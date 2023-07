Estos cursos, diplomados y especializaciones están reconocidos por instituciones bancarias y públicas como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Por su parte, la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) ofrece algunos cursos de manera online a través del Instituto BIVA, los cuales exploran temas de interés tanto genéricos como específicos sobre el mercado de valores, inversiones, listado de emisoras y vehículos, valuación de empresas, entre otros.

El Instituto BIVA cuenta con respaldo de algunos organismos y universidades del país como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Iberoamericana, el Tecnológico de Monterrey y el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), entre otras. Entre las organizaciones se encuentran Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (AMIS), la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México (ASOFOM) y otras instituciones del sector financiero y empresarial.

“No hay duda, nos falta educación financiera. Sin embargo, este fenómeno no corresponde necesariamente a la falta de elementos y herramientas para desarrollar estos conocimientos, sino a la falta de difusión que estos han tenido, lo que ha limitado significativamente su alcance. Actualmente, existen programas de educación financiera, tanto por parte del gobierno como de las instituciones privadas, no obstante, no han sido lo suficientemente efectivos para llegar a toda la población”, explicó en un reporte, Gustavo Méndez, socio líder de servicios financieros en Deloitte México.