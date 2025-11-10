El Senado aprueba el acuerdo para reabrir el gobierno de Estados Unidos

Desde el 1 de octubre más de un millón de trabajadores federales no han trabajado o lo han hecho sin cobrar.

La presión sobre los legisladores ha aumentado en los últimos días por la cancelación de miles de vuelos.

El presidente Donald Trump elogió el lunes el acuerdo.

"Vamos a reabrir nuestro país muy rápidamente", dijo Trump a periodistas en la Oficina Oval, en alusión a la reapertura de servicios públicos federales que dejaron de funcionar debido a la parálisis presupuestaria.

Trump se comprometió a "cumplir el acuerdo" y dijo que "es muy bueno", cuando se le preguntó si se adheriría a los términos del pacto que incluyen la reincorporación de los trabajadores federales despedidos durante el cierre o "shutdown".

"Parece que nuestra larga pesadilla nacional está llegando a su fin, y estamos agradecidos por ello", declaró de su lado el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, el lunes por la mañana.

"Al menos algunos demócratas parecen dispuestos a hacer lo que los republicanos, el presidente Trump y millones de estadounidenses trabajadores les han estado pidiendo que hagan durante semanas", añadió.

Johnson dijo que le gustaría una votación sobre un acuerdo del Senado para poner fin al actual cierre del gobierno federal tan pronto como el miércoles. Johnson dijo el lunes que ya ha avisado a la Cámara de que todos los parlamentarios deben regresar a Washington.

"Me gustaría que estuviéramos votando sobre esto tan pronto como el miércoles, que sería lo más rápido que podríamos procesarlo, si el Senado hace su trabajo, y creo que lo aprobaremos en la Cámara y lo llevaremos al escritorio del presidente", dijo Johnson a la cadena Fox Business.