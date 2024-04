¿Cuándo es el halving bitcoin 2024 y cómo impacta su precio?

“No hay techo para el precio de bitcoin, al menos no en dólares estadounidenses. Los bienes raíces u otros activos semi-escasos no suelen subir de precio por arte de magia, es el poder adquisitivo del dólar el que está bajando constantemente, ahora a un ritmo aún más rápido. Mi predicción para este ciclo es un bitcoin de un millón de dólares”, No existe un ´precio final’, sino que lo que ocurrirá en algún momento es que dejaremos de valorar los bienes y servicios en dólares para pasar a hacerlo en bitcoin”, agregó.

Sobre los efectos del halving, “es poco probable que la fecha venga acompañada de efectos inmediatos, ya que es probable que la desaceleración del crecimiento del suministro se sienta solo en el transcurso de los próximos meses. Se ha acumulado mucha especulación al respecto. La menor rentabilidad de los mineros podría llevar a una mayor necesidad de vender más tokens para cubrir los costos denominados en dinero fiduciario, especialmente con el halving a la vuelta de la esquina”, dijo Manuel Villegas, analista de activos digitales de Juluis Baer..

¿Por qué ocurre el halving?

No hay una explicación concreta del por que se estableció ecada 210,000 bloques minados.

“El whitepaper compara la minería de bitcoin con la minería de oro. En ese sentido, la minería de bitcoin es similar a la extracción de otras materias primas donde los primeros mineros de oro tenían más facilidad para encontrarlo.

En el caso de bitcoin, esto viene en forma de algo llamado hash rate, es decir, cuánta potencia de cómputo se dedica a la minería (piense en la transición de la antigua minería doméstica de CPU a los modernos mineros industriales ASIC), y con el ajuste de la dificultad. La dificultad de minado se ajusta cada dos semanas para evitar una locura por Bitcoin similar a la "fiebre del oro", que es algo que ninguna otra commodity puede ofrecer”, destacó el CEO de JAN3.

Existe otro componente asociado al halving: riesgo-recompensa. “La forma en que cada halving reduce la cantidad de bitcoin minado mantiene los incentivos a medida que la red realiza una transición lenta para sustentarse principalmente mediante comisiones por transacción”.