Los inversionistas se han acostumbrado a los habituales resultados de la empresa por sobre las expectativas del mercado, que han impulsado a sus acciones a una ganancia de más del 360% en los últimos tres años, superando con creces a gigantes de los medios de comunicación como Walt Disney e incluso a las tecnológicas Apple y Alphabet.

El éxito arrollador de la serie animada "KPop Demon Hunters" ha atraído aún más la atención.

Pero desde que alcanzó su máximo en junio, las acciones han bajado un 7%, señal de que los inversionistas se muestran cada vez más cautelosos ante su elevada valoración y la falta de detalles sobre el crecimiento de suscriptores. El múltiplo precio/beneficios de la empresa es de casi 40, mucho más que el de otras empresas de medios de comunicación y grandes tecnológicas.

"Las acciones han disfrutado de una fuerte racha este año, por lo que las expectativas ya eran altas, y con la valoración por encima de su promedio a largo plazo, hay una presión añadida no sólo para cumplir, sino para superar", dijo Matt Britzman, analista sénior de renta variable de Hargreaves Lansdown.

Netflix prevé unos ingresos de 11,960 millones de dólares en el cuarto trimestre, frente a los 11,900 millones estimados por Wall Street. Los ingresos del tercer trimestre se situaron más o menos en línea con las previsiones, en 11,500 millones de dólares, según datos de LSEG.

La empresa se ha aventurado en la publicidad y los videojuegos para diversificar sus fuentes de ingresos, pero estos negocios han tenido dificultades debido a los cambios de liderazgo y estrategia, así como a la competencia.

Para el tercer trimestre, Netflix dijo que registró su mejor trimestre de ventas de publicidad en la historia, sin revelar una cifra.