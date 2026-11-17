¿A qué créditos puede acceder si tengo un negocio?

El funcionario explicó que una de las opciones se llama Micro crédito en donde se prestan 500,000 pesos con un plazo a pagar de tres años, otro es el que se llama mi primer crédito que está dirigido a pymes que nunca han recibido un crédito y que tendrán acceso a montos de hasta 5 millones de pesos y cuyo plazo a pagar es de cinco años.

Otro de los programas que impulsa el Gobierno federal se llama Eco crédito que en coordinación con el Fideicomiso de Energía Eléctrica (Fide), con el objetivo de que las empresas puedan cambiar sus equipos que consuman mucha energía, como por ejemplo, refrigeradores, paneles o calentadores solares, aires acondicionados, entre otros.

Créditos para sectores farmacéuticos

Otro de los créditos que se puede tramitar es el que está dirigido a Mipymes y personas físicas con actividad empresarial de los sectores farmacéutica y dispositivos médicos, textil y zapatos, química - petroquímica y bienes de consumo, con un monto de hasta 20 millones de pesos en crédito simple.

En caso de que se apruebe el crédito, deberá dirigirse a capital de trabajo y activo fijo. Las características de este crédito es que tiene una cobertura nacional, con un plazo de pago de hasta 84 meses a una tasa de hasta 14.50% anual fija o su equivalente en variable.

Los bancos que fungen como intermediarios del préstamo son los siguientes:

- Afirme

- Banamex

- BanBajío

- Banorte

- Banregio

- Bansi

- BBVA

- HSBC

- Mifel

- Santander

- Ve por Más

Por lo que cada institución bancaria tiene sus propias especificaciones como los periodos de gracia y las garantías que se ofrecen con aval y obligado solidario.