Con un carrito afuera de la tienda fue como empezó la historia del icónico hot dog de Costco

Esto significa que Costco no obtiene ganancias de la venta del hot dog, sino que su popularidad y los miles de clientes leales han provocado un curioso fenómeno: muchos van exclusivamente en busca de un hot dog, terminan comprando algo de la tienda.
A pesar de ello, la empresa busca reducir costos en otros rubros, pues en 2008, Costco cambió al proveedor, Hebrew National, por su propia fábrica.
Además, los aumentos en los costos de otros productos del área de comida no están excentos, pues se han elevado los precios de productos como el pollo al horno, sándwiches y refrescos, que pasaron de ser Pepsi a Coca-Cola.
De acuerdo con información de NPR , si el precio del hot dog de Costco sufriera aumentos proporcionales a la inflación, para 2024, este alimento hubiera alcanzado un precio aproximado de 4.40 dólares.
Costco ha reiterado que el precio de los hot dogs se mantendrá en 1.50 dólares por más tiempo, sin precisar cuánto, una acción que ha sido vista por especialistas como una estrategia de relaciones públicas inteligentes: mantener un producto de alta demanda por debajo de su rango real de precio atraer a más clientes que terminarán consumiendo otros productos.
Es importante precisar que aunque pudiera parecer extraño, esta es una práctica frecuente en el sector minorista, pues algunas cadenas ofrecen descuentos directos de hasta el 5% a clientes que llegan a registrarse con su correo electrónico.
Al final del día, este tipo de promociones buscan mantener la fidelidad del cliente a través de productos más caros.
Tan solo en 2023, Costco anunció que al cierre del año fiscal, vendió más de 200 millones de combos de hot dogs con refresco.