Internacional

El Senado aprueba el acuerdo para reabrir el gobierno de Estados Unidos

El cierre de gobierno más largo de la historia del país se acerca a su fin después de que parte de los demócratas negociaran con los republicanos.
lun 10 noviembre 2025 09:14 PM
Estados Unidos Sen. Catherine Cortez Masto (D-NV), una de las ocho demócratas que dicen que votará con los republicanos para abrir el gobierno, llega para votar el 10 de noviembre de 2025 en el Capitolio en Washington, DC. El Senado llegó a un acuerdo a última hora del domingo para financiar al gobierno, con el objetivo de poner fin al cierre más largo de la historia.
El Senado aprobó un proyecto de ley para reabrir el gobierno federal el lunes por la noche, dando el siguiente paso para poner fin al cierre más largo en la historia de los Estados Unidos.

La cámara acordó acelerar el proceso para aprobar un acuerdo bipartidista alcanzado durante el fin de semana. La medida ahora se dirigirá a la Cámara, que se espera que la apruebe a finales de esta semana.

Desde el 1 de octubre más de un millón de trabajadores federales no han trabajado o lo han hecho sin cobrar.

La presión sobre los legisladores ha aumentado en los últimos días por la cancelación de miles de vuelos.

El presidente Donald Trump elogió el lunes el acuerdo.

"Vamos a reabrir nuestro país muy rápidamente", dijo Trump a periodistas en la Oficina Oval, en alusión a la reapertura de servicios públicos federales que dejaron de funcionar debido a la parálisis presupuestaria.

Trump se comprometió a "cumplir el acuerdo" y dijo que "es muy bueno", cuando se le preguntó si se adheriría a los términos del pacto que incluyen la reincorporación de los trabajadores federales despedidos durante el cierre o "shutdown".

"Parece que nuestra larga pesadilla nacional está llegando a su fin, y estamos agradecidos por ello", declaró de su lado el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, el lunes por la mañana.

"Al menos algunos demócratas parecen dispuestos a hacer lo que los republicanos, el presidente Trump y millones de estadounidenses trabajadores les han estado pidiendo que hagan durante semanas", añadió.

Johnson dijo que le gustaría una votación sobre un acuerdo del Senado para poner fin al actual cierre del gobierno federal tan pronto como el miércoles. Johnson dijo el lunes que ya ha avisado a la Cámara de que todos los parlamentarios deben regresar a Washington.

"Me gustaría que estuviéramos votando sobre esto tan pronto como el miércoles, que sería lo más rápido que podríamos procesarlo, si el Senado hace su trabajo, y creo que lo aprobaremos en la Cámara y lo llevaremos al escritorio del presidente", dijo Johnson a la cadena Fox Business.

Obamacare

En el centro de la disputa está la demanda de los demócratas de prorrogar los subsidios al seguro médico que expiran a finales de año.

Los republicanos insisten en negociar ese punto después de aprobar el presupuesto.

Sin estas ayudas, millones de estadounidenses tendrán que pagar el doble por su seguro médico a partir del año que viene.

El acuerdo alcanzado el domingo prevé un presupuesto hasta enero y la readmisión de funcionarios despedidos por el gobierno durante el cierre.

El proyecto también contempla la financiación para todo el año fiscal de programas de ayuda, como el SNAP, del que se benefician más de 42 millones de estadounidenses con bajos ingresos para la compra de alimentos.

"Después de 40 días de incertidumbre, me complace profundamente poder anunciar que los programas de nutrición, nuestros veteranos y otras prioridades fundamentales contarán con financiación para todo el año", declaró el domingo por la noche el líder de la mayoría del Senado, John Thune.

Demócratas divididos

La senadora Jeanne Shaheen, una de las ocho demócratas que se apartó de las órdenes del partido, dijo que el Senado "dio un gran paso adelante para proteger la asistencia sanitaria de decenas de millones de estadounidenses".

Según Shaheen, este acuerdo permitirá a los demócratas el poder de convocar una votación en el Congreso sobre las ayudas a la salud.

La decisión ha enfurecido a buena parte del Partido Demócrata.

"Patético", escribió el gobernador de California, Gavin Newsom, en X, en respuesta al acuerdo anunciado.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo que el acuerdo "no aborda la crisis sanitaria". "Esta lucha continuará y debe continuar", prometió.

Algunos legisladores criticaron al propio Schumer por no haber logrado mantener la cohesión en su filas.

"Esta noche es otro ejemplo de por qué necesitamos un nuevo liderazgo", afirmó el domingo el representante de Massachusetts Seth Moulton.

