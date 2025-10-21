El peso retrocede atento a tensiones comerciales entre EU y China

La moneda cotiza en 18.43 unidades, con una pérdida de un 0.32% frente al precio de referencia de LSEG del lunes.

"Persiste cierta cautela por el cierre parcial del gobierno y la incertidumbre comercial; en ese sentido, se observa un fortalecimiento del dólar frente a sus pares del G10, lo que provocó una caída en los precios del oro y la plata", dijo Monex Grupo Financiero.

A nivel local destacaba la publicación de cifras que mostraron que la actividad económica se contrajo un 0.6% en septiembre frente al mismo mes del año anterior. En comparación con agosto, la economía se habría expandido un 0.1%.

Bolsa cae por tercera sesión atenta a reportes trimestrales

La bolsa mexicana descendía en sus primeras negociaciones del martes, en un mercado con la mira puesta en la temporada de resultados corporativos del tercer trimestre.

El índice accionario líder S&P/BMV IPC .MXX bajaba un 0.56% a 61,329.37 puntos, apuntando a su tercera jornada de pérdidas.

Los títulos de la minera Industrias Peñoles PEOLES.MX encabezaban el declive, con un 4.41% menos a 758.26 pesos, seguidos por los de Gentera GENTERA.MX, especializada en servicios crediticios, que restaban un 2.14% a 43.48 pesos.

Con información de Reuters