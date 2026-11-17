Para los microempresarios que deseen realizar el trámite para obtener el dinero, deben presentar la siguiente documentación:
Información general de la empresa:
Identificación oficial del solicitante o del representante legal de la empresa en caso de personas morales
Comprobante de domicilio de la empresa
Cédula de Identificación Fiscal RFC y/o Alta ante Hacienda Formato R1. En el Régimen de Incorporación Fiscal presentar constancia de situación fiscal.
Formato de bancos:
Solicitud de crédito
Autorización para consulta de buró de crédito
Relación o declaración Patrimonial
Para personas morales como físicas, presentar estas:
Identificación oficial del solicitante o del representante legal de la empresa en caso de personas morales
Comprobante de domicilio de la empresa
Cédula de Identificación Fiscal RFC y/o alta ante Hacienda Formato R1
Estados financieros: balance general y estado de resultados los cuales deberán venir firmados por el representante legal y el contador de la empresa
Estados de cuenta de cheques por 12 meses consecutivos.
Créditos a empresarias
El crédito de mujeres empresarias es por un monto de hasta 3 millones de pesos , con una tasa de 14.50% fija y con un plazo de hasta 60 meses para pagar, de acuerdo a lo que detalla Nafin en su página.
El destino del crédito será para capital de trabajo y activo fijo, es decir, que el dinero lo puedan destinar a la mejora del negocio, y al que pueden acceder las mujeres de todo el país, ya que tiene cobertura nacional.
Otras características de este préstamo, es que no tiene comisión por apertura ni penalización por prepago, además de que no solicita alguna garantía hipotecaria.