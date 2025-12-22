Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Mercados

¿Cubrir o no cubrir? El dilema cambiario detrás de los ETF internacionales

Los ETFs con cobertura cambiaria permiten mitigar el vaivén del tipo de cambio al invertir en instrumentos de otros países.
lun 22 diciembre 2025 01:00 PM
ETF_peso_dolar
Algunos instrumentos del mercado permiten asimilar la apreciación y depreciación de las monedas al momento de invertir. (Foto: Dilok Klaisataporn/Getty Images)

Los fondos cotizados en bolsa (ETF) son famosos debido a su diversificación, liquidez y costos reducidos. Son como canastas que contienen múltiples acciones y cuyo costo es más accesible que adquirir cada una de las acciones de forma independiente. Una de las variantes de estos instrumentos son aquellos con cobertura cambiaria, los llamados ETF Hedge.

Un ETF Hedge implementa instrumentos financieros, como contratos a futuro o swaps, para neutralizar o reducir el riesgo asociado con estas fluctuaciones cambiarias. De esta manera, el rendimiento del ETF refleja más fielmente el desempeño de los activos subyacentes, independientemente de las variaciones en el tipo de cambio.

Publicidad

"Un ETF de cobertura cambiaria lo que quiere hacer es dar exposición a un mercado internacional, pero aislando el movimiento cambiario. Es solo tomar la parte del movimiento del mercado como si estuviera en esa moneda extranjera”, explica Nicolás Gómez, head de iShares y Product para Latinoamérica de BlackRock.

Para poder aprovechar este instrumento es importante la perspectiva sobre el tipo de cambio, ya que puede ser benéfico cuando la moneda local se aprecia y le perjudica cuando se deprecia. Por ejemplo, si un inversionista en México adquiere un ETF indexado a un índice estadounidense sin estar cubierto y este sube 10% en un año, al momento de convertir sus ganancias a pesos, si la moneda se apreció 10%, el rendimiento se diluye, pues obtiene menos pesos por dólar. Al estar cubierto esto no pasa y solo obtiene el 10% de ganancia del índice.

"Son una herramienta para ejercer una visión sobre invertir afuera, pero pensando que el peso se va a apreciar. Es decir, si un inversionista cree que el peso se fortalecerá, hace sentido estar cubierto. Si cree que el peso se debilitará, lo mejor es optar por un ETF sin cobertura", dice Gómez.

Luis Madrigal, director de GBM Advisors, señala que, entre sus beneficios se encuentran la simplificación del proceso de protección contra el riesgo cambiario en comparación con estrategias más complejas, como el uso directo de futuros o derivados, haciéndolos accesibles incluso para inversionistas con montos de inversión más bajos.

Lee:

El peso mexicano 17.99 pesos por dólar
Mercados

El dólar cotiza en 17.99 pesos y mercados se animan tras dato de inflación en EU

Andrés Olea, VP de Ventas de Productos Financieros de GBM, apunta que muchos de estos instrumentos salieron en la época del superpeso, cuando en los primeros meses de 2024 la moneda mexicana se apreció hasta las 16.3 unidades por dólar, por lo que los inversionistas buscaban “exposición a algunos activos internacionales, pero te querías quedar en pesos. Cuando se fue hasta los 20 pesos por dólar, querías invertir en un ETF que esté dolarizado. Tienes miedo de que los aranceles de Trump o lo que sea, empiecen a depreciar al peso”.

De acuerdo con la última Encuesta Citi de Expectativas, el consenso de especialistas pronostica que el tipo de cambio cerrará 2026 en 19.06 pesos por dólar, una depreciación de 5.8% frente a los 18 dólares en los que cotiza actualmente, por lo que “no hace sentido estar cubierto, todo lo contrario. Por el tema de diversificación es bueno estar diversificado en monedas de afuera y esa apreciación del dólar va a ayudar a proteger tu portafolio ahora. Si por el contrario tienes la visión de que a corto o mediano plazo se va a apreciar el peso y tú quieres invertir en mercados como Estados Unidos, en ese tipo de escenario, haría sentido estar cubierto”, explica Gómez.

Publicidad

Tags

Peso Tipo de cambio

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad