Burbuja punto com: ¿Qué pasó con la "nueva economía" y por qué estalló?

La creación de tantas nuevas compañías, que además se listaban en la Bolsa, junto con el proceso de globalización de los mercados, propició un contagio financiero en todo el planeta.

Estallido de la burbuja y sus consecuencias

La mayoría de las empresas punto com cesaron sus actividades cuando, sin beneficios a la vista, ya no disponían de más financiamiento. En total, el boom de las punto com provocó cinco billones de dólares en pérdidas de valor de las empresas tecnológicas en la Bolsa de Nueva York, desde marzo de 2000 a octubre de 2002.

Ejemplo de ello es la empresa Boo.com, que gastó 188 millones de dólares en seis meses para montar una gran infraestructura de moda online. En mayo de 2000 quebró. Yahoo compró GeoCites por 3,500 millones en febrero de 1999, con la burbuja en pleno auge. En octubre de 2009, Yahoo la cerró.

"Se trata de un proceso de alto impacto y relevancia, que generó un cambio de paradigma en la forma de apreciar el desarrollo y valoración de las empresas involucradas con efectos a escala planetaria", indicó Carlos Petrella en su libro "El caso Burbujas de las punto com".