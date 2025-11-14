El peso cae por incertidumbre sobre publicación de datos económicos de EU

La moneda MXN= cotizaba en 18.38 por dólar, con un retroceso de 0.44% en su segunda jornada consecutiva de pérdidas, aun así, apuntaba a culminar la semana con un retorno acumulado del 0.30%.

El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, afirmó en la víspera que el Gobierno publicará un esperado informe sobre la situación del empleo de octubre, sin embargo, no incluirá cifras sobre la tasa de desempleo.

El funcionario no detalló la fecha de divulgación del reporte, considerado clave, junto con la inflación, para los próximos movimientos de la Reserva Federal, luego de dos recortes seguidos a la tasa clave de interés.

Por lo pronto está previsto que los funcionarios del banco central estadounidense, Jeffrey Schmid, Lorie Logan y Raphael Bostic, se presenten en diversos eventos a lo largo del día.

Bolsa mexicana cae por tercera sesión, perfila semana de pérdidas

La bolsa mexicana descendía el viernes por tercera jornada consecutiva, debido a la incertidumbre sobre la próxima publicación de datos económicos en Estados Unidos luego del prolongado cierre del Gobierno.

El índice líder S&P/BMV IPC .MXX, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado, bajaba 0.40% a 62,276.87 puntos, con un declive semanal acumulado de alrededor del 1.75%.

Con información de Reuters