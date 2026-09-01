Con un carrito afuera de la tienda fue como empezó la historia del icónico hot dog de Costco

Los orígenes del famoso hot dog de Costco

De acuerdo con la información proporcionada por la propia cadena Costco, la venta de los populares hot dogs comenzó en el verano de 1985, cuando el platillo comenzó a venderse al exterior de la tienda ubicada a las afueras de Morena Blvd en San Diego, California.

Con el paso de los años, los hot dogs se fueron popularizando hasta que en 1988, cada tienda Costco ya contaba con un carrito que vendía el alimento en el exterior.

Lo más sorprendente es que el precio de los hot dogs de Costco ha mantenido el mismo precio desde que comenzó a venderse en 1985: en la actualidad, el combo de un refresco y un hot dog tiene un precio de 1.50 dólares.

El hot dog como estrategia comercial de Costco

En Estados Unidos, los hot dogs de 1.50 dólares son un clásico para los clientes que acuden a realizar sus compras. Algunos terminan de hacer la despensa y al final aprovechan para comer este famoso alimento, mientras que otros llegan directamente por él y terminan realizando compras en la tienda.

Esto no es casualidad, pues en 2018, el entonces director ejecutivo de Costco , Craig Jelinek, compartió la reacción del cofundador de la cadena, Jim Sinegal, cuando se le cuestionó sobre el precio de los hot dogs: “Si subes el precio del maldito hot dog, te mato”.

De acuerdo con un artículo publicado por Food Republic , existe una razón por la que el precio del hot dog no ha aumentado desde la década de los 80: el famoso hot dog del Costco nunca ha fluctuado en precio, sino que más bien, podría tratarse de un “producto gancho” para la empresa.