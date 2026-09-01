Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Con un carrito afuera de la tienda fue como empezó la historia del icónico hot dog de Costco

El hot dog de Costco es un clásico con más de 40 años de historia, y desde sus orígenes ha mantenido el mismo precio.
mar 01 septiembre 2026 03:49 PM
Añadir Expansión en Google
El famoso hot dog de Costco nació en la década de los 80.
El hot dog de Costco ha mantenido su precio desde los 80. (Gemini )

A lo largo de su historia, la cadena Costco ha consolidado diferentes elementos que lo han convertido en un referente dentro del mundo de las cadenas de autoservicio, y uno de ellos está en su zona de comida rápida.

Se trata de los hot dogs, un alimento que se ha convertido en un ícono de la marca no solo por su sabor, sino por su precio, pues lleva décadas costando lo mismo: 1.50 dólares.

La historia de este alimento comenzó desde antes que las tiendas Costco comenzaran a incluir una zona comida.

Publicidad

Los orígenes del famoso hot dog de Costco

De acuerdo con la información proporcionada por la propia cadena Costco, la venta de los populares hot dogs comenzó en el verano de 1985, cuando el platillo comenzó a venderse al exterior de la tienda ubicada a las afueras de Morena Blvd en San Diego, California.

Con el paso de los años, los hot dogs se fueron popularizando hasta que en 1988, cada tienda Costco ya contaba con un carrito que vendía el alimento en el exterior.

Lo más sorprendente es que el precio de los hot dogs de Costco ha mantenido el mismo precio desde que comenzó a venderse en 1985: en la actualidad, el combo de un refresco y un hot dog tiene un precio de 1.50 dólares.

Ver esta publicación en Instagram


Una publicación compartida por Costco (@costco)

El hot dog como estrategia comercial de Costco

En Estados Unidos, los hot dogs de 1.50 dólares son un clásico para los clientes que acuden a realizar sus compras. Algunos terminan de hacer la despensa y al final aprovechan para comer este famoso alimento, mientras que otros llegan directamente por él y terminan realizando compras en la tienda.

Esto no es casualidad, pues en 2018, el entonces director ejecutivo de Costco , Craig Jelinek, compartió la reacción del cofundador de la cadena, Jim Sinegal, cuando se le cuestionó sobre el precio de los hot dogs: “Si subes el precio del maldito hot dog, te mato”.

De acuerdo con un artículo publicado por Food Republic , existe una razón por la que el precio del hot dog no ha aumentado desde la década de los 80: el famoso hot dog del Costco nunca ha fluctuado en precio, sino que más bien, podría tratarse de un “producto gancho” para la empresa.

Publicidad

Esto significa que Costco no obtiene ganancias de la venta del hot dog, sino que su popularidad y los miles de clientes leales han provocado un curioso fenómeno: muchos van exclusivamente en busca de un hot dog, terminan comprando algo de la tienda.

A pesar de ello, la empresa busca reducir costos en otros rubros, pues en 2008, Costco cambió al proveedor, Hebrew National, por su propia fábrica.

Además, los aumentos en los costos de otros productos del área de comida no están excentos, pues se han elevado los precios de productos como el pollo al horno, sándwiches y refrescos, que pasaron de ser Pepsi a Coca-Cola.

De acuerdo con información de NPR , si el precio del hot dog de Costco sufriera aumentos proporcionales a la inflación, para 2024, este alimento hubiera alcanzado un precio aproximado de 4.40 dólares.

Costco ha reiterado que el precio de los hot dogs se mantendrá en 1.50 dólares por más tiempo, sin precisar cuánto, una acción que ha sido vista por especialistas como una estrategia de relaciones públicas inteligentes: mantener un producto de alta demanda por debajo de su rango real de precio atraer a más clientes que terminarán consumiendo otros productos.

Es importante precisar que aunque pudiera parecer extraño, esta es una práctica frecuente en el sector minorista, pues algunas cadenas ofrecen descuentos directos de hasta el 5% a clientes que llegan a registrarse con su correo electrónico.

Al final del día, este tipo de promociones buscan mantener la fidelidad del cliente a través de productos más caros.

Tan solo en 2023, Costco anunció que al cierre del año fiscal, vendió más de 200 millones de combos de hot dogs con refresco.

Publicidad

Un alimento simple que adaptó su receta para el mercado mexicano

Con el paso del tiempo, el tradicional hot dog de Costco se expandió para conquistar otros mercados, incluyendo el mexicano.

En Estados Unidos, la receta es muy sencilla: incluye una salchicha de 100% carne de res, de un cuarto de libra, que es más grande que el tamaño de una salchicha tradicional.

Se incluye un pan suave y alargado de tamaño especial para hot dog, junto con aderezos como mostaza, cátsup y mayonesa.

Para adaptarse al mercado mexicano, se incluyeron elementos como chiles jalapeños en rodajas, agregando un sabor adicional a la tradicional receta.

En sucursales de la CDMX, el precio del combo de un hot dog con refresco tiene un precio de 30 pesos.

Tags

Costco Wholesale Corporation Alimentos

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad