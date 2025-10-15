Acciones de Orbia se disparan por versiones de venta en uno de sus negocios

Los títulos de Orbia ORBIA.MX continuaban subiendo con fuerza luego del restablecimiento de las transacciones, pero ahora trepaban un 17.49% a 18.61 pesos.

La firma atribuyó el brusco movimiento a versiones de prensa acerca de una posible venta en su negocio de Precision Agriculture y añadió en un comunicado enviado a la bolsa que no comenta sobre "rumores" ni "especulaciones" del mercado.

"La compañía evalúa continuamente oportunidades para optimizar sus grupos de negocios y generar valor para sus accionistas", dijo.

"Cualquier anuncio oficial sobre la estrategia, las operaciones o la estructura financiera se realizará mediante comunicados de prensa", agregó.