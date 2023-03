"Al final, el Día del Inversor de Tesla fue más una tontería que otra cosa. La empresa ciertamente está progresando en algunos de sus objetivos, pero los inversionistas querían escuchar detalles más específicos sobre los próximos productos, una posible recompra, etc. venta en la sesión fuera de horario. Dada la falta de detalles clave, no me sorprendería si hay más ventas en el corto plazo hasta que Tesla abra un poco las cosas", indicó Bill Maurer, analista de Seeking Alpha.

El plan de la empresa de utilizar 75% menos de carburo de silicio en los vehículos sin comprometer el rendimiento ni la eficiencia del auto también pesaba sobre las acciones del fabricante y proveedor de semiconductores STMicroelectronics .

El plan de reducción fue "una mala noticia para toda la cadena de producción de carburo de silicio y, en particular, para STMicro", dijo la correduría Equita. Estima que Tesla representaba 70% de las ventas de semiconductores de 2022 en STMicro.

Con información de Reuters.