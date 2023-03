Esa expresión es utilizada en el mercado bursátil e insinúa que si compras una acción o cualquier activo sobrevalorado siempre habrá “alguien más tonto” dispuesto a pagar un precio más alto. Aunque, el problema es que, si el activo no se vende antes de que su precio caiga, el tonto serás tú. Gates también expresó sus sospechas acerca de que los activos digitales están diseñados para “evitar impuestos o cualquier tipo de regla gubernamental”.

Por su parte, Warren Buffet, el quinto hombre más rico del planeta, según Bloomberg, y dueño de Berkshire Hathaway, una sociedad estadounidense dueña total o parcial de las acciones de reconocidos grupos empresariales como: Apple, Bank of America, American Express, Coca Cola y Kraft Heinz, se ha pronunciado duramente en distintas ocasiones contra las criptomonedas.

Declarando que estos activos digitales no valen nada porque no producen nada y no tiene ningún propósito real, por lo que no han logrado el uso convencional, dejando en claro que nunca sería dueño de ninguna.

En México

En el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha descartado a las criptomonedas como dinero ‘de verdad’. El 14 de octubre de 2021, durante su conferencia mañanera, el mandatario señaló que el país no se sumará a dicha tendencia y que no se tratará de innovar en el manejo financiero como se hizo en El Salvador.

En cuanto a los empresarios mexicanos que se han expresado contra las criptomonedas está Arturo Elías Ayub, director de alianzas estratégicas y contenidos de América Móvil, quien a través de sus redes sociales ha analizado la situación actual de las criptomonedas y ha recomendado no invertir en estas divisas digitales, ya que funcionan más como apuesta que como un activo verdadero, generando un alto riesgo.

Las criptomonedas son activos que no están respaldados por el Banco de México porque no son monedas de curso legal, ha señalado la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja en diversas ocasiones.

En su página web, Banxico señala que estos activos virtuales han presentado diversos problemas para ser un sustituto de la moneda, al no cumplir con las características del dinero: depósito de valor, medio de cambio ni unidad de cuenta.

Agregando que, los activos virtuales se han caracterizado por ser muy volátiles, costosos para transaccionar y difícilmente escalables. A pesar de que algunos esquemas resuelven parcialmente estos problemas, no existe un activo virtual que los resuelva en su conjunto.

Banxico también señala que existe un problema de asimetría de información como resultado de la complejidad de los procesos matemáticos y criptográficos que soportan a los activos virtuales y la dificultad para que los usuarios conozcan dichos procesos, lo que podría provocar la pérdida de sus recursos.

¿A favor o en contra de las criptomonedas?

Para María del Carmen Fernández, Consultora en BDO, Red ProBlockchain y Legions, empresarios como Warren Buffet, quizás el mayor inversionista de acciones, que toda su vida han colocado en la bolsa tradicional, saben que, si promueven las criptomonedas, todo el mundo las va a querer adquirir, obviamente es su competencia directa. Él que invierte o que tiene empresas con acciones en Bolsa, ve los activos virtuales como una amenaza a la economía tradicional y las va a atacar.

En cambio, para las nuevas generaciones, que buscan medios más inclusivos y utilizan la tecnología para intercambiar valor rápidamente y sin pagar altas comisiones por realizar operaciones desde cualquier parte del mundo, les atrae la descentralización que ofrecen las criptomonedas y ven sus partes positivas.

Al final, es un punto de vista desde la situación en la que se encuentra cada personaje y donde ellos quieren llegar. Si eres inversionista y no te gustan las criptomonedas vas a hablar mal de las criptomonedas. Si tienes algún proyecto en el que el uso del activo digital te favorece vas a hablar bien de su uso.

A pesar de que se diga lo contrario, las criptomonedas se pueden utilizar como medio de inversión, como medio para transferir valor, o sea, para hacer intercambios, y como medio para resguardar valor, porque ese es el espíritu original de las criptomonedas, señaló Fernández.

Los bancos todavía no han alcanzado el nivel de inclusión financiera que ofrecen las criptomonedas para que cualquier persona tenga una cuenta y realice operaciones de forma sencilla y rápida. Si, se está avanzando, pero a paso muy lento.

Eso es el verdadero sentido de las criptomonedas, lejos de la especulación. En cuanto al riesgo de invertir en criptomonedas, es muy similar respecto a todas las opciones que hay en el mercado financiero, concluyó la experta.