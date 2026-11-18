El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo ( LFT ) establece que todas las personas trabajadoras tienen derecho a un aguinaldo anual equivalente a por lo menos 15 días de salario, el cual debe pagarse antes del 20 de diciembre.

La misma LFT contempla a quienes no han cumplido un año de servicios, en estos casos, señala que deben recibir la parte proporcional del aguinaldo conforme al tiempo que hayan trabajado, cualquiera que este sea.

Esto significa que no existe un periodo mínimo de meses que una persona deba cumplir en una empresa para tener derecho a esta prestación. Incluso si trabajó solamente una parte del año, el patrón debe calcular y pagar el monto que le corresponda.

¿Qué pasa si renuncié o me despidieron antes de diciembre?

El derecho al aguinaldo no desaparece si la relación laboral termina antes de la fecha en que se entrega esta prestación.



El artículo 87 señala que las personas que no se encuentren laborando en la empresa cuando llegue el momento del pago también tienen derecho a recibir la parte proporcional correspondiente al tiempo que trabajaron.

Por ello, si una persona renunció, fue despedida o terminó un contrato antes de diciembre, el aguinaldo proporcional debe incluirse en el finiquito o liquidación, según corresponda.