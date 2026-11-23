El sistema mostrará un cotizador con las distintas opciones de seguros disponibles tanto con Qualitas como con Chubb, así como los beneficios exclusivos con la membresía, los costos de la póliza y porcentajes de los deducibles.
Una vez que se haya tomado una decisión, se puede seleccionar el seguro elegido y continuar con el proceso de contratación ingresando los datos vehiculares (número de serie, número de motor, placas) y personales (nombre, RFC, domicilio fiscal), así como la información bancaria para realizar el pago.
¿Qualitas o Chubb? Esto dice la Condusef sobre las aseguradoras de Costco
Si bien la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) no cuenta con información particular acerca de los servicios ofrecidos por la cadena mayorista o la empresa Lockton, pues éstas solo funcionan como empresas intermediarias y no como aseguradoras, es importante destacar que sí cuenta con información y reportes generados tanto de Qualitas como de Chubb, que son las dos aseguradoras que participan con Costco.
De acuerdo al reporte de comportamiento de las empresas aseguradoras del segundo trimestre del 2026, esta es la información más importante sobre las dos empresas.
Qualitas:
- Recibe un promedio de 29 reclamaciones por cada 100,000 riesgos asegurados, siendo una de las cinco empresas con menos reclamaciones registradas.
- Resuelve a favor del asegurado en promedio el 14% de las quejas recibidas, siendo la tercera empresa con el promedio más bajo de resolución.
- Tarda un promedio de seis días hábiles en dar respuesta a los asegurados, siendo una de las cuatro aseguradoras más rápidas en este aspecto.
Chubb:
- Recibe un promedio de 42 reclamaciones por cada 100,000 riesgos asegurados, siendo una de las cinco empresas con más reclamaciones registradas.
- Resuelve a favor del asegurado en promedio el 16% de las quejas recibidas, siendo una de las empresas que menos resoluciones ofrece.
- Tarda un promedio de nueve días hábiles en dar respuesta a los asegurados, siendo una de las cinco aseguradoras más lentas en este aspecto.