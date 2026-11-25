¿Qué pasará con la Cajitas Turbo de Nu?

La fintech solo mantendrá el rendimiento anual de 13% en su Cajita Turbo, siempre que los usuarios cumplan con una condición para conservarlo.

Para conservar esta tasa, Nu establece que se deberá realizar una compra al mes con la tarjeta de débito o crédito por cualquier monto.

Las Cajitas Congeladas y Cajita 24/7 bajan sus rendimientos

De acuerdo con un aviso enviado a sus clientes por correo electrónico, los cambios aplicarán a distintas modalidades de ahorro que ofrece la plataforma, con tasas que dependerán de si el dinero permanece disponible, se congela por un plazo determinado o se mantiene en la modalidad Turbo.

Estos son los cambios:

La Cajita Nu 24/7 tendrá un rendimiento anual de 6.25%

Cajitas Congeladas hasta 6.55% anual, dependiendo del plazo que elija el usuario, que puede ser de 7, 28, 90 o 180 días.



Con la actualización de tasas, los rendimientos de las Cajitas quedarán de la siguiente manera:

Cajita Turbo: 13% anual, condicionado a realizar al menos una compra al mes con tarjeta Nu de débito o crédito.

Cajitas Congeladas:

De 7 días será de 6.30%

De 28 días será de 6.35%

De 90 días será de 6.45%

De 180 días será de 6.55%

Cajita Nu 24/7: 6.25% anual, con disponibilidad del dinero.