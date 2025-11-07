A las 15:01 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones caía 138.5 puntos, o 0.3%, a 46,773.8 unidades; el índice S&P 500 perdía 46.63 puntos, o 0.69%, a 6,673.69 unidades; y el Nasdaq Composite restaba 278.31 puntos, o 1.21%, a 22,775.68 unidades.

El Nasdaq perdió casi 2% el jueves, después de que varios directivos de Wall Street advirtieron a principios de semana de que podría producirse una corrección del mercado. El S&P y el Dow registran sus mayores pérdidas semanales en cuatro semanas, mientras que el Nasdaq está a punto de sellar su peor resultado semanal desde marzo.

"Continúa la preocupación por un posible retroceso (...) es la tradicional debilidad de principios de noviembre desencadenada por las elevadas valoraciones y el agotamiento de los catalizadores para apoyar o impulsar el mercado", dijo Sam Stovall, estratega jefe de inversiones de CFRA Research.

El optimismo en torno a la inteligencia artificial ha impulsado a los mercados a máximos históricos este año, pero la preocupación por la monetización de la tecnología y el gasto circular en el sector han frenado el entusiasmo por los valores estadounidenses en los últimos días.

Valores tecnológicos como Nvidia y Broadcom caían 2.8% y 2.2%, respectivamente. El sector de la tecnología de la información .SPLRCT y el índice más amplio de semiconductores .SOX se encaminan a sus mayores desplomes semanales en siete meses.

El índice de volatilidad CBOE .VIX, el índice del miedo de Wall Street, alcanzó su nivel más alto en más de dos semanas.

Los accionistas de Tesla aprobaron el mayor paquete salarial de la historia para su presidente ejecutivo, Elon Musk. Las acciones perdían 3.3%, en línea con el sentimiento general del mercado, y lastraban al sector de consumo discrecional.