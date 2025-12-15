Daniel Noboa
El presidente Daniel Noboa felicitó a José Antonio Kast, presidente electo de Chile, la noche de este domingo.
“Se abre una nueva etapa para Chile y para la región. Desde Ecuador reafirmamos nuestra voluntad de profundizar el trabajo en conjunto”, indicó Noboa también en X.
Marco Rubio
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo que espera cooperar con Kast para "fortalecer la seguridad pública, poner fin a la migración ilegal y revitalizar nuestra relación comercial".
Luiz Inácio Lula da Silva
El presidente de Brasil, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, le deseó "pleno éxito" y dijo que seguirá trabajando para tener "excelentes relaciones bilaterales".
Gustavo Petro
No todas las reacciones al triunfo de Kast fueron positivas. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, manifestó su rechazo al líder de extrema derecha y afirmó que nunca le dará la mano a “un nazi”.
“El fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano”, escribió Petro en un mensaje en su cuenta de X. “Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet: elegidos o no, son hijos de Hitler y Hitler mata los pueblos”.
Investigaciones periodísticas revelaron en 2021 que el padre de Kast, nacido en Alemania, fue miembro del Partido Nazi de Adolf Hitler.
Kast afirma, por el contrario, que su padre fue un conscripto forzado en el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial y niega que haya sido un partidario del movimiento nazi.