Las personas que llevan unos meses en una empresa, que acaban de incorporarse a un empleo o que dejaron de trabajar antes de diciembre tienen derecho al aguinaldo, aunque el monto que reciban dependerá del tiempo que hayan laborado durante el año.
También te toca aguinaldo aunque acabes de entrar a trabajar: cuánto deben pagarte y cuándo te depositan
El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo ( LFT ) establece que todas las personas trabajadoras tienen derecho a un aguinaldo anual equivalente a por lo menos 15 días de salario, el cual debe pagarse antes del 20 de diciembre.
La misma LFT contempla a quienes no han cumplido un año de servicios, en estos casos, señala que deben recibir la parte proporcional del aguinaldo conforme al tiempo que hayan trabajado, cualquiera que este sea.
Esto significa que no existe un periodo mínimo de meses que una persona deba cumplir en una empresa para tener derecho a esta prestación. Incluso si trabajó solamente una parte del año, el patrón debe calcular y pagar el monto que le corresponda.
¿Qué pasa si renuncié o me despidieron antes de diciembre?
El derecho al aguinaldo no desaparece si la relación laboral termina antes de la fecha en que se entrega esta prestación.
El artículo 87 señala que las personas que no se encuentren laborando en la empresa cuando llegue el momento del pago también tienen derecho a recibir la parte proporcional correspondiente al tiempo que trabajaron.
Por ello, si una persona renunció, fue despedida o terminó un contrato antes de diciembre, el aguinaldo proporcional debe incluirse en el finiquito o liquidación, según corresponda.
Así se calcula el aguinaldo aunque no trabajaras todo el año
Para calcular cuánto corresponde a una persona que no trabajó todo el año, primero se debe conocer su salario diario y multiplicarlo por los 15 días de aguinaldo que establece la ley como mínimo.
Después, esa cantidad se divide entre los 365 días del año y se multiplica por los días que efectivamente laboró durante el periodo correspondiente.
Por ejemplo, si una persona gana 12,000 pesos mensuales, su salario diario es de 400 pesos. Si hubiera trabajado los 180 días de un periodo, el cálculo sería el siguiente:
Salario diario: 400 pesos.
Aguinaldo por un año completo: 6,000 pesos.
Aguinaldo proporcional por 180 días: 2,958.90 pesos.
El resultado es un ejemplo con el mínimo legal de 15 días de aguinaldo, si la empresa ofrece una prestación mayor, el cálculo debe considerar los días que establezca su contrato o política laboral.
¿Cuándo deben pagar el aguinaldo?
El artículo 87 de la LFT establece que el aguinaldo debe entregarse antes del 20 de diciembre. La prestación es un derecho de las personas trabajadoras y no puede sustituirse por otros beneficios ni condicionarse a que la empresa haya obtenido utilidades.
Si el patrón no paga el aguinaldo, lo entrega incompleto o lo deposita fuera del plazo establecido, las personas trabajadoras pueden solicitar orientación y asesoría gratuita ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).