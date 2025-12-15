Así es como han reaccionado los líderes de distintos países del mundo al triunfo de este abogado de 59 años.

Claudia Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó el domingo al pueblo chileno por una jornada electoral “pacífica y democrática”, así como al candidato triunfador de la segunda vuelta presidencial, el ultraderechista José Antonio Kast, con quien auguró una buena relación como presidente del país suramericano.

“Confío en que ambos gobiernos seguiremos trabajando por el bien de nuestros países y de la región”, escribió Sheinbaum en su cuenta de X.

Felicitamos al pueblo chileno por una jornada electoral pacífica y democrática. También a José Antonio Kast, próximo presidente de Chile.



Confío en que ambos gobiernos seguiremos trabajando por el bien de nuestros países y de la región. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 15, 2025

El lunes, durante su conferencia matutina, la presidenta mexicana dijo que el triunfo de Kast es un momento de reflexión para los movimientos progresistas en Latinoamérica.

“Evidentemente nosotros queremos que haya más gobiernos cercanos al pueblo, pero que siempre se decida de manera democrática. En el caso de Chile fue una votación democrática, eligió el pueblo de Chile”, dijo Sheinbaum.

Javier Milei

El presidente de Argentina, Javier Milei, fue de los primeros mandatarios en celebrar la victoria de Kast, a quien calificó de “amigo”.

“Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI”, dijo Milei en su cuenta de X sobre la victoria del ultra derechista en su país vecino.