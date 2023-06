El mercado de futuros financieros: ¿Qué es y cómo funciona?

¿Qué son y cómo funcionan?

Los mercados de futuros consisten en la realización de contratos de compra o venta de ciertas materias y activos financieros en una fecha futura, pactando su precio, cantidad y fecha de vencimiento. Por lo tanto, estos contratos pueden ser comprados o vendidos en cualquier momento en las bolsas de futuros más importantes del mundo, esto sin la necesidad de esperar a la fecha de vencimiento.

Se trata de comprometer al precio de hoy la compra o venta de un activo a futuro, esto bajo condiciones conocidas y acordadas previamente en un contrato.

Estos contratos son ejecutados principalmente en los mercados de futuros y las más grandes se encuentran en Chicago, New York, Londres y Asia. Una de las compañías más grandes de futuros financieros es la CME Group, el cual opera bolsas de derivados financieros que incluyen Chicago Mercantile Exchange, Chicago Board of Trade, New York Mercantile Exchange y The Commodity Exchange.

Los dos perfiles que se definen en este mercado son la denominación de posición larga y posición corta. Se dice que es una posición larga cuando un comprador de futuros prevé que el precio del mercado de un activo aumentará. Por otro lado, la posición corta es cuando el inversionista apuesta por que el precio bajará.