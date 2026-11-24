La expansión física tampoco ha sido un motor importante para compensar la debilidad del consumo. Suburbia pasó de 194 tiendas en 2024 a 197 unidades en 2026, después de mantener sin cambios su número de establecimientos durante 2025.

El crédito gana peso, pero aumenta el riesgo

El financiamiento es una de las herramientas comerciales más importantes de Suburbia para atraer y retener consumidores. Al cierre de septiembre de 2026, la cadena contaba con 2.42 millones de tarjetas, un crecimiento de 12.1% respecto al mismo periodo del año anterior. Además, 37.2% de sus ventas se realizó mediante medios de pago propios , frente a 35.3% un año antes.

Pero el crecimiento de su base de tarjetas ocurre mientras sus clientes enfrentan una menor disponibilidad de ingresos para cubrir sus compromisos. Durante la llamada con analistas, Gallegos reconoció que los consumidores de Suburbia están más apalancados que antes de la pandemia y que la cartera vencida del formato departamental presenta niveles superiores a los de Liverpool.

En el negocio financiero consolidado, el índice de cartera vencida a más de 90 días llegó a 5.2% al cierre del tercer trimestre, un incremento de 80 puntos base frente al mismo periodo de 2025.

El deterioro responde tanto a la maduración de una cartera que creció durante los últimos años como a las presiones económicas que afectan la capacidad de pago de los consumidores. Para contenerlo, Liverpool reforzó sus reservas y ajustó las condiciones de algunos productos de crédito, aunque mantiene la intención de financiar a clientes cuyos perfiles ofrezcan una relación adecuada entre riesgo y rentabilidad.

La compañía espera estabilizar los niveles de morosidad durante 2027. El reto consiste en conservar el financiamiento como una herramienta para impulsar las compras sin convertirlo en una fuente de pérdidas.

Marisol Huerta, analista bursátil independiente, relaciona el incremento de los impagos con el encarecimiento de los gastos cotidianos y la presión que enfrentan los hogares, que recurren al crédito para sostener su consumo.

Que el indice de morosidad se esté incrementando tiene que ver con la debilidad económica. El consumidor tiene una mayor inflación en sus productos básicos y deja de pagar. Eso es lo que tiene que cuidar muchísimo Suburbia Marisol Huerta