargo, el Banco seguirá con su investigación, la cual puede tardar hasta 45 días.

- Es importante saber que no en todos los casos se devuelve el dinero, dependerá del seguimiento que realice la institución financiera. Además de que existe la posibilidad de revertir el abono si se demuestra que tú o alguno de tus tarjetahabientes adicionales autorizó la compra u operación.

- Si pasados los 45 días la institución no te entrega un dictamen, quiere decir que tu reclamación procedió.

- Recuerda: el banco no podrá cobrarte intereses moratorios generados por la falta del pago del cargo reclamado ni reportarte al Buró de Crédito.

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En el caso de pago en comercios, exige que los cargos a tu tarjeta los hagan frente a ti, con terminales móviles y que no tengan algún aparato añadido, por lo que es importante que no te distraigas al momento de pagar e ingresar tu NIP.

¿Cuáles son los plazos para reclamar cargos no reconocidos?

Banxico recuerda que en en ningún caso la institución bancaria podrá exigir trámites adicionales a la presentación del aviso o reporte inicial.

Además de que se cuenta con un plazo de hasta 90 días naturales posteriores a la fecha en que se realizó el cargo (o contados a partir de la fecha de corte del estado de cuenta si el cargo no figuraba reflejado previamente) para los cargos no reconocidos.

Mientras que en el caso de robo o extravío, el reporte cubre los cargos no reconocidos efectuados dentro de las 48 horas previas a la presentación del aviso. A partir de que presentas el aviso o reporte, no eres responsable de los cargos posteriores que se efectúen con la tarjeta.

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Otra característica que debes tomar en cuenta es que durante el proceso de aclaración, no procede el cobro de intereses moratorios ni accesorios derivados del impago del cargo objetado.

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