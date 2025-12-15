El peso mexicano cotiza en 17.98 por dólar, en su quinta jornada con ganancias

La moneda cotizaba en 17.98 unidades, con una apreciación de 0.10% frente a los 18.00 pesos del precio de referencia de LSEG del viernes, apuntando a su quinta jornada de ganancias y analistas creen que aún tiene espacio para seguir avanzando.

"Esperamos que la recuperación prevalezca, tras perforar el psicológico de los 18.00. En este sentido, la resistencia que podría enfrentar está ubicado en 17.87", dijo Grupo Financiero Banorte en una nota para sus clientes.

A nivel local, la semana estará marcada por los anuncios de política monetaria de varios bancos centrales, entre ellos Banco de México, del cual se espera ampliamente un nuevo recorte a la tasa clave de interés en su decisión prevista para el jueves.

Por lo pronto se espera que más tarde en el día la entidad monetaria divulgue su encuesta de expectativas entre especialistas del sector privado. El mercado estará atento a la actualización de sus proyecciones para el PIB, la inflación, el tipo de cambio y la trayectoria de las tasas.

Bolsa mexicana sube a nuevos máximos

La bolsa mexicana avanzaba el lunes a niveles máximos históricos, mientras los inversionistas se preparaban para una semana cargada de cifras económicas clave tanto en México como en Estados Unidos.

El índice líder S&P/BMV IPC .MXX, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado, subía un 0.83% a un nuevo hito de 65,250.14 puntos, poco después de la apertura.

