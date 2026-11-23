Beneficios de contratar un seguro de autos con Costco

De acuerdo a la información compartida por Costco México a través de su página web , uno de los principales beneficios al contratar un seguro de autos como socio de la marca es el pago de los deducibles, los cuales pueden ser del 5% en caso de robo total o del 3% por daño material.

En este aspecto, de manera general el porcentaje promedio del pago de deducible en México suele ser del 5% por daño material y del 10% por robo total, aunque la cifra final depende siempre de qué tipo de seguro se contrate y cuánto se pague de póliza.

Por otro lado, Costco también destaca las siguientes ventajas:

Acceso a un auto temporal.

Gastos médicos a conductor y acompañantes.

Asistencia legal y vial.

Cobertura en Estados Unidos.

Responsabilidad civil por daños a terceros y ocupantes en México y el extranjero.

Pagos a tres o seis meses sin intereses con bancos participantes.

Generación de póliza en menos de dos minutos a través de internet.

Amparo por muerte por accidente.

Asistencia para cambio de llantas, gasolina y cerrajeros.

Además, para los socios con membresía ejecutiva se añaden beneficios adicionales como valor factura el primer año, reparación en agencia de modelo actual y hasta un año anterior, daños por vandalismo presentando acta del Ministerio Público, gastos médicos por intento y/o asalto, cobertura de desbielamiento por inundación e indemnización basada en valor de venta.

Paso a paso: Cómo cotizar y contratar el seguro de auto de Costco

Tanto la cotización como la contratación del seguro se pueden realizar en línea, y para ello es necesario seguir estos pasos:

Ingresar al portal web oficial de Lockton México

Ingresa el número de membresía del socio activo.

Ingresar los datos del vehículo (marca, modelo, año, versión).