¿Cubrir o no cubrir? El dilema cambiario detrás de los ETF internacionales

"Un ETF de cobertura cambiaria lo que quiere hacer es dar exposición a un mercado internacional, pero aislando el movimiento cambiario. Es solo tomar la parte del movimiento del mercado como si estuviera en esa moneda extranjera”, explica Nicolás Gómez, head de iShares y Product para Latinoamérica de BlackRock.

Para poder aprovechar este instrumento es importante la perspectiva sobre el tipo de cambio, ya que puede ser benéfico cuando la moneda local se aprecia y le perjudica cuando se deprecia. Por ejemplo, si un inversionista en México adquiere un ETF indexado a un índice estadounidense sin estar cubierto y este sube 10% en un año, al momento de convertir sus ganancias a pesos, si la moneda se apreció 10%, el rendimiento se diluye, pues obtiene menos pesos por dólar. Al estar cubierto esto no pasa y solo obtiene el 10% de ganancia del índice.

"Son una herramienta para ejercer una visión sobre invertir afuera, pero pensando que el peso se va a apreciar. Es decir, si un inversionista cree que el peso se fortalecerá, hace sentido estar cubierto. Si cree que el peso se debilitará, lo mejor es optar por un ETF sin cobertura", dice Gómez.

Luis Madrigal, director de GBM Advisors, señala que, entre sus beneficios se encuentran la simplificación del proceso de protección contra el riesgo cambiario en comparación con estrategias más complejas, como el uso directo de futuros o derivados, haciéndolos accesibles incluso para inversionistas con montos de inversión más bajos.

Andrés Olea, VP de Ventas de Productos Financieros de GBM, apunta que muchos de estos instrumentos salieron en la época del superpeso, cuando en los primeros meses de 2024 la moneda mexicana se apreció hasta las 16.3 unidades por dólar, por lo que los inversionistas buscaban “exposición a algunos activos internacionales, pero te querías quedar en pesos. Cuando se fue hasta los 20 pesos por dólar, querías invertir en un ETF que esté dolarizado. Tienes miedo de que los aranceles de Trump o lo que sea, empiecen a depreciar al peso”.

De acuerdo con la última Encuesta Citi de Expectativas, el consenso de especialistas pronostica que el tipo de cambio cerrará 2026 en 19.06 pesos por dólar, una depreciación de 5.8% frente a los 18 dólares en los que cotiza actualmente, por lo que “no hace sentido estar cubierto, todo lo contrario. Por el tema de diversificación es bueno estar diversificado en monedas de afuera y esa apreciación del dólar va a ayudar a proteger tu portafolio ahora. Si por el contrario tienes la visión de que a corto o mediano plazo se va a apreciar el peso y tú quieres invertir en mercados como Estados Unidos, en ese tipo de escenario, haría sentido estar cubierto”, explica Gómez.

