Otro banco que llegó a la Bolsa fue el Banco de Londres, México y Sudamérica, la primera institución bancaria extranjera creada en México en épocas de Maximiliano de Habsburgo, siendo una sucursal del banco inglés The London Bank of Mexico And South America y el principal emisor de billetes en el país.

De igual manera, pasaron poco más de 100 años y fue perdiendo participación en el mercado, hasta que en 1970 se fusionó con la Compañía General de Aceptaciones para crear Banca Serfín, que pasó a manos de lo que hoy es Banco Santander.

La empresa textil CIA Industrial de Orizaba fue fundada en 1889 por inversionistas franceses, principalmente por Jean Baptiste Ebrard, el tío abuelo del político Marcelo Ebrard, y fue una de las primeras grandes empresas textiles en México, además es también conocida por adquirir tres fábricas e hizo construir la más grande y reconocida de todo el país, Río Blanco, la empresa donde se inició la huelga de los trabajadores en 1907 y que dio pie a la Revolución Mexicana. Los propietarios fueron pieza importante para fundar posteriormente el Puerto de Liverpool y Fábricas de Francia.