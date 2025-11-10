El Senado aprueba el acuerdo para reabrir el gobierno de Estados Unidos

Obamacare
En el centro de la disputa está la demanda de los demócratas de prorrogar los subsidios al seguro médico que expiran a finales de año.
Los republicanos insisten en negociar ese punto después de aprobar el presupuesto.
Sin estas ayudas, millones de estadounidenses tendrán que pagar el doble por su seguro médico a partir del año que viene.
El acuerdo alcanzado el domingo prevé un presupuesto hasta enero y la readmisión de funcionarios despedidos por el gobierno durante el cierre.
El proyecto también contempla la financiación para todo el año fiscal de programas de ayuda, como el SNAP, del que se benefician más de 42 millones de estadounidenses con bajos ingresos para la compra de alimentos.
"Después de 40 días de incertidumbre, me complace profundamente poder anunciar que los programas de nutrición, nuestros veteranos y otras prioridades fundamentales contarán con financiación para todo el año", declaró el domingo por la noche el líder de la mayoría del Senado, John Thune.
Demócratas divididos
La senadora Jeanne Shaheen, una de las ocho demócratas que se apartó de las órdenes del partido, dijo que el Senado "dio un gran paso adelante para proteger la asistencia sanitaria de decenas de millones de estadounidenses".
Según Shaheen, este acuerdo permitirá a los demócratas el poder de convocar una votación en el Congreso sobre las ayudas a la salud.
La decisión ha enfurecido a buena parte del Partido Demócrata.
"Patético", escribió el gobernador de California, Gavin Newsom, en X, en respuesta al acuerdo anunciado.
El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo que el acuerdo "no aborda la crisis sanitaria". "Esta lucha continuará y debe continuar", prometió.
Algunos legisladores criticaron al propio Schumer por no haber logrado mantener la cohesión en su filas.
"Esta noche es otro ejemplo de por qué necesitamos un nuevo liderazgo", afirmó el domingo el representante de Massachusetts Seth Moulton.