Peso avanza por tercera sesión ante expectativa de reapertura del gobierno de EU

El Senado de Estados Unidos aprobó el lunes un acuerdo que restablecería la financiación federal y pondría fin al cese parcial de actividades más largo en la historia de la administración pública.
mar 11 noviembre 2025 08:12 AM
tipo de cambio hoy 13 de agosto
La moneda MXN= cotizaba en 18.35 unidades, con una ganancia de 0.12%, a medida que el dólar se replegaba frente a una cesta de divisas referenciales.

El peso mexicano se apreciaba el martes por tercera jornada consecutiva impulsado por la expectativa de que el prolongado cierre del gobierno estadounidense llegue pronto a su fin.

La moneda MXN= cotizaba en 18.35 unidades, con una ganancia de 0.12%, a medida que el dólar se replegaba frente a una cesta de divisas referenciales. En las últimas tres sesiones, el peso sumaba un retorno del 1.2%.

El Senado de Estados Unidos aprobó el lunes un acuerdo que restablecería la financiación federal y pondría fin al cese parcial de actividades más largo en la historia de la administración pública de la mayor economía del mundo.

El Senado aprueba el acuerdo para reabrir el gobierno de Estados Unidos

El proyecto ahora se dirige a la Cámara de Representantes, donde el presidente Mike Johnson ha dicho que le gustaría aprobarlo tan pronto como el miércoles y enviarlo al presidente Donald Trump para que lo firme como ley.

Bolsa mexicana sube

La bolsa mexicana avanzaba el martes después de que el Senado de Estados Unidos aprobó una ley que pondría fin al cierre más largo de la Administración en la historia de la mayor economía del mundo.

El índice líder S&P/BMV IPC .MXX, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado, ganaba un 0.85% a 63,633.07 puntos.

Con información de Reuters

