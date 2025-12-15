Publicidad

Internacional

De Milei a Sheinbaum, los líderes globales reconocen el triunfo de Kast en Chile

El candidato de extrema derecha arrasó en las elecciones, con lo que se convertirá en presidente del principal productor de cobre del mundo.
lun 15 diciembre 2025 10:32 AM
El candidato presidencial de Chile, José Antonio Kast, del partido Partido Republicano, hace un gesto a los partidarios mientras celebra los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Santiago el 14 de diciembre de 2025.
Javier Milei, el presidente de Argentina, fue de los primeros en celebrar el triunfo de Kast. (FOTO: JAVIER TORRES/AFP)

Líderes de Latinoamérica y Europa felicitaron a José Antonio Hasta, el candidato de extrema derecha que arrasó este domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile, por encima de la comunista Jeannette Jara, la candidata del oficialismo.

Así Kast sustituirá al izquierdista Gabriel Boric como presidente del principal productor de cobre a partir del 11 de marzo de 2026.

Así es como han reaccionado los líderes de distintos países del mundo al triunfo de este abogado de 59 años.

Claudia Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó el domingo al pueblo chileno por una jornada electoral “pacífica y democrática”, así como al candidato triunfador de la segunda vuelta presidencial, el ultraderechista José Antonio Kast, con quien auguró una buena relación como presidente del país suramericano.

“Confío en que ambos gobiernos seguiremos trabajando por el bien de nuestros países y de la región”, escribió Sheinbaum en su cuenta de X.

El lunes, durante su conferencia matutina, la presidenta mexicana dijo que el triunfo de Kast es un momento de reflexión para los movimientos progresistas en Latinoamérica.

“Evidentemente nosotros queremos que haya más gobiernos cercanos al pueblo, pero que siempre se decida de manera democrática. En el caso de Chile fue una votación democrática, eligió el pueblo de Chile”, dijo Sheinbaum.

Javier Milei

El presidente de Argentina, Javier Milei, fue de los primeros mandatarios en celebrar la victoria de Kast, a quien calificó de “amigo”.

“Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI”, dijo Milei en su cuenta de X sobre la victoria del ultra derechista en su país vecino.

Daniel Noboa

El presidente Daniel Noboa felicitó a José Antonio Kast, presidente electo de Chile, la noche de este domingo.

“Se abre una nueva etapa para Chile y para la región. Desde Ecuador reafirmamos nuestra voluntad de profundizar el trabajo en conjunto”, indicó Noboa también en X.

Marco Rubio

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo que espera cooperar con Kast para "fortalecer la seguridad pública, poner fin a la migración ilegal y revitalizar nuestra relación comercial".

Luiz Inácio Lula da Silva

El presidente de Brasil, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, le deseó "pleno éxito" y dijo que seguirá trabajando para tener "excelentes relaciones bilaterales".

Gustavo Petro

No todas las reacciones al triunfo de Kast fueron positivas. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, manifestó su rechazo al líder de extrema derecha y afirmó que nunca le dará la mano a “un nazi”.

“El fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano”, escribió Petro en un mensaje en su cuenta de X. “Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet: elegidos o no, son hijos de Hitler y Hitler mata los pueblos”.

Investigaciones periodísticas revelaron en 2021 que el padre de Kast, nacido en Alemania, fue miembro del Partido Nazi de Adolf Hitler.

Kast afirma, por el contrario, que su padre fue un conscripto forzado en el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial y niega que haya sido un partidario del movimiento nazi.

Pedro Sánchez

El gobierno español felicitó Kast y expresó su voluntad de "trabajar de forma estrecha" con su próximo ejecutivo para seguir fortaleciendo la relación entre ambos países.

"El Gobierno felicita a José Antonio Kast como próximo presidente de Chile y expresa su voluntad de trabajar de forma estrecha con su Gobierno para seguir fortaleciendo la amistad entre nuestros pueblos y la relación estratégica entre ambos países en beneficio de nuestros ciudadanos y de la prosperidad del espacio iberoamericano", indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores español en un comunicado.

Igualmente, el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, felicitó a Kast por su victoria en las elecciones, así como "al pueblo chileno por una jornada electoral ejemplar", según indicó en un mensaje en su cuenta de X. "Chile es un país querido por los españoles y un socio estratégico para Europa con el que seguiremos trabajando y profundizando nuestra relación", agregó.

Emmanuel Macron

Emmanuel Macron, mandatario de Francia, felicitó el lunes al presidente electo chileno.

"Felicitaciones a José Antonio Kast por su elección como presidente", escribió en español el centroderechista Macron en su cuenta en la red social X.

"Expreso el deseo de que nuestros dos países continúen trabajando juntos para afrontar los grandes desafíos globales y profundizar nuestras relaciones", agregó.

El presidente francés, quien viajó a Chile en noviembre de 2024, también dio las gracias a su actual homólogo de izquierda, Gabriel Boric, "por el trabajo fructífero" de los últimos años.

Tags

Chile Elecciones presidenciales

